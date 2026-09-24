Aura Željka Obradovića sija zelenim sjajem posle 5.227 dana
Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 21:08
Najtrofejniji evropski trener dočekan na neverovatan način u prvoj takmičarskoj utakmici u drugom mandatu na klupi Zelenih
Panatinaikos je rešen da se ponovo popne na krov Evrope i prigrabi osmu titulu šampiona Evrolige. Znali su u zelenom delu Atine ko im je potreban za takav poduhvat i doveli su ga ili bolje rečno vratili u njegovu drugu kuću.
Željko Obradović ponovo se nalazi na klupi Panatianikosa posle 14 godina pauze, a večeras predvodi grčkog velikana posle 5.227 dana.
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Najtrofejniji evropski trener izazvao erupciju na tribinama OAKA arene kada je kročio na parket. Tribine su počele da se tresu, navijači padaju u trans, a cela hala da pozdravlja čoveka koji je najzaslužniji za to što se Panatianikos našao među najvećim klubovima Starog kontinenta.
Atina je večeras centar košarkaške Evrope, ne zbog Panatianikosa ili Pariza, direktnih aktera večerašnje utakmice, već zbog činjenice da je Obradovićeva aura ponovo rasplamsana. Poklonila mu se Grčka, pozdravila ga ovacijama koje može da dobije samo košarkaški Bog, a ovo je tek početak Željkove nove ere u kojoj je cilj ponovo pokoriti Evropu.