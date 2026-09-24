Aura Željka Obradovića sija zelenim sjajem posle 5.227 dana

Panatinaikos je rešen da se ponovo popne na krov Evrope i prigrabi osmu titulu šampiona Evrolige. Znali su u zelenom delu Atine ko im je potreban za takav poduhvat i doveli su ga ili bolje rečno vratili u njegovu drugu kuću.

Željko Obradović ponovo se nalazi na klupi Panatianikosa posle 14 godina pauze, a večeras predvodi grčkog velikana posle 5.227 dana.