Asvelu zabrana registrovanja igrača zbog Žofrija Lovernja
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 11:31
Tim iz Vilerbana nije izmirio obaveze prema nekadašnjem igraču
Asvel je sinoć na gostovanju Panatianikosu doživeo pravu katastrofu, jer je tim Željka Obradovića slavio prilično ubedljiv - 102:79, a ni ovaj dan nije počeo ništa bolje za tim iz Vilerbana.
Kako javlja Eurohoops Asvelu je zabranjeno da registruje igrače u narednom periodu, a razlog za to je Žofri Lovernj.
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Nekadašnji član kluba iz Liona, a sada centar Partizan Mozzart Beta pokrenuo je takozvani BAT za Asvel, jer francuski klub Lovernju duguje sumu od 300.000 evra. Sankcije su aktivirane nakon što dve uzastopne rate nisu legle na račun nekadašnjeg reprezentativca Francuske.
Zbog toga je Lovernj tužio francuski klub Košarkaškom arbitražnom sudu (BAT), pa je tako aktivirana zabrana na registraciju igrača, a samim tim udarena rampa za eventualne dolaske novih igrača.
Zaista su leto, pa i početak takmičarske godine prilično sumorni za tim iz Vilerbana. Asvel je trebalo da bude jedan od glavnih konkurenata za titulu šampiona Evrolige, međutim, Toni Parker i ljudi oko njega nisu uspeli da obezbede budžet ni blizu onoga što se najavljivalo. Zbog toga je francuski tim ostao bez velikog broja već potpisanih igrača. Klub je najpre sklopio dogovore sa Silvenom Fransiskom, Nikom Vajlerom Bebom, Danijelom Tajsom i Armonijem Bruksom, ali su svi oni napustili Vilerban i pre nego što su debitovali za Asvel, te potražili sreću u drugim sredinama.