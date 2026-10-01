Asvelu zabrana registrovanja igrača zbog Žofrija Lovernja

Asvel je sinoć na gostovanju Panatianikosu doživeo pravu katastrofu, jer je tim Željka Obradovića slavio prilično ubedljiv - 102:79, a ni ovaj dan nije počeo ništa bolje za tim iz Vilerbana.

Kako javlja Eurohoops Asvelu je zabranjeno da registruje igrače u narednom periodu, a razlog za to je Žofri Lovernj.