ABA objavila da liga kreće sa novim sudijama, ali... Uključuje se Evroliga!

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Takođe, kako se može čuti, na mejl ABA lige ranije je stigla potvrda od strane Udruženja sudija kako prihvataju uslove postavljene od strane organizacije, ali nikakav odgovor nisu dobili. U međuvremenu su isplivale informacije da novi komesar Migel Anhel Perez sastavlja listu sudija sa spiska onih koji su se prijavili na naknadni konkurs, dok je tokom dana prvi čovek Partizan Mozzart Beta i predsedavajući Predsedništva ABA lige Ostoja Mijailović za naš sajt rekao da će "liga iz svega izaći jača". Iako je ABA napravila korak napred ka početku lige, sve bi zaista moglo da bude jasnije posle razgovora u koji će biti uključen direktor Evrolige Čus Bueno.

Postoji i jasan interes da ABA liga zadrži svoj renome i kvalitet, s obzirom da je regionalno takmičenje sada manjinski vlasnik Evrolige. Podsetimo, ABA liga je ranije tokom dana odbila sve opcije za pronalazak rešenja sa dosadašnjim sudijama, a tesnom većinom među suvlasnicima (7-5) težilo se ka početku nove sezone od druge runde. U rasporedima klubova stoji da treba da organizuju putovanja u zemlje i gradove u kojima će gostovati, međutim ostaje da se vidi kakav će biti stav Evrolige u celoj situaciji.

Podsetimo, Udruženje sudija iznelo je pred ABA ligu dve varijante predloga za usvajanje, po ceni naknade daleko ispod traženih 1.200 evra. Po prvoj bi naknada iznosila 700 evra u ligaškom delu za ovu sezonu, a onda 850 za narednu. Druga varijanta je da cena bude 750 u prvoj fazi za takmičarsku 2026/27, a da naredne bude 800 evra. U oba slučaja bi honorar za ABA 2 sudije iznosio 50 odsto od novca koji bi dobijale njihove kolege u najvišem rangu.

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Pored toga, Udruženje sudija tražilo je i da se njihovo telo prihvati kao ravnopravan član ABA društva, da dnevnice budu 50 evra, ali i da se uveća naknada za korišćenje automobila na 0,50 evra po kilometru... Predlog je u ime sudija predstavio njihov advokat Danijel Papak. Međutim, isti nije prihvaćen. Naknade sudijama za ovu sezonu bile su u rangu od 562,5 evra bruto u prvoj fazi, zatim Top 8 i plej-autu, uz progresivni rast do 1.350 evra u finalu, po meču. Sudije su prvo tražile korekciju iznosa po kojoj bi osnovna naknada bila 1.200 evra i išla do 2.000 evra u finalu. ABA liga na to nije pristala, pa je predložila da honorar bude oko 630 evra bruto, uz postepeni rast do 1.500 evra. Tražio se kompromis obe strane, činilo se da bi dve strane mogle da se nađu na sumi od 700-750 evra, ali to se nije desilo.

I dalje nije poznata lista sudija koju je Migel Anhel Perez sastavio, ali ranije su isplivale informacije da su se na naknadni konkurs prijavili arbitri iz Kolumbije, Danske, Norveške, Makedonije i drugih zemalja, od kojih mnogi nemaju značajno iskustvo deljenja pravde na visokom i najvišem nivou košarkaških takmičenja.

Ostaje da se vidi kakav će rasplet doneti razgovori sa Evroligom.