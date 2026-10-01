Lojd za Mozzart Sport: Niko me nije čuvao bolje od Branka Lazića i Kavaja Lenarda
Vreme čitanja: 6min | čet. 01.10.26. | 11:35
"Branko je bio kao 'Ajronmen' i jedan od najboljih saigrača koje možete poželeti", kaže bivši igrač crveno-belih pred susret Zvezde i Efesa
Nije Crvena zvezda dobro počela sezonu u Evroligi. To nije mišljenje, to je činjenica. Fakat je i da je nov trener tu i da za sistem Ibona Navara treba vremena, tako na 0-2 start ne mora baš ništa da znači.
Večeras će Crvena zvezda dočekati Anadolu Efes od 20.00 u Beogradskoj areni. Istanbulski tim je pre dva dana pobedio Real Madrid, Pablo Laso na papiru ima moćan roster i definitivno Efes ne dolazi turistički u Beograd.
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U ekipi iz Turske igra i Džordan Lojd, nekadašnji bek Zvezde iz sezone 2020/21. Amerikanac je bio i ostao miljenik navijača i neko kome je klub sa Malog Kalemegdana bio odskočna daska u karijeri. Posebno se pamti Lojdova utakmica protiv CSKA iz Moskve na kojoj je ubacio 31 poen i bio najzaslužniji za veliki trijumf crveno-belih.
Upravo je Lojd dan pred okršaj Efesa i Zvezde izdvojio nekoliko minuta za Mozzart Sport. Prvo smo ga pitali da prokomentariše uvodna dva kola u kojima je istanbulski velikan izgubio od Barselone i nadigrao Real Madrid.
"Još uvek je rana faza sezone. Zbog reprezentacija nam je trebalo vremena da se okupimo, imali smo dobre pripreme. Mogli smo da pobedimo Barselonu, na kraju nismo uradili neke stvari koje je trebalo, ja lično nisam odigrao dobro, ali kao što sam rekao, još je rano i uhodavamo se. Naravno da želimo da pobedimo što je više moguće utakmica, kao što smo uradili protiv Reala, ali obe te utakmice su gotove i okrećemo se sledećoj", počeo je Lojd za Mozzart Sport.
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Lojdu je ovo osma sezona u Evroligi, pa je naše pitanje bilo - koja je najvažnija lekcija koju si naučio tokom ovih godina?
"Ostario sam... šalim se, jedna od najvažnijih lekcija koje sam naučio je da treba uvek biti uporan, ali sa nogama na zemlji. Nikada previsoko, nikada prenisko. U Evropi je to tako teško, čim izgubiš nekoliko utakmica padneš psihički, ekipa izgubi samopouzdanje, onda pobediš nekoliko utakmica i opustiš se. Treba naći zlatnu sredinu bez obzira na to kako teče sezone i u tome sam napredovao tokom ovih godina".
Ove sezone Efes ima prilično dobar tim...
"Imamo veoma jak tim, dosta iskusnih momaka, ali i malo mlađih. Važnije, imamo odlične igrače uloge i na svakoj poziciji imamo po nekoliko igrača koji mogu da doprinesu na svakom meču. Imamo odličan stručni štab i trebalo bi da budemo dobri. Prošla godina nije bila dobra i mi koji smo ostali želimo da uradimo bolji posao i plasiramo se u plej-of".
Ovog leta je bilo glasina da bi Lojd mogao da napusti Efes.
"Za mene nije bilo razmišljanja. Imao sam osećaj da u Efesu možemo da napravimo nešto specijalno i da imamo nedovršena posla od prošle sezone. Moja porodica i ja se sjajno osećamo u Istanbulu, svi su nas lepo dočekali i kada sam pričao sa agentom rekao sam mu da bih ostao u Efesu ako mogu. Želim da pobeđujem i dođem do šanse da osvojim Evroligu".
20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)
Šta očekuješ od utakmice sa Zvezdom?
"Zvezda je odličan tim, posebno kod kuće gde iza sebe ima publiku. Mislim da treba da ostanemo fokusirani čak i ako Zvezda napravi seriju ili mi uđemo u seriju promašaja. Biće to utakmica u kojoj će detalji odlučiti. Oni imaju nekoliko sjajnih skorera kojima moramo da otežamo posao. Zvezda je agresivna u skoku u napadu, moramo da gradimo i idemo svi na skok. Ako to uradimo mislim da imamo šansu da pobedimo".
Miljenik si navijača, kako se osećaš kada dođeš u Beograd?
"Uvek je posebno vratiti se u Beograd i igrati protiv Crvene zvezde. Ta sezona, sada već pre dosta vremena, bila je odlična za mene, čak i ključna za moju karijeru. Navijači i ljudi u Beogradu uvek pokazuju koliko me vole i uvek uživam kada se vratim. Ipak, to ne menja činjenicu da želim da pobedim".
Nekadašnji Lojdov saigrač, Branko Lazić, nedavno je objavio kraj karijere, pa smo pitali Amerikanca da li je Lazić najbolji defanzivac koji ga je čuvao?
"Uf, između njega i Kavaja Lenarda, reći ću da. Branko je bio kao 'Ajronmen' i jedan od najboljih saigrača koje možete poželeti. Imao je izvanrednu karijeru, uživao sam da ga gledam i budem njegov saigrač. On bi prošao kroz zid ako treba. Kada se lopta podbaci spreman je da umre na terenu i to je ono što se traži od kapitena. Drago mi je zbog njega i kažem, imao je odličnu karijeru".
Ko ne zna, Lojd je od prošlog leta postao reprezentativac Poljske sa kojom je igrao na Evrobasketu, a sada su Poljaci na korak do plasmana na Mundobasket iduće godine u Kataru.
"Iskreno, nije se to odjednom desilo. Već par godina smo pričali o tome. Oni su se javili dok sam još bio u Zenitu, tada mi je saigrač bio Mateuš Ponjitka i tako je sve počelo. Tada nisam bio spreman na to. Prošlog leta sam osetio da nisam iskusio sve što mogu i hteo sam da probam. Drago mi je što sam izabrao da igram za Poljsku, narod me je prihvatio odlično i želim na terenu da im se odužim. Nadam se da ćemo uskoro i zvanično obezbediti mesto na Svetskom prvenstvu".
Takođe, Lojd može da se pohvali da je vlasnik NBA prstena koji je osvojio sa Toronto Reptorsima 2019. godine. Tada je za Toronto igrao Kavaj Lenard čiji se šut u sedmom meču polufinala konferencije i dalje priča. Taj šut je obeležio i Lojd koji je bio deo jedne od legendarnih fotografija NBA lige.
Postao je poznat pod nadimkom "Random guy in a suit", a kako se Lenard vratio u Reptorse, upitali smo Lojda da li Toronto ima šanse da osvoji titulu bez "Nepoznatog čoveka u odelu".
"Ne znam, nisam siguran... šalim se, kada je on tu, uvek postoji šansa. On je generacijski talenat, imaju dobar tim oko njega, pre svih mislim na Skotija Barnsa. Biće interesantno pratiti, ali smatram da imaju šansu da izađu kao pobednici sa Istoka".
Za kraj, malo smo uozbilji priču. Mnogi američki igrači koji ne uspeju da dođu do NBA lige dolazak u Evroligu smatraju kao veliki neuspeh i kao da su razočarali roditelje ili koga god. A igranje u Evroligi je daleko od neuspeha.
Sa time je saglasan i Lojd, čija evropska karijera već dugo traje.
"Ja sam jedan od tih igrača. Imao sam priliku da igram u NBA ligi jednu sezonu. Sve zavisi, igrači moraju da budu spremni da se adaptiraju na novi tim i kulturu. To je teško za momke koji su navikli u Americi na nešto potpuno drugačije. Evropa nije za sve, 10 meseci ste daleko od kuće i porodice i to je teško za mnoge igrače, ali u Evropi je stvarno super. Imate priliku da vidite sve i svašta, upoznate mnogo ljudi, sakupite razna iskustva, da igrate u atmosferama koje niste mogli ni da zamislite. Ja sam zastupnik toga da treba da uradite šta vama odgovara, ali nikada ne treba zatvarati bilo koja vrata. Za mene je Evroliga bila odskočna daska i nadam se da klinci to mogu da vide, ali na kraju krajeva svako bira svoj put", završio je Lojd za Mozzart Sport.
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
18.00: (2,25) Hapoel Tel Aviv (15,0) Real Madrid (1,80)
20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)
20.30: (4,70) Viruts (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.45: (2,40) Pariz (15,0) Žalgiris (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)
***kvote su podložne promenama