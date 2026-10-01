Lojd za Mozzart Sport: Niko me nije čuvao bolje od Branka Lazića i Kavaja Lenarda

Nije Crvena zvezda dobro počela sezonu u Evroligi. To nije mišljenje, to je činjenica. Fakat je i da je nov trener tu i da za sistem Ibona Navara treba vremena, tako na 0-2 start ne mora baš ništa da znači.

U ekipi iz Turske igra i Džordan Lojd, nekadašnji bek Zvezde iz sezone 2020/21. Amerikanac je bio i ostao miljenik navijača i neko kome je klub sa Malog Kalemegdana bio odskočna daska u karijeri. Posebno se pamti Lojdova utakmica protiv CSKA iz Moskve na kojoj je ubacio 31 poen i bio najzaslužniji za veliki trijumf crveno-belih. Upravo je Lojd dan pred okršaj Efesa i Zvezde izdvojio nekoliko minuta za Mozzart Sport. Prvo smo ga pitali da prokomentariše uvodna dva kola u kojima je istanbulski velikan izgubio od Barselone i nadigrao Real Madrid.

"Još uvek je rana faza sezone. Zbog reprezentacija nam je trebalo vremena da se okupimo, imali smo dobre pripreme. Mogli smo da pobedimo Barselonu, na kraju nismo uradili neke stvari koje je trebalo, ja lično nisam odigrao dobro, ali kao što sam rekao, još je rano i uhodavamo se. Naravno da želimo da pobedimo što je više moguće utakmica, kao što smo uradili protiv Reala, ali obe te utakmice su gotove i okrećemo se sledećoj", počeo je Lojd za Mozzart Sport. Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Lojdu je ovo osma sezona u Evroligi, pa je naše pitanje bilo - koja je najvažnija lekcija koju si naučio tokom ovih godina?

"Ostario sam... šalim se, jedna od najvažnijih lekcija koje sam naučio je da treba uvek biti uporan, ali sa nogama na zemlji. Nikada previsoko, nikada prenisko. U Evropi je to tako teško, čim izgubiš nekoliko utakmica padneš psihički, ekipa izgubi samopouzdanje, onda pobediš nekoliko utakmica i opustiš se. Treba naći zlatnu sredinu bez obzira na to kako teče sezone i u tome sam napredovao tokom ovih godina". Ove sezone Efes ima prilično dobar tim...

"Imamo veoma jak tim, dosta iskusnih momaka, ali i malo mlađih. Važnije, imamo odlične igrače uloge i na svakoj poziciji imamo po nekoliko igrača koji mogu da doprinesu na svakom meču. Imamo odličan stručni štab i trebalo bi da budemo dobri. Prošla godina nije bila dobra i mi koji smo ostali želimo da uradimo bolji posao i plasiramo se u plej-of".

Ovog leta je bilo glasina da bi Lojd mogao da napusti Efes.

"Za mene nije bilo razmišljanja. Imao sam osećaj da u Efesu možemo da napravimo nešto specijalno i da imamo nedovršena posla od prošle sezone. Moja porodica i ja se sjajno osećamo u Istanbulu, svi su nas lepo dočekali i kada sam pričao sa agentom rekao sam mu da bih ostao u Efesu ako mogu. Želim da pobeđujem i dođem do šanse da osvojim Evroligu". 20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40) Šta očekuješ od utakmice sa Zvezdom?

"Zvezda je odličan tim, posebno kod kuće gde iza sebe ima publiku. Mislim da treba da ostanemo fokusirani čak i ako Zvezda napravi seriju ili mi uđemo u seriju promašaja. Biće to utakmica u kojoj će detalji odlučiti. Oni imaju nekoliko sjajnih skorera kojima moramo da otežamo posao. Zvezda je agresivna u skoku u napadu, moramo da gradimo i idemo svi na skok. Ako to uradimo mislim da imamo šansu da pobedimo". Miljenik si navijača, kako se osećaš kada dođeš u Beograd?

"Uvek je posebno vratiti se u Beograd i igrati protiv Crvene zvezde. Ta sezona, sada već pre dosta vremena, bila je odlična za mene, čak i ključna za moju karijeru. Navijači i ljudi u Beogradu uvek pokazuju koliko me vole i uvek uživam kada se vratim. Ipak, to ne menja činjenicu da želim da pobedim". Nekadašnji Lojdov saigrač, Branko Lazić, nedavno je objavio kraj karijere, pa smo pitali Amerikanca da li je Lazić najbolji defanzivac koji ga je čuvao?

"Uf, između njega i Kavaja Lenarda, reći ću da. Branko je bio kao 'Ajronmen' i jedan od najboljih saigrača koje možete poželeti. Imao je izvanrednu karijeru, uživao sam da ga gledam i budem njegov saigrač. On bi prošao kroz zid ako treba. Kada se lopta podbaci spreman je da umre na terenu i to je ono što se traži od kapitena. Drago mi je zbog njega i kažem, imao je odličnu karijeru".