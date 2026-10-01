Vikinge nije pokolebao poraz u Oslu – Solbaken: Definitivno smo najbolji tim u poslednje vreme

Norvežani su u naletu, selekcija koja krupnim koracima grabi ka evropskom i svetskom vrhu. Posle odličnog rezultata na Mundijalu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dolaska do četvrtfinala, eliminisanja Brazila u osmini finala (Engleska ih posle produžetaka izbacila), dobijena je komšijska Danska sa 3:2 na startu Lige nacija, ali Portugalci su prekinuli zamah Vikinga. Slavili su u Oslu sa 2:1 preuzevši čelo Grupe 4 najmlađeg reprezentativnog UEFA takmičenja.

Novi izazov za tim Stalea Solbakena je gostovanje Velsu u Kardifu (20.45). Zmajevi su uz Srbiju, Češku i Tursku jedina selekcija koja nije osvojila ni bod posle prva dva kola. Haland i drugovi žele sa tri boda da ostanu u igri za prva dva mesta i plasman u četvrtfinale. U konkurenciji za tim nisu Kristijan Torstvet i Sondre Langas, dok se posle pauze zbog crvenog kartona protiv Danca u tim vraća David Meler Volfe.