Erling Haland i Stale Solbaken (©Reuters)
Erling Haland i Stale Solbaken (©Reuters)

Vikinge nije pokolebao poraz u Oslu – Solbaken: Definitivno smo najbolji tim u poslednje vreme

Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 11:11

Norveška gostuje Velsu u Kardifu (20.45) u trećem kolu Lige nacija, A divizije. Martin Edegor pod znakom pitanja zbog lakše povrede

Norvežani su u naletu, selekcija koja krupnim koracima grabi ka evropskom i svetskom vrhu. Posle odličnog rezultata na Mundijalu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dolaska do četvrtfinala, eliminisanja Brazila u osmini finala (Engleska ih posle produžetaka izbacila), dobijena je komšijska Danska sa 3:2 na startu Lige nacija, ali Portugalci su prekinuli zamah Vikinga. Slavili su u Oslu sa 2:1 preuzevši čelo Grupe 4 najmlađeg reprezentativnog UEFA takmičenja.

Novi izazov za tim Stalea Solbakena je gostovanje Velsu u Kardifu (20.45). Zmajevi su uz Srbiju, Češku i Tursku jedina selekcija koja nije osvojila ni bod posle prva dva kola. Haland i drugovi žele sa tri boda da ostanu u igri za prva dva mesta i plasman u četvrtfinale. U konkurenciji za tim nisu Kristijan Torstvet i Sondre Langas, dok se posle pauze zbog crvenog kartona protiv Danca u tim vraća David Meler Volfe.

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Kapiten Arsenala Martin Edegor se žalio na povredu posle duela sa Portugalcima, posle duela sa Bernardom Silvom, i pod znakom je pitanja za duel u Kardifu. Ipak, sjajni vezista je bio u timu koji je u četvrtak ujutru otputovao u Vels. Velšani nemaju bod, ali ni gol posle 180 minuta Lige nacija. Jasno je da je tim Krejga Belamija, nekadašnje zvezde Njukasla, najslabiji u ovoj grupi, možda i u A diviziji Lige nacija.

20.45: (6,75) Vels (4,90) Portugalija (1,42) MOZZART RELAX

Solbakena nije pokolebao poraz od Portugalaca pre četiri dana. Svestan je kvaliteta koji poseduje njegova selekcija:
Definitivno smo najbolji tim u poslednje vreme. Impresioniran sam momcima. Igramo najbolje što možemo protiv svakog protivnika“, istakao je selektor Vikinga.

U norveškim medijima postoji polemika oko mesta golmana. Niland je dosad bio standardan, ali šansu među stativama mogao bi da dobije Egil Selvik. Haland je raspucan u Ligi nacija. Rekorder po broju golova u ovom takmičenju (25) postigao je tri pogotka na prethodne dve utakmice.

20.45: (3,40) Danska (3,50) Portugalija (2,10) MOZZART RELAX

Ove selekcije su se sastale 11 puta. Norveška ima pobedu više – 4:3.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA NACIJA, DIVIZIJA A – 3. KOLO

Četvrtak

GRUPA 2

20.45: (3,30) Grčka (3,50) Holandija (2,15) MOZZART RELAX

20.45: (1,25) Nemačka (7,00) Srbija (11,0) MOZZART RELAX

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