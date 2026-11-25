Dalo se naslutiti da stanje Venjena Gebrijela nije dobro, a sada se dobila zvanična potvrda koja je najgora moguća. Centru Bešiktaša je stradao prednji ukršteni ligament, što znači da je za njega ova sezona gotova.

Reprezentativac Južnog Sudana je protiv Partizan Mozzart Beta imao jedan okršaj posle kojeg je samo legao na parket i nije mogao samostalno da ustane, već se pridigao zahvaljujući članovima medicinskog osoblja kluba iz Istanbula.