Ogroman udarac za Bešiktaš: Gebrijelu stradao prednji ukršteni ligament
Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 20:53
Ovo znači kraj sezone
Dalo se naslutiti da stanje Venjena Gebrijela nije dobro, a sada se dobila zvanična potvrda koja je najgora moguća. Centru Bešiktaša je stradao prednji ukršteni ligament, što znači da je za njega ova sezona gotova.
Reprezentativac Južnog Sudana je protiv Partizan Mozzart Beta imao jedan okršaj posle kojeg je samo legao na parket i nije mogao samostalno da ustane, već se pridigao zahvaljujući članovima medicinskog osoblja kluba iz Istanbula.
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Sam igrač je na svojim društvenim mrežama obelodanio da je reč o jednoj od najtežih sportskih povreda, kao i to da je već podvrgnut hiruškom zahvatu. Ovo je ogroman gubitak za tim Dušana Alimpijevića s obzirom na činjenicu da se centar u potpunosti prilagodio zahtevima srpskog stručnjaka i postao jedan od najvažnijih igrača u njegovom sistemu. Prosek od 8,1 poena i 3,7 skokova ne mogu na najbolji način da oslikaju koliko je Gebrijel značajan za Bešiktaš, kao i to kakva će praznina nastati u reketu.
Tim iz Istanbula trenutno ima samo jednog pravog centra. Hrvatski internacionalac Ante Žižić jedina je klasična petica koja je Alimpijeviću na raspolaganju jer Judžin Omoruji, Metečan Birsen i Konor Morgan to nisu, dok Madi Sisoko nije ni debitovao za Bešiktaš.
Ovo gotovo izvesno znači da će crno-beli morati da reaguju na tržištu i dovedu nekog ko će biti ispomoći Žižiću, ali je pitanje ko je sada ostao dostupan na tržištu na i ovako deficitarnoj poziciji.