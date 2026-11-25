Pokazao je Albert Rijera da može da pobedi u Mozzart Bet Superligi Srbije bez klasičnog napadača. Ali Evropa je nešto sasvim, sasvim drugo. Govorio je španski stručnjak na zvaničnoj konferenciji za medije o nedostatku bitnih igrača, ali deluje da je u glavi skockao plan utakmice i pronašao način da ugrozi jednu od najboljih belgijskih ekipa. Međutim, dug je put do realizacije.

Praktično, ako se ne bude opustio „u put u nepoznatno“, nekadašnji trener Celja nema mnogo izbora. Moraće prvi put da od traumatične noći u Plzenju da se opkladi na Maraka Arnautovića. Drugog izbora u napadu nema, jer je Bamba Dijeng povređen, a Aleksandar Katai suspendovan. Da je avgust prošle godine navijači Crvene zvezde bi bili uvereni da će nekadašnji superstar Intera sam pojesti Gent. Ali od te 2025. godine je sopstvenim grešakama Arnautović snizio kriterijume. Malo ko šta od njega očekuje, malo ko se nada da može da probudi nekadašnju moć.