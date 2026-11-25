Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 19:22
Moraće nekadašnji reprezentativac Austrije da odigra preko maksimuma kako bi bar malo popravio utisak sa Marakane
Pokazao je Albert Rijera da može da pobedi u Mozzart Bet Superligi Srbije bez klasičnog napadača. Ali Evropa je nešto sasvim, sasvim drugo. Govorio je španski stručnjak na zvaničnoj konferenciji za medije o nedostatku bitnih igrača, ali deluje da je u glavi skockao plan utakmice i pronašao način da ugrozi jednu od najboljih belgijskih ekipa. Međutim, dug je put do realizacije.
Praktično, ako se ne bude opustio „u put u nepoznatno“, nekadašnji trener Celja nema mnogo izbora. Moraće prvi put da od traumatične noći u Plzenju da se opkladi na Maraka Arnautovića. Drugog izbora u napadu nema, jer je Bamba Dijeng povređen, a Aleksandar Katai suspendovan. Da je avgust prošle godine navijači Crvene zvezde bi bili uvereni da će nekadašnji superstar Intera sam pojesti Gent. Ali od te 2025. godine je sopstvenim grešakama Arnautović snizio kriterijume. Malo ko šta od njega očekuje, malo ko se nada da može da probudi nekadašnju moć.
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Ali mogao bi Arnautović u Gentu da popravi utisak dosadašnjeg mandata u Ljutice Bogdana. Jer dugo se čeka njegov gol u velikoj utakmici. Još od februarskog derbija. Od tada je mnogo prošlo, i Zvezda je mnogo iskrvarila.
Trebalo bi Arnautović da bude u špicu, dok će odbrambenu trojku činiti Veljković, mladi Gudelj i Japanac Nakajama. To znači da će prvi put na evropskoj sceni na prirodnoj poziciji igrati reprezentativac Makedonije Matej Gaštarov. On će, usled povrede Timija Maksa Elšnika, igrati u tandemu sa Radetom Krunićem. Sigurno je da će se Gaštarov spuštati u poslednju liniju, ali bi u Gentu trebalo da se oseća komotnije na terenu.
Pokazao je Rijera da ima poverenje u Handela i Kostova, i nekako je prirodno da oni dobiju prednost u odnosu na tek oporavljenog Čama. Možda je mala nedoumica na krilu, odnosno ko bi trebalo da čini tandem krila. Sudeći po intenzitetu Genta, startnoj postavi su bliži Osman Bukari i Vladimir Lučić. Mada kapitena Ivanića ne treba otpisivati.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Veljković, Gudelj Nakajama - Gaštarov, Krunić - Kostov, Handel - Bukari, Lučić, Arnautović.