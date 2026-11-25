Mitrović: Stalno smo u drugačijem sastavu, stalno iznova krećemo
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 20:07
"Odradili smo nekoliko dobrih treninga i uz želju i atmosferu treba to da prenesemo na stura", kaže Luka Mitrović pred duel sa Litvanijom u kvalifikacijama za Mundobasket
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Klaipede/
Košarkaški reprezentativac Srbije Luka Mitrović izneo je očekivanja pred utakmicu kvalifikacija za Mundobasket u gostima protiv Litvanije, istakavši da domaćina očekuje meč velikog uloga i snažan početak uz podršku sa tribina.
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Mitrović se saglasio sa ocenom da duel nosi ogroman značaj za oba tima i naglasio da Srbija mora da uđe bez straha i pritiska u susret na litvanskom terenu:
„Slažem se. Za nas bitna, za njih verovatno još bitnija. Nemaju mnogo prava za kiks, na kiks. Igramo protiv Litvanije, u Litvaniji, u kakvom god sastavu oni nastupili, i u ovom momentu kakav je za njih, možemo da ih očekujemo izuzetno motivisane, uz verovatno jako dobru podršku sa tribina. Mi moramo da odgovorimo na taj njihov intenzitet, koji će sigurno, naročito na početku utakmice, biti izuzetno visok. Da odigramo hrabro, bez straha, bez prevelikog pritiska, i da pokušamo da dođemo do povoljnog rezultata.”
Govoreći o čestim promenama tima i uloga kroz reprezentativne prozore, Mitrović je ukazao na balans između velike želje i opreza da se ne napravi previše grešaka koje bi rival kažnjavao.
„Imam osećaj da svaki prozor krećemo ispočetka, nekako, jer svaki put smo u nekom drugačijem sastavu, prolazimo kroz iste stvari i ovo nanovo. Velika želja postoji, i onda u takvom kratkom periodu, kada postoji velika želja, postoji i velika mogućnost za pravljenje nekih grešaka, što je potpuno normalno, ali što treba da pokušamo da iskontrolišemo sutra, jer, kao što sam rekao, oni će sigurno biti jako agresivni i kažnjavaće svaku našu grešku, tako da mi, i pored te velike želje, moramo da pokažemo dozu strpljenja i iskustva i kvaliteta, koje svakako imamo.”
Osvrćući se na mlađe saigrače i zajednički rad u kratkom roku, istakao je važnost prenosa dobre atmosfere i energije na teren.
„Uvek je sa tom mladošću i sa nekim novim licima prisutna velika želja, tako da odradili smo, eto, koliko smo mogli, 2-3 dobra treninga svi zajedno, i u takvim datim okolnostima, tu dobru energiju i želju i atmosferu sa treninga treba da prenesemo na sutra.”
Prema Mitrovićevim rečima, kratke pripreme znače da taktika ima manji prostor nego u dužim ciklusima, pa presudnu ulogu igraju dodatni napor, čvrsta odbrana i samopouzdanje koje mlađi igrači donose iz svojih klubova.
„Sigurno manje nego u nekim regularnim okolnostima, kada pričamo o klupskim aktivnostima ili o nekim reprezentativnim akcijama, kada imate duži period za pripremu. Trenutak inspiracije, onda je taj neki ekstra napor koji je potrebno uložiti da se nadomesti ta neka neuigranost. I ovo što sam rekao, sve to što nam nedostaje, vrlo lako može da se nadoknadi dobrom energijom, dobrom agresivnošću, naročito u fazi odbrane, a u napadu, vraćam se na početak, hrabro. Većina ovih momaka, iako su mladi, imaju jako dobre sezone za sada, zato i jesu ovde, i treba samo da prenesu to svoje samopouzdanje i hrabrost koju imaju u toku sezone da prenesu ovde, iako su možda mlađi godinama i možda im manjka reprezentativnog iskustva, ali u ovakvim okolnostima taj njihov kvalitet, individualni, koji su oni pokazali u toku sezone, nam je potreban.”
Na pitanje o sopstvenom stanju nakon početka sezone bez kluba i dolaska u Bahčešehir, Mitrović je naveo da još nije u punoj takmičarskoj formi, ali da iskustvom može da doprinese ekipi.
„Nije neka moja top takmičarska forma, s obzirom na kasno priključivanje timu i nešto sporedniju ulogu do sada, što je normalno usled tih okolnosti, ali eto, imam godina i iskustva, tako da mislim da mogu da pomognem nekim stvarima.”