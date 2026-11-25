Mitrović se saglasio sa ocenom da duel nosi ogroman značaj za oba tima i naglasio da Srbija mora da uđe bez straha i pritiska u susret na litvanskom terenu:

„Slažem se. Za nas bitna, za njih verovatno još bitnija. Nemaju mnogo prava za kiks, na kiks. Igramo protiv Litvanije, u Litvaniji, u kakvom god sastavu oni nastupili, i u ovom momentu kakav je za njih, možemo da ih očekujemo izuzetno motivisane, uz verovatno jako dobru podršku sa tribina. Mi moramo da odgovorimo na taj njihov intenzitet, koji će sigurno, naročito na početku utakmice, biti izuzetno visok. Da odigramo hrabro, bez straha, bez prevelikog pritiska, i da pokušamo da dođemo do povoljnog rezultata.”

Govoreći o čestim promenama tima i uloga kroz reprezentativne prozore, Mitrović je ukazao na balans između velike želje i opreza da se ne napravi previše grešaka koje bi rival kažnjavao.

„Imam osećaj da svaki prozor krećemo ispočetka, nekako, jer svaki put smo u nekom drugačijem sastavu, prolazimo kroz iste stvari i ovo nanovo. Velika želja postoji, i onda u takvom kratkom periodu, kada postoji velika želja, postoji i velika mogućnost za pravljenje nekih grešaka, što je potpuno normalno, ali što treba da pokušamo da iskontrolišemo sutra, jer, kao što sam rekao, oni će sigurno biti jako agresivni i kažnjavaće svaku našu grešku, tako da mi, i pored te velike želje, moramo da pokažemo dozu strpljenja i iskustva i kvaliteta, koje svakako imamo.”

Osvrćući se na mlađe saigrače i zajednički rad u kratkom roku, istakao je važnost prenosa dobre atmosfere i energije na teren.

„Uvek je sa tom mladošću i sa nekim novim licima prisutna velika želja, tako da odradili smo, eto, koliko smo mogli, 2-3 dobra treninga svi zajedno, i u takvim datim okolnostima, tu dobru energiju i želju i atmosferu sa treninga treba da prenesemo na sutra.”