Mnogo toga u toj ključnoj akciji nije bilo dobro izvedeno. Ali, Bjukenon je poslao fudbal u Slavijinu mrežu i to je bio odlučujući trenutak utakmice. Tek posle toga Česi su navalili kako dolikuje timu koji igra kod kuće utakmicu Lige šampiona, međutim, kako to često biva, kada ti hoćeš – lopta neće.

Što se tiče Slavije, posle ovog poraza gotovo je sigurno da proleća u Pragu neće biti. U preostala tri kola čekaju je gostovanja Bajernu i Portu, pa onda meč kod kuće protiv Aston Vile. Objektivno, tanka priča.

Što se Viljareala tiče, u rasporedu mu stoje Sabah kod kuće, Fenerbahče na strani i Mančester junajted na Keramici na kraju. Ima tu prostora za još bodova. Da Žuta podmornica popravi utisak iz prošle sezone, kada je nastup u Ligi šampiona završila na na pretposlednjem, 35. mestu sa jednim jedinim osvojenim bodom – protiv Juventusa u drugom kolu.

Sama utakmica večeras u Pragu nije bila Bog zna interesantna sve do gola Viljareala, kada se otvorila. A, VAR je mazio Špance kao malo koga. Dve odluke glavnog sudije Obrenovića iz Slovenije: najpre crveni karton za Veigu u prvom poluvremenu, a onda penal u drugom, preinačene su u korist gostiju nakon intervencije iz VAR sobe.