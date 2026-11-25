Periskop iznad vode, podmornica uz VAR podršku baca oko ka proleću (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | sre. 25.11.26. | 20:36
Viljareal u Pragu došao do tri vredna boda – 1:0
Pakao od rasporeda je imao Viljareal u četiri kola Lige šampiona: Dortmund, Napoli, Liverpul, PSŽ! I opet je imao tri boda, koja su mu održavala puls dok ne dođu na red malo lakši rivali.
Prvi od tih je bila večeras Slavija, u Pragu. I Žuta podmornica je uspela da izbaci periskop iznad vode i da baci pogled ka prolećnoj fazi. Utakmica teška, tvrda, bez mnogo velikih šansi, ali jednoj je lopta završila iza leđa Jakuba Markoviča i tri boda putuju ta Španiju – 1:0.
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Mnogo toga u toj ključnoj akciji nije bilo dobro izvedeno. Ali, Bjukenon je poslao fudbal u Slavijinu mrežu i to je bio odlučujući trenutak utakmice. Tek posle toga Česi su navalili kako dolikuje timu koji igra kod kuće utakmicu Lige šampiona, međutim, kako to često biva, kada ti hoćeš – lopta neće.
Što se tiče Slavije, posle ovog poraza gotovo je sigurno da proleća u Pragu neće biti. U preostala tri kola čekaju je gostovanja Bajernu i Portu, pa onda meč kod kuće protiv Aston Vile. Objektivno, tanka priča.
Što se Viljareala tiče, u rasporedu mu stoje Sabah kod kuće, Fenerbahče na strani i Mančester junajted na Keramici na kraju. Ima tu prostora za još bodova. Da Žuta podmornica popravi utisak iz prošle sezone, kada je nastup u Ligi šampiona završila na na pretposlednjem, 35. mestu sa jednim jedinim osvojenim bodom – protiv Juventusa u drugom kolu.
Sama utakmica večeras u Pragu nije bila Bog zna interesantna sve do gola Viljareala, kada se otvorila. A, VAR je mazio Špance kao malo koga. Dve odluke glavnog sudije Obrenovića iz Slovenije: najpre crveni karton za Veigu u prvom poluvremenu, a onda penal u drugom, preinačene su u korist gostiju nakon intervencije iz VAR sobe.
Poništeni penal u 81. minutu je presekao Slaviju kada je kidisala ka golu, kada je jurila izjednačenje. Tih dva-tri minuta predaha do konačne presude iskoristio je Viljareal da se konsoliduje, pa je čak u finišu imao i dve opasne kontre da uveća razliku, stoodstotnu šansu nije iskoristio Mikautadze.