Mitrović hvata zalet - opet je bio čovek odluke (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 20:20
Srpski napadač strelac jedinog gola u pobedi nad Al Fajsalijem, kojom je Al Rajan overio prolaz u nokaut fazu Azijske Lige šampiona 2
Polako, ali sigurno Aleksandar Mitrović hvata zalet, nagoveštava povratak u formu sa kraja prošle sezone. I na drugoj utakmici po povratku iz reprezentacije, iskusni centarfor bio je strelac za Al Rajan. A nakon što je za vikend het-trikom razorio Al Šahaniju u prvenstvu, ove večeri bio je čovek odluke na međunarodnoj sceni pošto je njegovim golom katarski klub savladao Al Fajsali u Azijskoj Ligi šampiona 2 – 1:0 (1:0).
I ne samo to, već je ovim pogotkom, drugim u takmičenju, overio Al Rajanov plasman u nokaut fazu. Kolo pre kraaj grupne faze, katarski klub ima devet bodova više od večerašnjeg rivala. Da je Al Fajsali slavio, prepolovio bi razliku na tri boda, ali pošto do iznenađenja nije mogao, utakmica poslednje runde za njega biće formalnost.
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Isto se može reći i za Al Rajan (mada bi sa Al Tavonom mogao da se bori za prvo mesto u grupi), samo iz drugih razloga – jer je posao već završio. Velikim delom i zahvaljujući sve boljem Mitroviću, koji je u prošlom kolu protiv Al Nahde prekinuo mučenje pogotkom u 70. minutu, da bi ove srede postigao jedini gol na meču. Verovatno jedan od najlakših u karijeri. Golman jordanskog tima Bane Ataja odbranio je udarac Veslija sa oko desetak metara udaljenosti, ali se Mitrogol nalazio na metar od njega – i još jednog fudbalera Al Fajsalija – i iz okreta spakovao loptu u mrežu.
Iako je imao više nego dovoljno vremena da pojuri izjednačenje (gol pao u 37. minutu), domaći tim nije uspeo da ugrozi pobedu Al Rajana. Štaviše, katarski predstavnik mogao je da je učini još ubedljivijom.
Što se Mitrovića tiče, njemu je ovo drugi pogodak u takmičenju, a ukupno peti u sezoni računajući sva takmičenja.