Polako, ali sigurno Aleksandar Mitrović hvata zalet, nagoveštava povratak u formu sa kraja prošle sezone. I na drugoj utakmici po povratku iz reprezentacije, iskusni centarfor bio je strelac za Al Rajan. A nakon što je za vikend het-trikom razorio Al Šahaniju u prvenstvu, ove večeri bio je čovek odluke na međunarodnoj sceni pošto je njegovim golom katarski klub savladao Al Fajsali u Azijskoj Ligi šampiona 2 – 1:0 (1:0).

I ne samo to, već je ovim pogotkom, drugim u takmičenju, overio Al Rajanov plasman u nokaut fazu. Kolo pre kraaj grupne faze, katarski klub ima devet bodova više od večerašnjeg rivala. Da je Al Fajsali slavio, prepolovio bi razliku na tri boda, ali pošto do iznenađenja nije mogao, utakmica poslednje runde za njega biće formalnost.