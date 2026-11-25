Baku je omiljena destinacija Entonija Gordona - dolazio dva puta u 2026. godini, postigao šest golova
Vreme čitanja: 11min | sre. 25.11.26. | 20:49
Barselona ubedljiva na gostovanju protiv Sabaha, Englez joj sa dva gola otvorio put ka pobedi, Adejemi vukao konce iz drugog plana – 4:1
Pre ove večeri, u uvodna četiri kola Lige šampiona, Barselona je postigla 14 golova, a Entoni Gordon bio strelac samo na gostovanju Galatasaraju. Ipak, Hansi Flik kao da je znao da engleski reprezentativac doživaljava posebnu inspiraciju kada igra u glavnom gradu Azerbejdžana. U februaru ove godine, kada je gostovao Karabagu sa Njukaslom bio je strelac četiri pogotka, a večeras je sa još dva trasirao put Kataloncima ka ubedljivom slavlju nad Sabahom – 4:1 (1:0).
Gordon je na taj način postao prvi igrač u istoriji Lige šampiona koji je postigao šest golova na gostovanju jednoj zemlji u istoj godini. Ne računajući kalendarsku godinu, šest golova dva vezana gostovanja u istoj zemlji postigli su Serž Gnabri (2019. i 2020), koji je bio nadahnut u Engleskoj, i Robert Levandovski, koji je na dva vezana gostovanja u Beogradu protiv Crvene zvezde, sa Bajernom 2019, i Barselonom 2024. godine, bio strelac šest pogodaka.
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Flikovom timu je večeras posao znatno olakšala posao želja domaćina da se nadigrava sa jačim protivnikom od sebe, mada i iznenađujuća odluka Valdasa Dambrauskasa da na klupi ostavi glavne igrače iz uvodnog dela sezone - Veljka Simića, Džoj Lensa Mikelsa i Kahima Perisa. Od njih trojice, jedino srpski fudbaler nije ušao u igru, dok je Mikels bio strelac počasnog pogotka u 63. minutu.
Sa druge strane, Gordon je bio u prvom planu zbog golova, ali je Karim Adejemi vukao konce iz drugog plana. Oba Gordonova gola su bila plod njegove kreacije, za šta se nagradio pogotkom u 55. minutu, koji je razrešio pitanje pobednika. Pet minuta kasnije u strelce se upisao i Gabrijel Žesus.
Sabah je u prvom poluvremenu dugo odolevao čvrstom defanzivom i visokim intenzitetom, ali je u završnici počeo da popušta pod pritiskom. U uvodnih dvadesetak minuta doaći igrači su presingom otežavali protok lopte Kataloncima, koji su uprkos ogromnom posedu lopte teško dolazili do izglednih prilika. Sabah se organizovano branio, ali i u par navrata ozbiljno zapretio. Najveće uzbuđenje pred gostujućem golu odigralo se u 27. minutu, kada je Đoan Garsija loše intervenisao, a Alijev pogodio prečku.
Kako se bližio kraj poluvremena, Barselona je pojačala ritam i krenula da niže opasne napade. Pro je Pokatilov je sjajnom intervencijom zaustavio volej Pedrija, ali je u 31. minutu Gordon iskoristio loše ispucavanje protivničkog golmana i ubacio loptu u mrežu za vođstvo. Bio je to njegov drugi gol u Ligi šampiona ove sezone, a prvi još od oktobarskog meča protiv Galatasaraja. Ipak, Baku mu ove sezone baš prija. Nedugo zatim engleskom fudbaleru je poništen još jedan pogodak zbog očiglednog ofsajda, dok su do odlaska na odmor pretili i Adejemi i Fernin, ali je Pokatilov sačuvao mrežu i ostavio Sabah u igri pred nastavak susreta.
Međutim, to je bilo kratkog daha. Barselona je ekspresno slomila otpor domaćina i rešila pitanje pobednika u uvodnih petnaest minuta nastavka. Na startu drugog dela igre Dani Olmo je zamenio Pedrija, dok je kod Sabaha ušao Mikels. Gordon je već u 51. minutu duplirao prednost gostiju - ponovo se odlično snašao posle odbitka Pokatilova nakon udarca Gabrijela Žezusa, a pogodak je potvrđen i posle VAR provere. Samo četiri minuta kasnije, Karim Adejemi je na asistenciju Baldea povisio na 3:0. Već u 60. minutu usledio je i četvrti pogodak Katalonaca: posle Gordonovog kornera i pokušaja Kundea, Pokatilov je loše reagovao, a Gabrijel Žezus je iz drugog pokušaja, sa zemlje, zatresao mrežu.
Do kraja utakmice viđen je utešni gol Sabaha, nekoliko povreda i izmena, ali i još poneka prilika na obe strane. Mikels je u 63. minutu mirno primio loptu u kaznenom prostoru i preciznim udarcem savladao Garsiju. Sabah je devet minuta kasnije propustio veliku priliku da dodatno smanji zaostatak kada je Mikels bio sam pred golmanom gostiju, ali je loše zahvatio loptu. U završnici je Adejemi pogodio prečku, dok je Pokatilov u 88. minutu zaustavio pokušaj Kansela, pa je rezultat ostao nepromenjen.
Barselona se probila do četvrtog mesta i krenula u završni juriš ka overi plasmana među osam najboljih u elitnom takmičenju, dok je Sabah ostao na tri boda i jedni cilj će mu biti da nekako pronađe mesto među 24 najbolja.
LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 78/
Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2ag/
Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)
/Đekereš 10 - Bajer 55/
Komo - AEK 1:0 (0:0)
/Milja 57/
Fajenord - Porto 0:1 (0:1)
/Frohold 3/
Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)
/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/
RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)
/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/
Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)
/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/
Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)
/Ernandez 43, 57/
Sreda
Slavija Prag - Viljareal 0:1 (0:0)
/Bjukenon 62/
Sabah - Barselona 1:4 (0:1)
/Mikels 63 - Gordon 31, 51, Adejemi 55, Žezus 60/
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