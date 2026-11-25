Sa druge strane, Gordon je bio u prvom planu zbog golova, ali je Karim Adejemi vukao konce iz drugog plana. Oba Gordonova gola su bila plod njegove kreacije, za šta se nagradio pogotkom u 55. minutu, koji je razrešio pitanje pobednika. Pet minuta kasnije u strelce se upisao i Gabrijel Žesus .

Flikovom timu je večeras posao znatno olakšala posao želja domaćina da se nadigrava sa jačim protivnikom od sebe, mada i iznenađujuća odluka Valdasa Dambrauskasa da na klupi ostavi glavne igrače iz uvodnog dela sezone - Veljka Simića, Džoj Lensa Mikelsa i Kahima Perisa . Od njih trojice, jedino srpski fudbaler nije ušao u igru, dok je Mikels bio strelac počasnog pogotka u 63. minutu.

Sabah je u prvom poluvremenu dugo odolevao čvrstom defanzivom i visokim intenzitetom, ali je u završnici počeo da popušta pod pritiskom. U uvodnih dvadesetak minuta doaći igrači su presingom otežavali protok lopte Kataloncima, koji su uprkos ogromnom posedu lopte teško dolazili do izglednih prilika. Sabah se organizovano branio, ali i u par navrata ozbiljno zapretio. Najveće uzbuđenje pred gostujućem golu odigralo se u 27. minutu, kada je Đoan Garsija loše intervenisao, a Alijev pogodio prečku.

Kako se bližio kraj poluvremena, Barselona je pojačala ritam i krenula da niže opasne napade. Pro je Pokatilov je sjajnom intervencijom zaustavio volej Pedrija, ali je u 31. minutu Gordon iskoristio loše ispucavanje protivničkog golmana i ubacio loptu u mrežu za vođstvo. Bio je to njegov drugi gol u Ligi šampiona ove sezone, a prvi još od oktobarskog meča protiv Galatasaraja. Ipak, Baku mu ove sezone baš prija. Nedugo zatim engleskom fudbaleru je poništen još jedan pogodak zbog očiglednog ofsajda, dok su do odlaska na odmor pretili i Adejemi i Fernin, ali je Pokatilov sačuvao mrežu i ostavio Sabah u igri pred nastavak susreta.

Međutim, to je bilo kratkog daha. Barselona je ekspresno slomila otpor domaćina i rešila pitanje pobednika u uvodnih petnaest minuta nastavka. Na startu drugog dela igre Dani Olmo je zamenio Pedrija, dok je kod Sabaha ušao Mikels. Gordon je već u 51. minutu duplirao prednost gostiju - ponovo se odlično snašao posle odbitka Pokatilova nakon udarca Gabrijela Žezusa, a pogodak je potvrđen i posle VAR provere. Samo četiri minuta kasnije, Karim Adejemi je na asistenciju Baldea povisio na 3:0. Već u 60. minutu usledio je i četvrti pogodak Katalonaca: posle Gordonovog kornera i pokušaja Kundea, Pokatilov je loše reagovao, a Gabrijel Žezus je iz drugog pokušaja, sa zemlje, zatresao mrežu.