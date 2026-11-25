Đoan Penjaroja: Odbrana je napravila razliku
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 19:36
Zadovoljan je Španac posle trijumfa u Dubaiju
Ogromnu pobedu ostvario je Partizan Mozzart Bet u Dubaiju. Crno-beli su u 14. kolu Evrolige bili bolji od domaćina i tako ga savladali prvi put na njegovom parketu, kada je reč o utakmicama na arapskom tlu.
Imao je Đoan Penjaroja i te kako razloga za zadovoljstvo, što je i sam rekao na konferenciji za novinare, iako je obraćanje Španca na početku pratilo dosta tehničkih problema.
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Međutim, Penjaroja je jasno rekao šta je valjalo kod Partizana.
"Imali smo više energije u loptama 50:50. Kontrolisali smo skok u nastavku, iako smo imali problema, igrali dobru odbranu. Dubai je imao na početku razliku u skoku. Međutim, odbrana je kasnije napravila razliku i čestitam mojim igračima. Utakmica je bila teška. Igrali smo dobro, imali smo problema da kontrolišemo defanzivni skok i mnogo smo poena primili iz takvih situacija. Rekli smo na poluvremenu da moramo da imamo više energije i kontrolišemo te situacije"
Upitan je Španac da li je verovao u svoje momke.
"Verovao sam mom timu i odigrali smo solidnu utakmicu, delili loptu. Imali smo čistu ofanzivnu i defanzivnu igru, kontrolisali smo sve i još jednom ponavljam kontrolisali smo skor. U drugom poluvremenu imali smo ogroman napor i sada imamo tri-četiri dana pauze da se odmorimo".
Sada je pred Partizanom period u kojem ima prostora za predah, a učinak od osam pobeda i šest poraza je više nego zadovoljavajući. Parni valjak naredni evroligaški meč igra 3. decembra, kada je na programu gostovanje u Bolonji.