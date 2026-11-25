Ogromnu pobedu ostvario je Partizan Mozzart Bet u Dubaiju. Crno-beli su u 14. kolu Evrolige bili bolji od domaćina i tako ga savladali prvi put na njegovom parketu, kada je reč o utakmicama na arapskom tlu.

Imao je Đoan Penjaroja i te kako razloga za zadovoljstvo, što je i sam rekao na konferenciji za novinare, iako je obraćanje Španca na početku pratilo dosta tehničkih problema.