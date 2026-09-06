INTERVJU - Dimitris Itudis: Teodosić stvoren za ovu ulogu, Džons i Motli veliki transferi Zvezde

Uprkos tesnom rasporedu, PR služba napravila je prostor za Mozzart Sport. Itudis je za naš sajt govorio o ambicijama Hapoela u novoj sezoni, pojačanjima Crvene zvezde Krisu Džonsu i Džonatanu Motliju, Milošu Teodosiću, Vasiliju Miciću, povratku Željka Obradovića u Panatinaikos, ali i budućnosti Evrolige.

Pripreme su uveliko u toku, koliko ste zadovoljni onim što ste do sada uradili? Još je malo vremena ostalo do početka sezone...

"Rekli ste – malo vremena. S obzirom na to da svi treba da se prilagodimo novoj situaciji, a ona glasi da imamo manje dana za pripreme, igrači treba da budu svesni da moraju da dođu spremniji. Jer već od prvog dana maltene počinjemo sa kontaktom. Osim taktike i uvoda na treningu koji smo imali ranije, sada se to dosta promenilo", počeo je Itudis intervju za Mozzart Sport, pa nastavio:

"Zadovoljan sam kada je reč o našem timu, jer su igrači došli u dobrom stanju. Većina njih, osim onih koji su imali povrede i trebalo je da budu na nekom specijalnom tretmanu. Danas će se uključiti i igrači koji su bili sa reprezentacijom Izraela, tako da ćemo imati neku punu sliku o tome gde smo. Igrali smo dve prijateljske utakmice. Zadovoljan sam trudom. Naravno, sada se radi o hemiji, da stvorimo hemiju, i to je taj prvi čin".

Kada se završila prošla sezona, šta je prvo što ste kao trener zaključili da treba da promenite u timu kako bi ekipa mogla da napravi sledeći korak u sezoni koja dolazi?

"Pazite, ja bih prvo krenuo od toga da kažem, i da se složimo kao što smo se svi složili, da je sezona bila izvanredna kada je reč o Evroligi. Imali smo poteškoće u domaćem prvenstvu jer smo imali Ilajdžu Brajanta povređenog, koji je trebalo da ide na operaciju. Antonio Blejkni, Kolin Malkolm i Den Oturu nisu bili tu u toj prvoj fazi plej-ofa, samo je Oturu odigrao jednu utakmicu. Znači, bili smo bez četiri značajna igrača. Da ne spominjem ni Keslera, koji je otišao nakon što se završio plej-of Evrolige. Znači, otprilike četiri-pet igrača koji su bili u startnoj petorci. Tako da smo morali da modifikujemo situaciju. Potpisali smo neke nove igrače koje je trebalo da uvedemo u sistem".

TEŠKO JE KADA NE ZNAŠ DA LI ĆEŠ BITI U EVROLIGI NAREDNIH DESET GODINA

Dimitris Itudis (©Mozzart Sport)

Uspeli ste da obezbedite ostanak u Evroligi, što vam je sigurno bilo važno?

"Da, što se tiče Evrolige, nemojmo da zaboravimo da Hapoel Tel Aviv ni ranije, ni prošle ni pretprošle godine, a ni sada, nije imao nikakav garantovan ugovor, nismo imali specijalnu pozivnicu. Kroz rezultate smo morali da steknemo još jednu sezonu i pravo da nastavimo. Naravno, to je velika tema, zato što tim ima ozbiljne ljude koji vode klub, odnosno vlasnike, koji žele da investiraju i žele da imaju kontinuitet. Teško je kada ne znaš da li ćeš biti u Evroligi narednih deset godina, jer kakve ugovore onda praviš? Da li je to trogodišnji ugovor, dvogodišnji ugovor? Izvini što širim temu, ali to jeste tema za priču", zastaje na trenutak grčki stručnjak, pa dodaje:

"Zato smo sada u jednoj novoj situaciji, sa još desetak klubova koji traže drugačiji angažman kada je reč o situaciji u Evroligi. Da se zna da je klub jedan od suvlasnika, što znači da može da se investira još više vremena i da se dugoročno ulaže u igrače. Kada je reč o Evroligi, seli smo da vidimo gde smo bili. Nemojmo da zaboravimo da smo bili na prvoj poziciji skoro tri meseca u jednoj veoma kompetitivnoj ligi kao što je Evroliga. Hapoel Tel Aviv nikada nije izgubio kontakt sa plej-ofom, hajde tako da kažem. Da li je to bilo prvo mesto, da li je bilo šesto mesto, ali smo uvek bili u plej-of zoni".

I ostavlja verovatno još i veću obavezu za narednu sezonu...

"Tako je. Videli smo da, ako imamo neku stabilnost i kontinuitet, što kažu Amerikanci, možemo da uspemo. Nismo samo mi ti koji to žele. Ima još 19 klubova. Dosta tih klubova ima veliko iskustvo i istoriju koju mi za sada nemamo, ali imamo tu želju i, hajde tako da kažem, sada i znanje. Šta je to što nije dobro funkcionisalo i zbog čega smo izgubili taj kontakt sa dobrom igrom? Da li su to stvari koje su nas poremetile s obzirom na povrede koje smo imali? Da li je to bila hemija u tom dodatnom periodu? Da li je to bio loš pristup utakmicama? Sve smo to sakupili i nadamo se, pre svega ja, da nećemo ponoviti iste greške".

Vratićemo se na temu franšiza koju ste spomenuli. Hteo bih još malo da ostanemo u okviru tima ovog leta. Ekipa je napravila nekoliko značajnih promena. Došli su Zek Ledej i Tomaš Satoranski, koji imaju ozbiljno evroligaško iskustvo, zatim Amir Kofi, Kadin Karington, Džejkob Topin... Kada sada pogledate ovu ekipu, šta je to što ona može da uradi bolje nego što je možda mogla prošlogodišnja?

"Hajde ovako da kažemo... Ne pokušavam sada da izbegnem odgovor, nikada. Ali još smo u pripremnom periodu. Želim da vidim kako se Kofi uklapa sa ostalim igračima. Kako se Topin uklapa na poziciji četiri. Kako možemo da uvedemo u našu igru Zeka i Sata, za koje ste lepo rekli da imaju iskustvo u Evroligi i vrlo dobro znaju šta se očekuje od njih. Možda je i meni lakše zato što sam dosta puta igrao protiv njih, pa otprilike znam šta mogu da očekujem".

Kako gledate na kvalitete Kofija i Topina, njihov dolazak u Evropu?

"Situacija je malo drugačija. Oni prvi put dolaze u Evropu i dolaze u tim koji je prošle godine uspeo to što je uspeo. Treba da dodaju taj ekstra doprinos. Ako pričamo o Kofiju, on je imao ozbiljnu minutažu u NBA. Zadovoljan sam njime, zato što sam i u razgovorima koje smo imali tokom leta, ali i u razgovoru jedan na jedan otkako je došao ovde, video da se radi o igraču koji je veoma kompetitivan. Koji želi da napreduje i želi da pruži maksimum. Da li je potrebno da ide na skok, da li treba da brani najboljeg skorera – to mi daje dosta veliku nadu kada je reč o vremenu koje će mu biti potrebno da se adaptira na ostale i na sistem tima", analizira Itudis i dodaje:

"Otprilike istu situaciju imamo i sa Topinom, koji je u proceduri da uzme izraelsko državljanstvo, što će biti velika pomoć i reprezentaciji i našem timu. Radi se o jednom ekstra eksplozivnom igraču koji može da igra dve pozicije. Ali sada smo se, hajde tako da kažemo, orijentisali da više igra na četvorci. Radi dobro. Još smo na 'medenom mesecu', što se kaže (smeh). Pripremni period je medeni mesec. Sada počinju ozbiljne stvari".

Dosta je iskusnih igrača, koji su igrali značajne uloge u svojim prethodnim klubovima. Koliko je, iz ugla šefa struke, teško ili lako prilagoditi uloge svakome tako da ostanu u nekom okviru i koliko je igraču možda lako ili teško da prihvati novu ulogu u odnosu na onu koju je ranije imao?

"Eto, sad sam govorio malo o tim prilagođavanjima, kada je reč o igračima koji dolaze iz Amerike i nikada nisu igrali u Evropi, kao i igračima koji su došli iz drugih klubova, poput Zeka i Sata, koji imaju iskustvo u Evroligi. Drugačije je vremensko prilagođavanje kada je reč ne samo o mojoj filozofiji i filozofiji koju želimo da imamo u timu, nego istovremeno i kada, na primer, predstavljamo Partizan, sa kojim danas igramo prijateljsku utakmicu. Sato i Zek znaju većinu igrača koji su u Partizanu, znaju stil tih igrača, njihove mane i vrline. Kofiju i Topinu će biti potrebno malo više vremena da se adaptiraju zbog toga. Zato sam im rekao, kao i svojim saradnicima, da rade malo više kada je reč o individualnim karakteristikama protivnika i individualnim karakteristikama saigrača. Jer je možda Kofi malo više upoznat, na primer, sa Stefom Karijem. Ali možda nije sa Panterom, možda nije sa nekim drugim igračem. Tako da će njima biti potrebno malo više vremena".

ŽELELI SMO DA DŽONS OSTANE, BILI SMO ZADOVOLJNI NJEGOVOM IGROM

Kris Džons (©Star Sport)

Hajde da razgovaramo i o igračima koji su ovog leta napustili klub. Konkretno, Kris Džons i Džonatan Motli, otišli su zajedno u Crvenu zvezdu. Vi ih poznajete verovatno mnogo bolje nego većina ljudi u evropskoj košarci, pa šta je to što njih dvojica zajedno mogu da donesu Crvenoj zvezdi?

"Pre svega, da krenemo iz tog aspekta i iz tog ugla da je Zvezda i ove godine, kao i prošle i prethodnih godina, kreirala jedan izvanredan tim. Roster koji cilja visoko, a nema toliko mnogo mesta. Samo šest ide direktno u plej-of, a još četiri ekipe će igrati za plej-in. Tako da je Zvezda još jednom kreirala izvanredan roster koji ima jasno definisane uloge – kada je reč o kreatorima, skorerima, odbrambenim stoperima – i jednu dobru grupu igrača", kaže Itudis i produžava misao:

"Što se tiče Motlija i Krisa, oni će doneti svoje iskustvo. Obojica već godinama igraju u Evroligi, i Kris i Džonatan. Mislim da su to izvanredni transferi za Zvezdu".

Šta je to što Kris Džons može da pruži ekipi, a što se ne vidi kroz njegovu statistiku?

"Nije to samo statistika. Igrači, a pre svega trener, stručni štab generalno i rukovodstvo Zvezde, vrlo dobro znaju šta Kris može da pruži i kako zna da igra. I da se razumemo, Kris je želeo da nastavi kod nas. Nije bilo nikakvog problema. Međutim, ta situacija koja je bila van naše kontrole, koja je prouzrokovala traumu porodici i deci, kao i ta promena okoline, koja je bila jedna od poteškoća sa kojima smo se suočili tokom sezone, na kraju je dovela do odluke da Kris napusti tim. Mi smo bili veoma zadovoljni njegovom igrom, ponašanjem i načinom na koji pristupa igri. Uostalom, i on i Džonatan pomogli su nam da ostvarimo rezultate koje smo ostvarili".

Džonatan Motli ima kvalitet da bude jedan od najdominantnijih visokih igrača u Evroligi. Šta je ono što trener treba da uradi kako bi izvukao najbolje iz njega?

"Pa, znaće oni (Crvena zvezda). Ne treba da dajem nikakve sugestije. Imaju iskustvo, i Ibon i svi njegovi saradnici, i znaće kako da iskoriste i Motlija i Krisa".

MILOŠEVA ODLUKA ME NIJE IZNENADILA, POMOĆI ĆE KOŠARCI

Miloš Teodosić (©KK Crvena zvezda)

S druge strane, Miloš Teodosić je godinu dana nakon završetka karijere ušao u potpuno novu ulogu sportskog direktora, čoveka koji se pita za kompletan sportski sektor. Kako vidite njegovu odluku, odnosno da li vas je ta odluka iznenadila?

"Ne, nije me iznenadila. Pre svega, drago mi je što je Miloš u tome zato što on to voli. Iz individualnog razgovora koji sam imao sa njim, uz ostale stvari o kojima smo razgovarali, vidim da ga to interesuje. Ima znanje i ima veliku želju, što je najbitnije. Ima želju i ima motivaciju. Sigurno će Miloš dosta pomoći Zvezdi, a i košarci. Bitno je što ostaje u košarci".

Šta je to što bi moglo posebno da ga istakne?

"Sa svojim znanjem, ali i kao igrač, poznaje svlačionicu. Zna kako igrač diše kada mu je teško, kada mu je lako, kada treba nešto da mu se kaže, kada treba obaviti individualni razgovor. Ima to iskustvo i ima to znanje zato što je Miloš prošao kroz različite stvari i meni je mnogo drago što sam radio sa njim. To sam već ponovio milion puta. Imamo izvanredan odnos. Daj Bože da on i njegova familija budu živi i zdravi, da se uvek srećemo na terenima i da on bude srećan i nasmejan. Jer ne nasmeje se Miloš baš često (smeh)".

Pošto ste pomenuli da ste sarađivali sa Milošem u CSKA, da li ste možda već tada kod njega osetili želju da jednog dana postane ovo što je sada?

"Ne, tada iskreno nismo razgovarali o tome. Ali Miloš je bio jedan od najboljih plejmejkera sa kojima sam ikada radio. On možda vidi dva pasa unapred. Ponekad sam morao da ga zaustavim i kažem mu: 'Dobro, ti to vidiš, ali ovaj koji treba da primi tu loptu – on to ne vidi'. Tako da treba malo unapred da se priča ili da se radi. Nismo tada pričali o tome jer je bio željan košarke, željan igre. Ali kada je prestao da igra, bili smo u kontaktu i shvatio sam da je to pozicija koja ga interesuje. Sa znanjem koje je stekao, samopouzdanjem koje ima u to svoje znanje, kao i željom i motivacijom koju ima, dobiješ jedan izvanredan paket".

Da li možda u onome što je Miloš uradio ovog leta vidite negde baš njegov potpis? Ne u smislu onoga što je predstavljao kao igrač, već da možete tačno da kažete: 'E, ovo je Milošev potpis'?

"Prvo, ja sada ne znam šta je tačno Milošev potpis. To je sigurno rezultat saradnje Miloša, uprave, budžeta koji imaš i trenera. Ne može drugačije. Ali Miloš sigurno vrlo dobro zna šta znače kreatori igre i šta znači stvoriti tim u kojem svako treba da ima svoju ulogu. To je jedna stvar. To su stvari koje mogu da se vide. Ali postoje i nijanse, stvari koje se ne vide ili koje ostaju iza kamere – ti razgovori, te priče ili pogled koji ponekad ima neki funkcioner u klubu, bilo da je na poziciji generalnog menadžera, pomoćnog trenera, trenera ili predsednika. To su veoma bitne nijanse koje se ne vide".

MICIĆ IMA REČ NA SASTANCIMA, DOŠAO JE SPREMAN

Vasilije Micić (©Star Sport)

Pitali bismo vas o Vasiliju Miciću... Znamo da je njegov povratak u Evropu izazvao veliku pažnju medija i javnosti i dosta se pričalo o njemu. Ove sezone će imati podršku saigrača u vidu Satoranskog, za kojeg smo već konstatovali da ima ogromno iskustvo. Da li očekujete da bi prisustvo Satoranskog moglo da oslobodi Micića nekih dodatnih odgovornosti, odnosno da njemu možda bude lakše da prikaže ono najbolje što može?

"Pa ko kaže da, kada ti je lakše, onda pružiš najbolje? Možda kada ti je teže, pružiš najbolje", uzvraća kontrapitanjem Itudis, pa dalje obrazlaže:

"To je ta motivacija. Mislim da i Vasa, kao i svaki igrač koji pripada eliti i želi najbolje, zna da treba da igra protiv tog pritiska koji se stvara. Da li je to zbog ugovora koji si potpisao? Da li je to zbog toga što si već uspeo? Jer Vasa Micić nije od juče. Osvojio je titule i nagrade, pokazao ono što je trebalo da pokaže i dobio ono što je dobio".

Šta je vama najvažnije u svemu tome?

"Bitno je da li se svakog dana probudiš i postavljaš sebi ciljeve za svaki trening. Nemojte da zaboravite, ovo što sada imamo ovde, vidite ovo svetlo... Igrači ne budu nagrađivani samo za ono što rade kada su svetla upaljena, pred kamerama, nego i za ono što rade iza zatvorenih vrata. To je taj doprinos. To je to ponavljanje baznih stvari – da li je to dribling, da li je to šut, brzina ili promena pravca. Da li je to ekstra trening koji radiš, ekstra masaža koju ćeš imati, koliko uložiš u sebe da bi došao spreman. Mi smo, na primer, veoma zadovoljni što je Vasa došao spreman. Jedan od igrača za koje sam rekao da su došli spremni jeste Vasa. Videlo se da se radilo. Pričali smo tokom leta, ali je drugačije kada ga vidiš i vidiš da je došao spreman. Već smo radili godinu dana, što znači da se bolje poznajemo, i ja i on, kao i saigrači".

A, njegovo potencijalno partnerstvo sa Satoranskim?

"Neće igrati samo sa Satom. Igraće sa Ilajdžom, igraće sa Oturuom, igraće sa Kofijem. To su saigrači i, ponavljam, radi se o hemiji. Da li će igrati sa Satom zajedno dosta vremena, to ćemo videti tokom sezone. Možda neće igrati toliko dugo zajedno. Možda će jedan menjati drugog. Možda će igrati i zajedno, jer Vasa može da igra i na poziciji dva. To su sve stvari i nijanse koje sada treba da stvorimo kroz prijateljske utakmice. Možda i danas to uradimo tokom jednog dela utakmice. Ali ponavljam, bolje se igra pod pritiskom. Bolje se igra kada imaš velike ciljeve koje želiš da ostvariš. Da li je to svakodnevni trening, kada kažeš: 'Juče nisam bio dobar na treningu, nisam ovo radio dobro u odbrani ili ovo nisam radio dobro u napadu. Nemoj danas da ponovim isto'".

Kako inače vidite Vasinu poziciju i ulogu u vašoj ekipi?

"Sigurno je jedan od naših lidera. Vasa ima reč i na sastancima i na treningu i to je veoma bitno. Jeste trener taj koji vodi i tako dalje, ali želim da imamo i pristup igrača u onome o čemu govorimo. Jer se danas u košarci ne radi tako: 'Radićeš to zato što ti ja kažem'. Treba i neko objašnjenje zašto nešto radimo. Ili, ako nismo uspeli da uradimo nešto, da zaustavimo neku akciju ili rotaciju, zna se ko nije reagovao na vreme, ko nije reagovao u pravom momentu i ko nije bio na pravoj poziciji. Tu Vasa daje ideje i ja dosta pričam sa njim. Kao trener, ne vidim drugačiji način. Sa igračima koji kreiraju igru i imaju loptu u rukama smo u konstantnoj komunikaciji – da li je to kontakt očima, razgovor ili individualni razgovori u svlačionici – da vidimo kako tim može da funkcioniše".

A, šta očekujete od njega?

"Vasa kao plejmejker ili igrač koji kreira igru, treba veoma dobro da poznaje svoje saigrače, njihove mane i dobre strane. Šta Ilajdža želi? Gde se Kofi oseća komotnije? Da li na jednoj ili drugoj strani? Da li je to dodavanje o parket, da li je alej-up dodavanje? To je jedna od stvari koje plejmejker proučava. Tako je igrao i Miloš, kao i ti elitni plejmejkeri – da li je to Dijamantidis, Spanulis ili Šarunas. Treba da poznaješ saigrače, ali i mane protivničkih igrača u odbrani, odnosno koga napadamo u tom trenutku. To su stvari i nijanse na koje je Vasa veoma koncentrisan i tu je bitna dobra saradnja između svih saigrača i stručnog štaba".

ŽELJKOV POVRATAK IZVANREDNA STVAR, SANJAM EVROLIGU SA 30 KLUBOVA

Željko Obradović i Dimitris Janakopulos (©Star Sport)

Kako vidite prelazni rok u evropskoj košarci ovog leta? Bilo je dosta velikih promena. Vidimo, recimo, Barselonu, koja je promenila praktično ceo tim, Efes koji se značajno pojačao, Olimpijakos, Panatinaikos... Da sada ne idemo u svaku pojedinačnu ekipu.

"Pa što da ne idemo pojedinačno", pita Itudis, pa nastavlja niz:

"Eto, Dubai, Zvezda... Partizan, Milano, Real i tako dalje. Tu ima dosta timova. Biće veoma kompetitivno prvenstvo. Dodao bih još da smo mi kao zajednica, kao košarkaška familija, dovoljno zreli da to takmičenje dovedemo do nekog drugačijeg načina organizacije".

U kom smislu?

"Mislim da idemo u pravcu u kojem ćemo imati 24 tima, gde ćemo možda doći do 26 i, možda u budućnosti, daj Bože, do onoga o čemu ja sanjam i čemu se nadam – 30 klubova. Da imamo regione ili grupe u kojima ćemo se takmičiti i da na kraju dođemo do željenog plej-ofa. Što se mene tiče, to bi bio vrhunac, vrhunac igre. Da poslednje utakmice budu u Evroligi i da se košarkaška sezona u Evropi završava plej-ofom. Da li će to biti za deset godina? Daj Bože da budemo živi i zdravi da to vidimo i vi i ja".

Tržište je svake godine sve aktivnije...

"Da, svake godine se timovi pojačavaju, a ove godine možda i malo više. To je samo dobro za navijače. To daje tu moć i lepotu takmičarskom delu. Imamo taj slogan 'Every Game Matters'. U Evroligi je svaka utakmica važna. Važna je. Da li igraš sa poslednjim ili pretposlednjim timom – izgubiš dve utakmice i padaš. Dobiješ dve utakmice i eto te u plej-ofu. To pokazuje koliko koncentracije treba i koliko je potrebno imati širi spisak igrača. Vidite da su timovi sa 12 ili 13 igrača, koliko su ranije imali, sada prešli na 16, 17 ili 18. Jer su i domaća prvenstva zahtevna u svim tim zemljama".

Pošto ste rekli da je vaš san Evroliga sa 30 klubova, da pitamo - zašto?

"Zašto? Zato što vidite da nas sada ima 20, je l' tako? Mislim i nadam se da će se ruski timovi vratiti. FIBA je krenula i otvorila zeleno svetlo za igrače, individualce i sudije, tako da bi sledeći korak bili timovi, timski sportovi. Ako se ruski timovi vrate, što je i moja želja, već imamo i druge kandidate. Eto PAOK-a, eto Arisa, eto Rome, Hapoela iz Tel Aviva i svih timova koji žele da budu deo toga, da dobiju franšize, što znači da širimo Evroligu. To znači da imamo više timova koji konstantno mogu da garantuju finansijsku stabilnost. To znači investiranje. Znači više igrača, trenera i funkcionera u košarci, što znači i da kompeticija raste", ističe Itudis i zatim dodaje:

"Onda moramo malo da razmišljamo. Ako širimo ligu i dođemo do 24, 26 ili 30 timova, ne možemo i dalje da ostanemo u istom sistemu u kojem samo osam ide dalje. To bi značilo da ostala 22 tima nisu ništa radila. Vidimo kako je u NBA, gde je to malo šire. Zato smo i dali ideju za plej-in. Taj plej-in je sada dao drugačiju dimenziju. Sada si dvanaesti, ali gledaš ka desetom mestu. Ranije, kada si bio dvanaesti i gledao ka osmom mestu, možda je bilo malo teže. Zato postoji ta ideja. Ali treba nam jedna emisija da objasnim koje sve načine vidim ili barem koje su moje lične ideje. Ponavljam, da li će biti prihvaćene ili neće, to je stvar za razgovor, ali mislim da treba da rastemo".

Znači, Evroliga treba dalje da napreduje i raste...

"Da, finansijski, ali i takmičarski, jer imamo najbolje. Po meni je košarka... Sada pričate sa nekim ko je ljubitelj tog sporta, ali mislim da ovde postoji veoma veliki prostor za napredak".

Povratak Željka Obradovića u Panatinaikos izazvao je ogromnu reakciju kompletne košarkaške javnosti. S obzirom na vašu bliskost sa Željkom i sa Panatinaikosom, kako vi gledate na taj potez?

"Izvanredan potez. Pre svega zato što se Željko vratio tamo gde je 13 godina davao sve od sebe i, zajedno sa svim igračima i saradnicima, doprineo velikim rezultatima. Oseća se lepo tamo, a kada se čovek oseća lepo tamo gde radi i u toj okolini, onda donosi i rezultate. Tako da je to, i za publiku i zbog poteza gospodina Dimitrisa Janakopulosa, koji se dogovorio sa Željkom, odlično za košarku i odlično za Panatinaikos. Stvorili su i stvaraju izvanredan tim".

Pomenuli ste franšize na početku i sada smo se kratko dotakli te teme. Da li je to pravo, idealno rešenje i usmerenje za evropsku košarku, pogotovo ako znamo da već dugo postoji priča o potencijalnom ulasku NBA?

"Ja sam sto posto za to. Jedan investitor i trener treba da znaju gde su. Evo, dolazi nam Stef Kari i želimo da ga potpišemo na tri godine. Pa ako ne znaš da ćeš biti u Evroligi, kako ćeš da ga potpišeš na tri godine? Možda sledeće godine nisi tu. U toj situaciji su bili Valensija, Zvezda, Partizan, Dubai...", zastaje grčki strateg i zaključuje:

"Mislim da to treba da se širi, da te licence budu date klubovima koji mogu, ponavljam, da garantuju stabilnost i dugoročne investicije u klubu. Ne neko ko je došao sa idejom: „Hajde sada da investiram dve godine“, i onda da od toga bežimo. Ako nađemo takve klubove, a već imamo kandidature za to, mislim da Evroliga treba da ih prihvati. I Hapoel Tel Aviv i ostale klubove koje sam spomenuo, zajedno sa povratkom ruskih klubova, kako bismo proširili takmičarski deo i učinili ga još interesantnijim".