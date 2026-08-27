Osetkovski: Bilo je teško u Partizanu! Mogu knjigu da napišem

Povratak u Španiju za njega predstavlja dolazak na poznat teren, a bržem uklapanju u novu sredinu doprinosi i činjenica da će u Valensiji ponovo deliti svlačionicu sa nekadašnjim saigračima iz Unikahe — Kameronom Tejlorom, Jankubom Simom i Mariom Sen Superijem.

“Da, veoma se prijatno osećam dok igram ovde u Španiji. Mislim da mi ova liga i ovaj stil košarke veoma odgovaraju. Igranje ovde zahteva mnogo koncentracije i razmišljanja i veoma sam uzbuđen što se vraćam timskoj košarci, zajedničkoj igri, brzom tempu i velikoj energiji. Za mene je ovo jedinstvena situacija — dolazim u novi tim, a prethodno sam već igrao sa trojicom igrača iz ove ekipe. Poznajem mnoge momke, tako da već postoji osećaj prijatnosti i drugarstva sa njima i ostalim igračima.”

Amerikanac se otvoreno osvrnuo i na period proveden u Partizanu, istakavši da je iza njega izuzetno izazovna sezona iz koje izlazi bogatiji za veliko iskustvo.

“Prošla godina je bila teška od početka do kraja, ne samo za mene kao igrača, već i za ceo tim i klub. Da li mi je to iskustvo pomoglo? Naravno. Mislim da se čovek najviše razvija u teškim trenucima, kroz borbe i probleme.”

U svom prepoznatljivom stilu, razgovor je završio i šalom na račun svih dešavanja iz protekle godine.

“Stalno govorim svojoj supruzi da bi trebalo da napiše knjigu o svemu što se prošle godine dogodilo, o svim problemima, usponima i padovima.”