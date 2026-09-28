Itudis pred Zvezdu: MVP Vasa? Daj Bože; nije važno odmoriti se, nego razigrati igrače

Na sve to, sledi im vrelo gostovanje u Beogradu protiv Crvene zvezde (20.00, TV Arenasport). Raspored zgusnut, da ne može biti zgusnutiji, ekipa nema vremena ni da se odmori, međutim, ako pitate grčkog stručnjaka, on ima drugačije mišljenje. "Ja mislim da u ovom trenutku nije prioritet da se odmori tim, nego da se razigra, da se mogu stvoriti tandemi i da se može napraviti adekvatna hemija. Mislim da ne postoji trener u Evroligi koji se ne bi složio da se skraćuje pripremni period i to nam ne omogućava da sklopimo, da integrišemo igrače koji dolaze sa strane, koji nemaju iskustvo. Ali rako je kako je svima nama i Evroliga će biti zatevna od početka do kraja" , rekao je Itudis srpskim medijima na treningu u Beogradskoj Areni.

Duplo kolo posle samo jedne odigrane utakmice. Nimalo jednostavno, pogotovo ako ste Dimitris Itudis čiji je Hapoel iz Tel Aviva sezonu krenuo sa dva bolna poraza od Makabija i Bajerna i pobedom u Liga Kupu Izraela protiv mnogo slabije Hapoel Ber Ševe.

20.00: (1,80) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,25) Prva utakmica protiv Bajerna nije završena onako kako su u Hapoelu zamišljali, Reklo bi se da je tim iz Tel Aviva pokazao dva različita lica.

"Videli smo svi šta je i kako je. Pomogli su nam sastanak i video analiza posle utakmice. Nažalost, nismo pobedili protivnika, a nismo ni igrali na tom nivou koji možemo da igramo. U jednom trenutku smo sa 26:8 smo došli do vođstva. U suštini, ne treba doći do te situacije da moraš da budeš 18 poena u zaostatku da bi se vratio. Međutim, Evroliga je pokazala i prošle godine i u svim prethodnim godinama da ne postoji tim koji bi se lako predao. To ne postoji. Sa svojom igrom bi trebalo da nešto diktiraš, ili tempo ili način igre".

Nekadašnji trener Fenerbahčea i CSKA iz Moskve rekao je kakav bi Hapoel voleo da vidi protiv Crvene zvezde.

"Igramo sa jednom veoma dobrim timom koji ima ambicije za plej-of, koji je napunio roster, koji ima svoju publiku. Biće zahtevna utakmica od početka. Siguran sam da imamo kvalitet da im se suprotstavimo na pravi način". Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Itudis je rekao i kakvog bi Vasu Micića voleo da vidi u ovoj sezoni. Srpski plej već drugu srzonu igra za Hapoel i očekuje se da bude lider ekipe.

"Druga je godina, znači da se znamo bolje i on sa igračima i klubom, i sa ulogom i mojom filozofijom... Tako da je došao spreman. Jedan je od tih igrača koji je došao i očekujemo da Vasa nam pruži dobra izdanja. Za MVP? daj Bože, ali ajde da budemo malo realniji, da znamo sutra šta nas očekuje. Hvala Bogu, to očekujemo. Vasa ima taj kvalitet". A šta se konkretno očekuje od njega?

"Zna on vrlo dobro".