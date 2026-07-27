Ovo je obećanje: Penzionisaće se u Hapoelu kao šampion Evrope
Vreme čitanja: 3min | pon. 27.07.26. | 20:41
Tomer Ginat produžio ugovor na još četiri godine, a predsednik je to ispratio u svom stilu
Izraelski košarkaš Tomer Ginat ostaje u Hapoelu iz Tel Aviva. Klub je saopštio da je produžio saradnju sa Tomerom Ginatom na još četiri godine, što znači da ako ostane do kraja ugovora, imaće 12 godina staža u izraelskom velikanu. Iskusni krilni centar ulazi u petu sezonu svog drugog mandata u klubu koji predvodi Dimitris Itudis, dok je prethodno nosio dres Hapoela od 2016. do 2020. godine.
Kapiten ekipe može da se zacementira kao živa legenda kluba iz Izraela, posebno što ga vole navijači, ali i svi u klubu. Iako nije nešto posebno igrački bitan jer igra marginalnu ulogu uglavnom kao pouzdan defanzivac, ima poštovanje svih u Tel Avivu.
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Nekoliko sati pre zvanične objave, predsednik kluba Ofer Janaj napravio je zanimljivu najavu na društvenim mrežama, u kojoj je poručio da će se Izraelac penzionisati kao igrač Hapoela Tel Aviv i kao prvak Evrope.
"Ovoga puta na hebrejskom, da bude jasno svima. Tomer Ginat će se penzionisati u dresu Hapoela Tel Aviv kao šampion Izraela i šampion Evrope. Ovo je obećanje! I obećanje koje ću učiniti sve da ispunim. Srećno, Tomere Ginatu. Srećno, Hapoel Tel Aviv", napisao je.
Prošle sezone u Evroligi izraelski košarkaš je prosečno beležio 3,3 poena i 1,9 skokova na 14 utakmica, kao što je i navedeno, nije imao neku preteranu ulogu.
Ali, bitan je kao kapiten i kao neko ko pokreće ekipu na druge načine. To kaže i Hapoel.
"Košarkaški klub Hapoel Tel Aviv sa zadovoljstvom je objavio produženje ugovora sa Tomerom Ginatom na još četiri godine, do kraja sezone 2029/30. Ginat, jedna od najvećih ličnosti u istoriji kluba, nastaviće da nosi crveni dres i predvodi ekipu na terenu i van njega. Potpisivanjem novog ugovora upisaće još osam godina u aktuelnom mandatu, kojima će se dodati četiri iz prvog perioda u Hapoelu, pa će ukupno provesti 12 sezona u klubu. Klub je istakao da izraelski košarkaš predstavlja sve vrednosti Hapoela – posvećenost, liderstvo, strast, karakter i borbeni duh – i da je tokom godina postao jedan od simbola crvene boje. Produženje saradnje predstavlja mnogo više od nastavka ugovora sa jednim od najboljih izraelskih igrača, već potvrdu kontinuiteta i želje kluba da budućnost gradi oko ljudi koji najbolje predstavljaju njegove vrednosti", navodi se.
Oglasio se i Ginat.
"Hapoel je oduvek bio moj dom. To je mesto koje mi mnogo znači i veoma sam srećan što ću ostati ovde. Za mene je to prirodna odluka. Biti deo ovog kluba toliko dugo je nešto veoma uzbudljivo i posebno. Došlo je vreme da završim svoju misiju u Izraelu i osvojim prvenstvo! Cilj je da odnos između mene i Hapoela traje još mnogo godina i jedva čekam da nastavim ovo putovanje".
A da čujemo i šta kaže Dimitris Itudis.
"Ne mogu da zamislim Hapoel i njegovu budućnost bez Tomera Ginata. Svi mi u klubu i navijači znamo koliko se žrtvovao i šta je sve pružio Hapoelu. On uvek stavlja Hapoel na vrh svoje liste prioriteta. Produženje ugovora nije samo pitanje poverenja i lojalnosti, već i profesionalne vrednosti. Tomer je borac, igrač koji se stalno nosi sa povredama i nadam se da će ostati zdrav i pomoći Hapoelu još mnogo godina", kaže Grk.