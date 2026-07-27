Ovo je obećanje: Penzionisaće se u Hapoelu kao šampion Evrope

Nekoliko sati pre zvanične objave, predsednik kluba Ofer Janaj napravio je zanimljivu najavu na društvenim mrežama, u kojoj je poručio da će se Izraelac penzionisati kao igrač Hapoela Tel Aviv i kao prvak Evrope.

"Ovoga puta na hebrejskom, da bude jasno svima. Tomer Ginat će se penzionisati u dresu Hapoela Tel Aviv kao šampion Izraela i šampion Evrope. Ovo je obećanje! I obećanje koje ću učiniti sve da ispunim. Srećno, Tomere Ginatu. Srećno, Hapoel Tel Aviv", napisao je.

Prošle sezone u Evroligi izraelski košarkaš je prosečno beležio 3,3 poena i 1,9 skokova na 14 utakmica, kao što je i navedeno, nije imao neku preteranu ulogu.

Ali, bitan je kao kapiten i kao neko ko pokreće ekipu na druge načine. To kaže i Hapoel.

"Košarkaški klub Hapoel Tel Aviv sa zadovoljstvom je objavio produženje ugovora sa Tomerom Ginatom na još četiri godine, do kraja sezone 2029/30. Ginat, jedna od najvećih ličnosti u istoriji kluba, nastaviće da nosi crveni dres i predvodi ekipu na terenu i van njega. Potpisivanjem novog ugovora upisaće još osam godina u aktuelnom mandatu, kojima će se dodati četiri iz prvog perioda u Hapoelu, pa će ukupno provesti 12 sezona u klubu. Klub je istakao da izraelski košarkaš predstavlja sve vrednosti Hapoela – posvećenost, liderstvo, strast, karakter i borbeni duh – i da je tokom godina postao jedan od simbola crvene boje. Produženje saradnje predstavlja mnogo više od nastavka ugovora sa jednim od najboljih izraelskih igrača, već potvrdu kontinuiteta i želje kluba da budućnost gradi oko ljudi koji najbolje predstavljaju njegove vrednosti", navodi se.

Oglasio se i Ginat.

"Hapoel je oduvek bio moj dom. To je mesto koje mi mnogo znači i veoma sam srećan što ću ostati ovde. Za mene je to prirodna odluka. Biti deo ovog kluba toliko dugo je nešto veoma uzbudljivo i posebno. Došlo je vreme da završim svoju misiju u Izraelu i osvojim prvenstvo! Cilj je da odnos između mene i Hapoela traje još mnogo godina i jedva čekam da nastavim ovo putovanje".

A da čujemo i šta kaže Dimitris Itudis.

"Ne mogu da zamislim Hapoel i njegovu budućnost bez Tomera Ginata. Svi mi u klubu i navijači znamo koliko se žrtvovao i šta je sve pružio Hapoelu. On uvek stavlja Hapoel na vrh svoje liste prioriteta. Produženje ugovora nije samo pitanje poverenja i lojalnosti, već i profesionalne vrednosti. Tomer je borac, igrač koji se stalno nosi sa povredama i nadam se da će ostati zdrav i pomoći Hapoelu još mnogo godina", kaže Grk.