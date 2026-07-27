Još jedan srpski reprezentativac pred promenom kluba

Dušan Vlahović će verovatno u Bešiktaš ili neki drugi klub, Nemanja Gudelj je napustio Sevilju posle sedam godina, bilo je pomena da bi klub mogao da menja i Vanja Milinković Savić, Ognjen Mimović je između Crvene zvezde i Geztepea... I ove godine će nemali broj srpskih reprezentativaca ili igrača koji figuriraju ka tom statusu menjati klubove, a na listi onih koji bi novu sezonu mogli da dočekaju u drugim bojama je i - Saša Lukić.

Skaj Sport javlja da je Saša Lukić jedna od meta Ipsviča. Novi trener Geri O’Nil sada traži igrače sa premijerligaškim iskustvom u veznom redu i srpski vezista je jedno od imena po meri.