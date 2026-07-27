Još jedan srpski reprezentativac pred promenom kluba
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 21:13
Povratnik u Premijer ligu traži iskustvo u veznom redu
Dušan Vlahović će verovatno u Bešiktaš ili neki drugi klub, Nemanja Gudelj je napustio Sevilju posle sedam godina, bilo je pomena da bi klub mogao da menja i Vanja Milinković Savić, Ognjen Mimović je između Crvene zvezde i Geztepea... I ove godine će nemali broj srpskih reprezentativaca ili igrača koji figuriraju ka tom statusu menjati klubove, a na listi onih koji bi novu sezonu mogli da dočekaju u drugim bojama je i - Saša Lukić.
Skaj Sport javlja da je Saša Lukić jedna od meta Ipsviča. Novi trener Geri O’Nil sada traži igrače sa premijerligaškim iskustvom u veznom redu i srpski vezista je jedno od imena po meri.
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Lukić je na Ostrvo stigao leta 2023. godine iz Torina i povratnik u najviši rang engleskog fudbala ga vidi kao važan dodatak za narednu sezonu. On sa Fulamom ima ugovor na još godinu dana, a trenutno nije bilo kontakta između klubova.
Geri O’Nil je stigao posle odlaska Kirana Mekene ranije ovog leta i klub je od tada doveo Dajzena Maedu iz Seltika, Isu Diopa iz Fulama, Abdula Fatavua iz Lestera, Kejna van Evedelena iz Volendama i Emersona iz Tuluza.
Za Lukića bi dobra stvar bila to što ne bi menjao grad, a imao bi garantovano mesto startera. Istina, to je bio i u Fulamu prošle sezone, ali ga je povreda zadnje lože izbacila iz ritma.
On je za Fulam odigrao 106 utakmica uz učinak od tri gola i pet asistencija. U dresu reprezentacije Srbije ima 62 nastupa uz dva pogotka.