Nije samo Velbek, Alonso želi mnogo iskusniji Čelsi: Želja i Džordan Henderson

Da li je uzrok ovakvog trenda bila odluka trenera ili klupske uprave manje je bilo, jer Ćabi Alonso uveliko radi na tome da obezbedi dovoljno iskustva za sastav kojim rukovodi. Posle Danija Velbeka , španski stručnjak bacio je oko na još jednog fudbalskog veterana – Džordana Hendersona .

Godinama unazad jedan od najvećih Čelsijevih problema nije toliko bio izostanak individualnog kvaliteta, mada je svima jasno da to već neko vreme nije klub za najviše domete, koliko manjak iskustva u svlačionici.

Utorak, 11.45: (1,15) Čelsi (7,50) Sidnej Vonderers (13,0) Dejvid Ornštajn sa Atletika objavio je da Čelsi po direkciji novog trenera uveliko radi na Hendersonovom potpisu i da je favorit da zatvori posao, iako je nekoliko premijerligaških klubova takođe pokazalo interesovanje. Brentford je navodno spreman da Hendersona pusti bez obeštećenja, iako ima još godinu dana ugovora. Dve strane imaju vrlo otvoren, prijateljski odnos i klub ne želi fudbalskom veteranu da pravi problem oko transfera, pogotovo jer bi išao u tim gde bi se potencijalno borio za trofeje.

Podsetimo, Henderson je bio deo ekipe Tomasa Tuhela na Mundijalu, ali je njegov boravak tamo prošao u znaku loma ruke pošto se okliznuo kada je preskakao reklame u pobedi nad Meksikom na čuvenoj Asteki. Morao je tada na operaciju i više nije igrao, pa je zabeležio samo jedan nastup kao izmena. Čelsi je ovog leta već doveo Morgana Rodžersa za rekordnih 138.000.000 evra, kao i ranije Marka Palestru iz Atalante za pedeset i kusur miliona, dok se čeka i ozvaničenje transfera štopera Kristal Palasa Maksensa Lakroe za 60.000.000 evra.