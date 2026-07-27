Nije samo Velbek, Alonso želi mnogo iskusniji Čelsi: Želja i Džordan Henderson
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 20:37
Novi trener Plavaca ima drugačiju viziju od njegovih prethodnika
Godinama unazad jedan od najvećih Čelsijevih problema nije toliko bio izostanak individualnog kvaliteta, mada je svima jasno da to već neko vreme nije klub za najviše domete, koliko manjak iskustva u svlačionici.
Da li je uzrok ovakvog trenda bila odluka trenera ili klupske uprave manje je bilo, jer Ćabi Alonso uveliko radi na tome da obezbedi dovoljno iskustva za sastav kojim rukovodi. Posle Danija Velbeka, španski stručnjak bacio je oko na još jednog fudbalskog veterana – Džordana Hendersona.
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Utorak, 11.45: (1,15) Čelsi (7,50) Sidnej Vonderers (13,0)
Dejvid Ornštajn sa Atletika objavio je da Čelsi po direkciji novog trenera uveliko radi na Hendersonovom potpisu i da je favorit da zatvori posao, iako je nekoliko premijerligaških klubova takođe pokazalo interesovanje.
Brentford je navodno spreman da Hendersona pusti bez obeštećenja, iako ima još godinu dana ugovora. Dve strane imaju vrlo otvoren, prijateljski odnos i klub ne želi fudbalskom veteranu da pravi problem oko transfera, pogotovo jer bi išao u tim gde bi se potencijalno borio za trofeje.
Podsetimo, Henderson je bio deo ekipe Tomasa Tuhela na Mundijalu, ali je njegov boravak tamo prošao u znaku loma ruke pošto se okliznuo kada je preskakao reklame u pobedi nad Meksikom na čuvenoj Asteki. Morao je tada na operaciju i više nije igrao, pa je zabeležio samo jedan nastup kao izmena.
Čelsi je ovog leta već doveo Morgana Rodžersa za rekordnih 138.000.000 evra, kao i ranije Marka Palestru iz Atalante za pedeset i kusur miliona, dok se čeka i ozvaničenje transfera štopera Kristal Palasa Maksensa Lakroe za 60.000.000 evra.
Mada posao još nije ozvaničen, biće to prvi put da je Čelsi izdvojio značajnu sumu novca za igrača od bar 26 godina. Zato se Alonso sada okrenuo dovođenju iskusnijih rešenja. Prvi je Dani Velbek, želja je i Granit Džaka sa kojim je Španac sarađivao u Leverkuzenu i osvojio titulu, ali je ponuda za njega teška 10.000.000 evra odbijena od strane Sanderlenda. Sada je meta Henderson koji sa sobom nosi ogromno iskustvo na najvećoj sceni, pre svega iz Liverpula.
Vezista rođen u Sanderlendu je prošle sezone upisao 22 nastupa kao starter za Brentford, uz još deset utakmica kao rezervista. Alonso na dolasku iskusnijih igrača u Čelsi insistira kako bi se napravio balans u svlačionici, pa bi Velbek i Henderson poslužili kao mentori mlađim igračima i bili bi tu da svojim iskustvom daju doprinos u velikim utakmicama.
Dobra stvar za Plavce je da naredne sezone ne igraju Evropu, pa će sav fokus biti na što boljem plasmanu u Premijer ligi. Čelsi se trenutno nalazi na predsezonskoj turneji u Australiji, gde će igrati sa Vestern Sidnej Vonderersima i Totenhemom, a zatim sa Juventusom u Hong Kongu.