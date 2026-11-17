Gostujući u podkastu „2x45“ Matijašević je precizirao da je proces preuzimanja kluba u završnoj fazi.

„Došlo je do toga da je blizu. Ako već hoćete odgovor u ’glavu’, dobićete ga u ’glavu’. Ako sve bude u redu, Ostoja Mijailović će u decembru preuzeti FK Čukarički od Dragana Obradovića. To sad sve advokati rade“, napomenuo je dugogodišnji sportski radnik u emisiji koja će tokom večernjih časova biti emitovana na Jutjub kanalu Mozzart TV.

Prema njegovim rečima, „Dragan Obradović je 100 odsto vlasnik Čukaričkog i sve priče o suvlasništvu su lažne“.

„U razgovoru koji smo vodili pre tri dana Ostoja je tražio da ostanu svi ljudi, da možda i ja budem u nekom budućem procentu, ako budem hteo da ostanem. Prvo bi trebalo da završe Ostoja i Obradović, ali gro stvari je završeno. Sve je provereno. Papiri su čisti. Tako da očekujem, ako sve bude u redu, početkom decembra ili sredinom narednog meseca, da Mijailović uđe u klub.“

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Šta dobija Čukarički ulaskom Ostoje Mijailovića?

„Isto što i s Draganom Obradovićem. Sigurnost. Ostoja je dugo u sportu. Podigao je KK Partizan. Možemo mi da pričamo ovako ili onako, nećemo pričati o legendama crno-belih i šta je bilo tamo, niti me to interesuje. Partizan igra Evroligu, ima veliki broj gledalaca u Areni, a koliko čitam, finansijski dobro stoji. Stvarno ne znam šta će biti sa KK Partizan, niti sam pričao o tome s njim, niti me interesuje.“

Ljudi se pitaju hoće li biti zaokreta u poslovanju i kakvu viziju ima Mijailović sa Čukaričkim.

„Vizija sporta. Nema šta da krijem. Vizija je kao dosad, da se bavimo sportom, ali da još više unapredimo školu fudbala ako budemo mogli. Da probamo da nađemo ili iznajmimo neke terene, da imamo kamp, da podignemo klub na malo veći nivo.“

Matijašević uverava da je sve počelo – slučajno.

„Nije se Ostoja javio, najpre sam pričao o tome s njegovim sinom. Bio je na jednoj utakmici i onda smo krenuli u priču oko sponzorstva. Hajde da vidimo možemo li i tako je krenulo, neformalno. I onda je s Galetom krenula priča, advokati su preuzeli svoje i stiglo se do toga da je 90 odsto sve u redu. Nadam se da će biti i preostalih deset procenata, jer Galeta više fudbal u Srbiji ne interesuje, zbog svega što je doživeo. Imao je pozive, jer politički nije aktivan. A Dragan Obradović šest godina nije kročio na teren. Još otkako se desilo ono protiv niškog Radničkog, kad je meč prekinut, kad je sudija dao crveni, bio je penal, preokret od 1:0 do 1:2, kad je Niš bio drugi, treći. Posle toga odmah nije dolazio. On nema veze s politikom. Mislim da šest godina nije došao na utakmicu. Dolazi u kancelariju, bio je i danas. Reč je o gospodinu koji je kupio Čukarički, ulagao i sve što je uloženo vraćeno je njegovoj firmi. I mi funkcionišemo kako funkcionišemo.“

Postoji još jedna glasina, a tiče se mogućnosti da već na zimu Lazar Marković prekine igračku i započne funkcionersku karijeru kao sportski direktor Čukaričkog.

„Najviše bih voleo da sutra uzme neko, a da ja malo odmorim, da uzmem godišnji odmor i da odem da odmorim. Sutra bih to potpisao. Lazar je divan dečko, ali i dalje igra. A ne vidim mnogo sportskih direktora u Srbiji, ne računajući Slavka Perovića, Marka Jovanovića, Darko Gašić se zadržao u Surdulici. Ne računam Zvezdu i Partizan. Bojan Šaranov radi ozbiljan posao poslednjih godinu dana i nadam se da će biti još bolji, iz prostog razloga što volim da ima više opcija. Ne moram više da budem sportski direktor, mogu potpredsednik za sportska pitanja. Čak sam predlagao, ako sutra dođe Ostoja u klub: ’Daj da dovedemo sportskog direktora, ja ću pomagati, da neko radi’.“

Ako ne bude Lazar Marković, možda je rešenje nekadašnji prvotimac kluba sa Banovog brda Luka Stojanović.

„Luka je divan dečko, ali prvo mora da vidi šta hoće da radi, da projektuje sebe, što sam mu i rekao. Da li će biti trener, direktor, menadžer. Biće u sportu, jer Stojanović to zaslužuje“, dodao je Vladimir Matijašević u podkastu „2x45“.

Osim ove teme Matijašević je govorio i o aktuelnom trenutku u reprezentaciji Srbije, promenama u FSS, strahu da će veliki broj klubova biti na ivici egzistencije, kao i raznim drugim temama.