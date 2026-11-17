Da do toga ne dođe, velika je zasluga supruge Kolin, kao i majke. Nije znao Vejn Runi kako da se bori sa problemima i sa njima izađe na kraj, gomilali su se, a one su mu pomogle da ih prevaziđe.

„Nisam mogao da podnesem sav taj pritisak. Kada sam bio mlađi, bilo je glupih odluka van terena i, iskreno, bilo mi je neverovatno teško da se nosim sa svim tim“, priznao je Vejn Runi i nastavio:

„Došao sam do tačke kada sam razmišljao o samoubistvu. Nisam želeo da budem ni sa kim, nisam želeo da sretnem nikoga na ulici ili u prodavnicama. Na fudbalskom terenu sam se uvek osećao opušteno, ali sam sa svim ostalim imao ogromne probleme“.

Sve to dešavalo se kada se oženio sa Kolin, bio je to period kada je sa Mančester junajtedom osvojio Ligu šampiona i bio udarna pesnica ser Aleksa Fergusona.

„To se dešavalo na vrhuncu moje fudbalske karijere. Vratio bih se kući, seo u svoju sobu za igrice i proveo dva dana pijući. Onda bih ustao za trening, stavio kapi u oči, ubacio žvaku u usta i otišao na trening“.

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Kada je trebalo da uživa u tome što je dobio sina, borio se sa alkoholizmom.

„Sve dok nisam razgovarao sa Kolin i majkom, dok se nisam otvorio i naglas priznao da mi treba pomoć, nisam počeo da prevazilazim tu situaciju. Kolin mi je nesumnjivo pomogla. Išao sam kod terapeuta da pokušam da shvatim šta mi se dešava. Kada pogledam unazad, bio sam na vrhuncu karijere, upravo sam dobio sina i oženio se. To je trebalo da bude najsrećniji period mog života, ali je bio najgori, zbog sebičnih stvari koje sam radio“, poručio je Vejn Runi i prisetio se kako ga je supruga pokrenula:

„Kolin je bila ključna. Mogla je da me ostavi, jer je situacija bila toliko ozbiljna. Ali, ostala je uz mene i pomogla mi da prođem kroz to. Posle toga smo dobili još dece. Sada, kada se osvrnem unazad, žalim zbog toga, jer je to bilo izgubljeno vreme. Kaj je tada bio samo beba. Mogu da sagledam prošlost i da priznam da sam bio sebičan, ali prolazio sam kroz situaciju sa kojom mi je bilo zaista teško da se izborim“.

(©Reuters)

Teško mu je palo penzionisanje, nije više bilo treninga, imao je previše slobodnog vremena.

„Kada sam prestao da igram, upao sam u lošu šemu. Previše sam pio i izgubio svoju trening rutinu. Onda sam pomislio: 'Želim da uživam u vremenu sa decom dok su u ovim godinama, a i sa Kolin'. I istina je da sam sada mnogo prisutniji i provodim više vremena sa njima“.

Poslednjih godina pratili su ga i problemi sa kilažom, nije vodio računa o sebi, zapustio se…

Shvatio je Vejn Runi da mora da menja životne navike.

„Pre oko godinu dana pogledao sam se u ogledalo i pomislio da izgledam kao da imam 50 godina. Rekao sam sebi: 'Moraš nešto da preduzmeš da ovo promeniš'. Osećao sam se veoma nesigurno. Tokom cele karijere mučile su me nesigurnosti u vezi sa izgledom ili kilažom, sa čim sam se povremeno borio“, priznala je legenda Mančester junajteda i istakla da se sada oseća odlično:

„Neko vreme nisam pio alkohol. Jednostavno sam želeo da se osećam zdravije i da budem zdraviji, pa sam promenio navike u ishrani i rutinu treniranja“.