Počelo je odlično za goste, koji su mini-serijom 6:0 otvorili utakmicu i stekli kontrolu u prva dva i po minuta, ali je razigrani Dijuf uspeo da vrati Virtus u igru rezultatski, kako se ne bi Panatinaikos odlepio. Tvrdo, klackalica, koš za koš, mini prednost Panatinaikosa i na kraju prve četvrtine imali su tek poen viška, kada je Frejžer pogodio u poslednjem napadu Virtusa za minus jedan. U drugoj deonici isto je bilo napeto, imali su momentum i jedni i drugi, pa su se smenjivali u vođstvu gotovo sve vreme. Malo vode jedni, malo vode drugi, takva je bila situacija u Bolonji, gde je Silven Fransisko pogodio trojku na minut i po do kraja prvog poluvremena i više nije bio nijedan poen do odlaska na veliki odmor.

Panatinaikos je otišao na pauzu sa tri poena viška, a u trećoj četvrtini se opet razigrao francuski reprezentativac i vezivao poene za nešto osetniju prednost. Posle trojke Nana, Panatinaikos je otišao i na najvećih +8, da bi Kar i Dijara doneli izjednačenje na tri i po minuta do kraja treće deonice. Opet je bilo tvrdo i opet su koševi morali da se izmišljaju, gde su crno-beli bili bolji u završnici trećeg kvartala.

Edvards je prednjačio i doneo +4 pred poslednjih deset minuta, gde je Virtus iskoristio katastrofalan napad Panatinaikosa, a onda je prava drama nastala u poslednjem kvartalu. Koš po koš i Virtus je došao do pet poena viška, pa preko Dijare održavao tu prednost protiv atinskog velikana. Dijara je doneo i +7, mada su Nan i Lesor zakucavanjem na minut i po do kraja smanjili na posed zaostatka.

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Virtus se odbranio jedan napad i onda je na 36 sekundi do kraja fantastični Markus Kar pogodio za tri poena i +4, pa je domaćin bio na pragu pobede protiv grčkog tima. Posle tajm-auta, Nan dobija rampu od Keslera Edvardsa za "eksploziju" u dvorani i posle kontre stižu novi poeni za +6! Na 14 sekundi do kraja, promašuje i Fransisko, što je bio kraj za Panatinaikos. Mumbru je tražio tajm-aut, da se konsoliduju, a posle minuta odmora, sa linije za slobodna bacanja pobedu overava Kar i baca PAO na kolena!