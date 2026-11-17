Leti, leti – Virtus! Žoc i PAO pali u paklu Bolonje
Vreme čitanja: 5min | uto. 17.11.26. | 23:11
Fantastična završnica u Italiji i velika pobeda domaćina protiv atinskog velikana
Pao je Olimpijakos u Bolonji, sručio se i Panatinaikos u Italiji! Crveno-bele srušio je Markus Kar trojkom u poslednjoj sekundi, ovog puta je slomio Panatinaikos dugom dvojkom i slobodnim bacanjem u poslednjem minutu. Virtus možda retko pobeđuje, ali u njihovoj dvorani padaju velikani.
Leteli su crno-beli po parketu protiv Panatinaikosa na obe strane, pa je ekipa Željka Obradovića doživela neočekivan poraz u meču 12. kola Evrolige od Virtusa – 84:79.
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Počelo je odlično za goste, koji su mini-serijom 6:0 otvorili utakmicu i stekli kontrolu u prva dva i po minuta, ali je razigrani Dijuf uspeo da vrati Virtus u igru rezultatski, kako se ne bi Panatinaikos odlepio. Tvrdo, klackalica, koš za koš, mini prednost Panatinaikosa i na kraju prve četvrtine imali su tek poen viška, kada je Frejžer pogodio u poslednjem napadu Virtusa za minus jedan. U drugoj deonici isto je bilo napeto, imali su momentum i jedni i drugi, pa su se smenjivali u vođstvu gotovo sve vreme. Malo vode jedni, malo vode drugi, takva je bila situacija u Bolonji, gde je Silven Fransisko pogodio trojku na minut i po do kraja prvog poluvremena i više nije bio nijedan poen do odlaska na veliki odmor.
Panatinaikos je otišao na pauzu sa tri poena viška, a u trećoj četvrtini se opet razigrao francuski reprezentativac i vezivao poene za nešto osetniju prednost. Posle trojke Nana, Panatinaikos je otišao i na najvećih +8, da bi Kar i Dijara doneli izjednačenje na tri i po minuta do kraja treće deonice. Opet je bilo tvrdo i opet su koševi morali da se izmišljaju, gde su crno-beli bili bolji u završnici trećeg kvartala.
Edvards je prednjačio i doneo +4 pred poslednjih deset minuta, gde je Virtus iskoristio katastrofalan napad Panatinaikosa, a onda je prava drama nastala u poslednjem kvartalu. Koš po koš i Virtus je došao do pet poena viška, pa preko Dijare održavao tu prednost protiv atinskog velikana. Dijara je doneo i +7, mada su Nan i Lesor zakucavanjem na minut i po do kraja smanjili na posed zaostatka.
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Virtus se odbranio jedan napad i onda je na 36 sekundi do kraja fantastični Markus Kar pogodio za tri poena i +4, pa je domaćin bio na pragu pobede protiv grčkog tima. Posle tajm-auta, Nan dobija rampu od Keslera Edvardsa za "eksploziju" u dvorani i posle kontre stižu novi poeni za +6! Na 14 sekundi do kraja, promašuje i Fransisko, što je bio kraj za Panatinaikos. Mumbru je tražio tajm-aut, da se konsoliduju, a posle minuta odmora, sa linije za slobodna bacanja pobedu overava Kar i baca PAO na kolena!
Do trijumfa su Virtus predvodili Dijara sa 15 poena i devet skokova, Dijuf sa 15 poena i sedam skokova, Belo sa 11, Frejžer sa deset poena i pet ukradenih i Kokila sa deset poena i pet skokova.
Kod Panatinaikosa su se istakli Kendrik Nan sa 18 poena i osam skokova, Slukas, Fransisko (sedam asistencija) i Bonga sa po deset poena.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Anadolu Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97pp
/Valas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz 86:89
/Balcerovski 17 - Hifi 25/
Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 – Odijase 16/
Partizan Mozzart Bet - Valensija 64:76
/Džons 21 – Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos 84:79
/Dijara, Dijuf 15 – Nan 18/
Sreda
18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)
*** Kvote su podložne promenama