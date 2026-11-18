O francuskom reprezentativcu i bivšem saigraču, Kevin Panter pričao je u podkastu "Euro Insiders".

"Naš odnos je neverovatan, nešto predivno. Dve od tri godine u Partizanu bio sam kapiten. Volim ga više nego bilo koga, on je definitivno moj čovek. Strast koju je tada imao bila je neverovatna. Njegov stav, strast i energija koju je svakog dana pokazivao u želji da pronađe način da napreduje i dalje me fasciniraju. Svi imaju svoje trenutke, pa tako i on, ali posebno mi se dopadala njegova želja da svakog dana bude bolji. U tome sam se i ja prepoznao i poistovetio sa njim", započeo je iskusni bek.

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Morao je da se prilagodi ulozi kapitena, pošto se prvi put našao u takvoj ulozi.

"Mislim da je upravo zbog toga naš odnos takav. Lako je raditi sa nekim kada stvari idu dobro, ali nije lako zajedno prolaziti kroz teške trenutke i neuspehe. Te godine smo loše počeli sezonu, sa skorom 4-9. Prošli smo kroz mnogo toga pokušavajući da se vratimo na pravi put. Neke stvari nisu imale smisla, prvi put sam bio kapiten u takvoj ulozi i trebalo mi je vremena da se prilagodim. Sve sam stavio na sto. Nisam čovek koji će ikada doći i tražiti da bude kapiten, ali ako mi neko priđe i kaže da se to očekuje od mene, prihvatiću tu ulogu. Dao sam sve od sebe i uvek sam želeo da se uverim da su svi saigrači dobro. U prvom delu sezone mnogo sam se angažovao kako bi se stvari pokrenule, a onda se sve preokrenulo. Ne sećam se u kom mesecu, ali stvari su počele da dolaze na svoje mesto".