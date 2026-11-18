Panter o Lesoru: Željko nije bio zadovoljan, mogao je da dobije otkaz
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 10:28
"Nije dobro počeo pripreme za Evroligu, trener ga je pritisnuo i došlo je do preokreta", kaže Amerikanac
Nije mnogo godina prošlo, ali nekako kao da je bilo baš davno kada je Partizan Mozzart Bet imao onu sjajnu ekipu koja je igrala četvrtfinale Evrolige. Vodili su protiv madridskog Reala 2-0 u seriji, ali se desila ona tuča, pa i preokret kraljevskog kluba, što je sve zbirno ostavilo crno-bele bez Fajnal fora elitnog takmičenja. Bila je milina gledati tadašnju ekipu, čiji je kapiten bio Kevin Panter, a okosnicu tima činili su Zek Ledej, Džejms Naneli, Matijas Lesor...
Baš se Kevin Panter, drugi strani kapiten u istoriji Partizan Mozzart Beta posle Žofrija Lovernja, prisetio tih dana i kako je Matijas Lesor umalo dobio otkaz tokom priprema. Srećom po crno-bele do toga nije došlo, pa je i on postao miljenik navijača od samog dolaska 2021. godine.
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O francuskom reprezentativcu i bivšem saigraču, Kevin Panter pričao je u podkastu "Euro Insiders".
"Naš odnos je neverovatan, nešto predivno. Dve od tri godine u Partizanu bio sam kapiten. Volim ga više nego bilo koga, on je definitivno moj čovek. Strast koju je tada imao bila je neverovatna. Njegov stav, strast i energija koju je svakog dana pokazivao u želji da pronađe način da napreduje i dalje me fasciniraju. Svi imaju svoje trenutke, pa tako i on, ali posebno mi se dopadala njegova želja da svakog dana bude bolji. U tome sam se i ja prepoznao i poistovetio sa njim", započeo je iskusni bek.
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Morao je da se prilagodi ulozi kapitena, pošto se prvi put našao u takvoj ulozi.
"Mislim da je upravo zbog toga naš odnos takav. Lako je raditi sa nekim kada stvari idu dobro, ali nije lako zajedno prolaziti kroz teške trenutke i neuspehe. Te godine smo loše počeli sezonu, sa skorom 4-9. Prošli smo kroz mnogo toga pokušavajući da se vratimo na pravi put. Neke stvari nisu imale smisla, prvi put sam bio kapiten u takvoj ulozi i trebalo mi je vremena da se prilagodim. Sve sam stavio na sto. Nisam čovek koji će ikada doći i tražiti da bude kapiten, ali ako mi neko priđe i kaže da se to očekuje od mene, prihvatiću tu ulogu. Dao sam sve od sebe i uvek sam želeo da se uverim da su svi saigrači dobro. U prvom delu sezone mnogo sam se angažovao kako bi se stvari pokrenule, a onda se sve preokrenulo. Ne sećam se u kom mesecu, ali stvari su počele da dolaze na svoje mesto".
Kada je sve kliknulo, nije bilo stajanja.
"Onda je došao trenutak kada je sve dobilo smisao, kao u filmu. Sve ono što je Željko Obradović govorio tokom predsezone i video-analiza odjednom se složilo. Sve smo radili zajedno, išli smo na večere. Nema baš mnogo igrača koji provode vreme zajedno, ali mislim da je u našem slučaju upravo to bilo posebno. Kada god bismo nešto organizovali, u devet od deset slučajeva bio je tu čitav tim. Kao da smo lebdeli, ali na početku nije bilo tako, bilo je veoma teško".
Otkrio je i da je Lesor umalo ostao bez posla u beogradskom klubu.
"Matijas Lesor će vam reći da je tokom predsezone zamalo dobio otkaz. Trener nije bio zadovoljan njime. Došao je sredinom moje prve sezone u Partizanu, a nije dobro počeo pripreme za Evroligu. Tada ga je trener pritisnuo i upravo u tom trenutku došlo je do drugačijeg mentalnog preokreta kod njega. Sećam se da smo igrali prijateljsku utakmicu protiv Barselone i da je tada u njegovoj glavi proradila iskra. Od tog trenutka pretvorio se u zver kakva je danas. Mentalno je sve krenulo u pravom smeru jer je i pre toga bio dobar igrač, ali tada je zaista kliknuo. I sam će vam to potvrditi", zaključio je na tu temu.