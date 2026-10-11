Panteri sada u nizu pobeda

Ako ste pomislili da će se ekipa FMP Železnika opustiti i prosući poene posle velike pobede nad Crvenom zvezdom na samom otvaranju regionalnog šampionata, grdno ste se prevarili. Tim predvođen šefom struke Sašom Nikitovićem stigao je i do drugog trijumfa u sezoni, uspostavivši potpunu kontrolu u Novom Mestu protiv domaće Krke za rutinsku pobedu rezultatom 79:68.

Nakon veličanstvenog izdanja protiv šampiona, u košarkaškim krugovima se mnogo govorilo o novom američkom tandemu koji je stigao u Železnik. Brendon Raš i Džemijan Nil su i ovoga puta opravdali sve pohvale i potvrdili da predstavljaju glavnu pokretačku polugu ove ekipe. Obojica su provela više od 30 minuta na parketu, pruživši još jedno izuzetno zrelo i konstantno izdanje.