Panteri sada u nizu pobeda
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 19:58
Nije bilo drame u Novom Mestu
Ako ste pomislili da će se ekipa FMP Železnika opustiti i prosući poene posle velike pobede nad Crvenom zvezdom na samom otvaranju regionalnog šampionata, grdno ste se prevarili. Tim predvođen šefom struke Sašom Nikitovićem stigao je i do drugog trijumfa u sezoni, uspostavivši potpunu kontrolu u Novom Mestu protiv domaće Krke za rutinsku pobedu rezultatom 79:68.
Nakon veličanstvenog izdanja protiv šampiona, u košarkaškim krugovima se mnogo govorilo o novom američkom tandemu koji je stigao u Železnik. Brendon Raš i Džemijan Nil su i ovoga puta opravdali sve pohvale i potvrdili da predstavljaju glavnu pokretačku polugu ove ekipe. Obojica su provela više od 30 minuta na parketu, pruživši još jedno izuzetno zrelo i konstantno izdanje.
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Zanimljivo je da su obojica meč završila sa identičnim učinkom od po 16 postignutih poena. Pored poenterske uloge, Nil je u statističke kolone upisao i sedam uhvaćenih lopti uz tri uspešna prodiranja i asistencije. Ipak, titula najefikasnijeg aktera u taboru pobednika pripala je Marku Kovačeviću, koji je odigrao sjajan meč i predvodio tim sa 18 poena i četiri skoka.
Sama utakmica protekla je u potpunom znaku gostiju, koji su dobili prve tri deonice. Ključni prelomni momenat dogodio se početkom drugog poluvremena, kada je FMP agresivnom odbranom i brzom tranzicijom napravio seriju, odlepio se na dvocifrenu razliku i praktično presekao sve nade domaćeg tima.
U redovima slovenačkog predstavnika istakao se jedino Džilijan Smit, koji je bio najefikasniji pojedinac na meču sa 19 ubacenih poena, ali bez prave podrške saigrača nije mogao da spreči drugi ovosezonski trijumf raspoloženih „Pantera”.
ABA LIGA - 3. KOLO
Subota
SC Derbi - Bosna 91:100
/Uskoković 23 - Peri 28/
Ilirija - Spartak Subotica 76:82
/Todorović 29 - Ilić 19/
Igokea - Borac Mozzart 94:83
/Kovačević 16 - Spir 22/
Crvena zvezda - Budućnost 101:91
/Nvora 24 - Smit 18/
Široki - Cedevita Olimpija 70:69
/Bošnjak 19 - Hurt 24/
Nedelja
Kluž - Dubai 85:92
/Kulame 19 - Rajt 14/
Mega - Zadar 88:82
/Lučić 18 - Mihailović 20/
Krka - FMP 79:68
/Kovačević 18 - Smit 19/
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