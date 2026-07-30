Konačno se oglasio Parker: Fransisko je otišao, Kole traži vremena da razmisli

Sitauacija je vrlo napeta u Vilerbanu, a po svemu sudeći i još uvek neizvesna, te Toni Parker nije dao konkretno objašnjenje cele situacije:

„Ne znam, videćemo, moraćemo da donesemo teške odluke“, kratko je izjavio bivši as San Antonio Sparsa za pomenuti izvor.

Nije napeto samo na terenu, već i u stručnom štabu. Parker je planirao da okupi ozbiljne košarkaške mozgove oko sebe, na čelu sa Vensanom Koleom, ali očigledno da više ništa nije sigurno…

„Zatražio je malo vremena da razmisli,“ priznao je četvorostruki NBA šampion, koji se očigledno nalazi u vrlo izazovnoj poziciji, nakon velikih obećanja iz prethodnih meseci koja su sada u magli. Ipak, Parker ne gubi nadu, već ostaje čvrsto ubeđen da će ASVEL vrlo brzo ponovo biti kadar za velika dela, preneo je L'Ekip.

Koliko je taj optimizam realan pitanje je, mada se u evropskoj košarci stvari vrlo brzo menjaju, kao što smo mogli da zaključimo na nekoliko primera ovog leta. Samim tim nije isključeno da se i ekipa iz Vilerbana nekako iskobelja iz ovih nedaća, ali će to bez obećanih finansija biti zaista – vrlo teško.