Konačno se oglasio Parker: Fransisko je otišao, Kole traži vremena da razmisli
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 16:56
„Ne znam, videćemo, moraćemo da donesemo teške odluke“, rekao je između ostalog legendarni Francuz
Trebao je Asvel da bude jedan od moćnijih timova u novoj sezoni Evrolige, uprava francuske ekipe je dogovorila zvučna pojačanja i jedino što se čekalo je njihovo ozvaničenje. Međutim, kako u sportu uglavnom sve zavisi od budžeta, koji je u Vilerbanu znatno otanjio (za oko 25.000.000 evra), a sve zbog toga što dogovor sa katarskim investicionim fodnom nije sklopljen na vreme - situacija se promenila za 180 stepeni.
Bio je Toni Parker vrlo glasan kada se krojio roster tima iz Vilerbana, ali kako je došlo do naglih promena, tako se i predsednik Asvela nije previše pojavljivao u javnosti. Međutim, do njega je uspeo da dođe renomirani L‘Ekip, kom je legendarni košarkaš potvrdio da je Silvan Fransisko napustio francuski tim:
„Istina je, Fransisko je otišao“, izjavio je Parker na početku razgovora.
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Bivši košarkaš Žalgirisa je dogovorio prelazak u Panatinaikos, a kako stvari stoje na izlaznim vratima su i ostali igrači koji su bili planirani za nosioce Asvela u sledećoj sezoni. Danijel Tajs bi mogao u Barsu, Nika Vajlera Beba prati Bešiktaš, Armoni Bruks i Peti Mils takođe traže nove klubove…
Sitauacija je vrlo napeta u Vilerbanu, a po svemu sudeći i još uvek neizvesna, te Toni Parker nije dao konkretno objašnjenje cele situacije:
„Ne znam, videćemo, moraćemo da donesemo teške odluke“, kratko je izjavio bivši as San Antonio Sparsa za pomenuti izvor.
Nije napeto samo na terenu, već i u stručnom štabu. Parker je planirao da okupi ozbiljne košarkaške mozgove oko sebe, na čelu sa Vensanom Koleom, ali očigledno da više ništa nije sigurno…
„Zatražio je malo vremena da razmisli,“ priznao je četvorostruki NBA šampion, koji se očigledno nalazi u vrlo izazovnoj poziciji, nakon velikih obećanja iz prethodnih meseci koja su sada u magli. Ipak, Parker ne gubi nadu, već ostaje čvrsto ubeđen da će ASVEL vrlo brzo ponovo biti kadar za velika dela, preneo je L'Ekip.
Koliko je taj optimizam realan pitanje je, mada se u evropskoj košarci stvari vrlo brzo menjaju, kao što smo mogli da zaključimo na nekoliko primera ovog leta. Samim tim nije isključeno da se i ekipa iz Vilerbana nekako iskobelja iz ovih nedaća, ali će to bez obećanih finansija biti zaista – vrlo teško.