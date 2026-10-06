Penjaroja pred Real: Da uđemo u završnicu sa šansom za trijumf; bez Vilisa i Stivensa
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 14:31
"Ako razmišljamo o tome da oni na startu imaju 0:3, a mi 3:0, to je već u najavi veliki problem za nas"
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Crno-beli u četvrtak od 20.45 gostuju madridskom Realu, koji ima jako loš start i nalazi se na tri poraza posle isto toliko odigranih utakmica. Međutim, trener Đoan Penjaroja kaže da to ne sme nikog da zavara.
"Ako razmišljamo o tome da oni na startu imaju 0:3, a mi 3:0, to je već u najavi veliki problem za nas. Pre svega, moramo da se setimo da su oni već osvojili Superkup na samom početku sezone i stigli do prvog trofeja. Istina je da su izgubili prve tri utakmice u Evroligi, ali su sve tri igrali u gostima i to protiv izuzetno jakih timova i potencijalnih plej-of učesnika poput Hapoela i Dubaija. Za klub kakav je Real Madrid nije normalno da veže tri poraza, pa je za njih prva utakmica kod kuće od ogromne važnosti. Radi se o velikoj ekipi, punoj talenta, sa sjajnim trenerom. Pobediti u gostima je uvek teško, a u Madridu posebno. Ipak, spremni smo da se dobro takmičimo i da, ako bude moguće, uđemo u samu završnicu sa šansom za trijumf", rekao je trener crno-belih.
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Upitan je Penjaroja kako će pripremiti ekipu za Edija Tavaresa.
"Edi Tavares je jedan od najvažnijih i najdominantnijih visokih igrača u poslednjoj deceniji Evrolige. Ipak, Real je više od Tavaresa. Imaju veliki broj iskusnih igrača sa vrhunskim individualizmom i fizikalijama. Ove sezone pokušavaju da igraju znatno brže nego prošle godine. Tavares nam jeste izuzetno važan fokus, posebno u defanzivi, ali moramo posmatrati Real kao celinu. Ako se usmerimo samo na pojedince, biće nam izuzetno teško".
Za kraj, pričao je Penjaroja i o izostancima, kao i na učinak Itana Tompsona protiv Mege.
"Sve je isto i ne promenjeno. Derik Vilis i Lamar Stivens ne putuju. Srećan sam sa njim nakon mečeva sa Megom i mečeva u Evroligi. Igrao je protiv veoma dobrog tima, veoma sam srećan. Njemu treba vremena da igra svoju košaru", zaključio je španski stručnjak.