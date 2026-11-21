Bez golova je bilo i proletos u Surdulici, mada je tada Crvena zvezda igrala sa eksperimentalnim timom, i overenom titulom. Međutim, znao je Radnik u bližoj prošlosti da napravi silne probleme Crvenoj zvezdi i u trenucima kada se lomila šampionska trka.

Uticali su Surduličani prošle jeseni na odlazak Vladana Milojevića pošto su pod komandom Marka Jakšića igrali nerešeno, da ne govorimo da su silne jade zadali Dejanu Stankoviću u onoj sezoni kada je napravljen preokret.

I još malo šaljivih tonova, na uzorku od tri meča Radnik je teži rival Crvenoj zvezdi nego francuski Lil. Jer primera radi crveno-beli su dva puta pobedili jedan od najboljih timova Lige 1, dok, kao što smo napisali, u prethodna četiri susreta imaju samo jedan trijumf nad Radnikom.

To je sve matematika i statistika. Za Alberta Rijeru je jako loša vest da mu je svlačionica, posle reprezentativne pauze, dobrano prazna. Da je veliki broj fudbalera sa platnog spiska srpskog šampiona redovan gost medicinskog osoblja. Otkrio je rođeni Majorkanac da danas neće igrati Bamba Dijeng, Timi Maks Elšnik, Mihailo Ristić, Derik Lukasen, Mohamed Čam, Aleksandar Katai, Adem Avdić, dok je Marko Arnautović bolestan.

To praktično znači da Crvena zvezda u današnjem okšaju sa Radnikom neće imati klasičnog napadača. Praktično, na tu ulogu će biti „primorani“ Vladimir Lučić, Mirko Ivanić ili Osman Bukari.