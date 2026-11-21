Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 09:35
Crveno-beli protiv Radnika (14 časova) moraju da igraju bez klasičnog napadača, uvereni da će se neko oporaviti do četvrtka
Predstavljala je Vojvodina pod komandom Miroslava Tanjga crnu mačku za Crvenu zvezdu, znao je dominantni tim u Srbiji da dobije porciju od četiri komada u sudaru sa Feđom Dudićem (izolovan slučaj), da loše prođe u večitom derbiju, što je razumljivo. Ali niko ne muči Crvenu zvezdu u kontinuitetu približno kao današnji rival na overi jesenje titule, surdulički Radnik (14 časova, TV Arena).
Gotovo šaljivo, bar na prvo čitanje, zvuči podatak da je Crvena zvezda u prethodna četiri međusobna meča samo jednom savladala ekipu koju trenutno predvodi Zoran Rendulić. Pre dva meseca u Surdulici meč je završen bez golova, tako da je Radnik, uslovno rečeno, jedini kiks Alberta Rijere u okviru Mozzart Bet Superlige.
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Bez golova je bilo i proletos u Surdulici, mada je tada Crvena zvezda igrala sa eksperimentalnim timom, i overenom titulom. Međutim, znao je Radnik u bližoj prošlosti da napravi silne probleme Crvenoj zvezdi i u trenucima kada se lomila šampionska trka.
Uticali su Surduličani prošle jeseni na odlazak Vladana Milojevića pošto su pod komandom Marka Jakšića igrali nerešeno, da ne govorimo da su silne jade zadali Dejanu Stankoviću u onoj sezoni kada je napravljen preokret.
I još malo šaljivih tonova, na uzorku od tri meča Radnik je teži rival Crvenoj zvezdi nego francuski Lil. Jer primera radi crveno-beli su dva puta pobedili jedan od najboljih timova Lige 1, dok, kao što smo napisali, u prethodna četiri susreta imaju samo jedan trijumf nad Radnikom.
To je sve matematika i statistika. Za Alberta Rijeru je jako loša vest da mu je svlačionica, posle reprezentativne pauze, dobrano prazna. Da je veliki broj fudbalera sa platnog spiska srpskog šampiona redovan gost medicinskog osoblja. Otkrio je rođeni Majorkanac da danas neće igrati Bamba Dijeng, Timi Maks Elšnik, Mihailo Ristić, Derik Lukasen, Mohamed Čam, Aleksandar Katai, Adem Avdić, dok je Marko Arnautović bolestan.
To praktično znači da Crvena zvezda u današnjem okšaju sa Radnikom neće imati klasičnog napadača. Praktično, na tu ulogu će biti „primorani“ Vladimir Lučić, Mirko Ivanić ili Osman Bukari.
I sam Radnik nije toliki problem, koliko bliza susreta sa belgijskim Gentom. Crveno-beli će u tom duelu imati prvu meč loptu kada je reč o proleću u Ligi Konferencija.
„To svakako nije ono što želimo, ali neke situacije su posledica velikog broja utakmica. Igramo na svaka tri ili četiri dana. Za neke druge stvari siguran sam da možemo bolje da reagujemo kao stručni štab, odnosno medicinski tim. Pre svega, moramo na vreme da znamo šta se dešava. U ovom trenutku imamo veliki broj povređenih igrača, ali to je realnost. Ipak, želim da razmišljam pozitivno i da se usredsredim na rešenja. A rešenje je da imamo dovoljno igrača za sutrašnju utakmicu. Siguran sam da ćemo odigrati dobru utakmicu“, rekao je u najavi meča Albert Rijera.
Crvena zvezda igra u neobičnom terminu, tokom ranog popodneva zbog Aranđelodvana. Navijači su imali svoju akciju i tražili od onih koji pobđu na Marakanu da ponesu šal. Radnik nije toliki problem (crveno-beli imaju 11 bodova prednosti), i zato se čeka obraćanje Alberta Rijere posle meča. Da se bar nagtovesti ko će moći u Belgiju.
MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
Subota
13.00: (1,80) Radnički Niš (3,60) Zemun (4,20)
14.00: (1,15) Crvena zvezda (7,25) Radnik Surdulica (15,0)
15.00: (4,40) Mladost Lučani (3,50) Železničar (1,78)
17.00: (2,40) OFK Beograd Mozzart Bet (3,50) Novi Pazar (2,80)
Nedelja
13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)
***Kvote su podložne promenama