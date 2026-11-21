Svaka čast za maksimale, bilo ih je ove godine, bilo je i ludih padova, no ovaj tiket bez sumnje ide među najveća godišnja dostignuća u Mozzart kladionicama...

Naravno da je bilo sreće u celoj priči; da Karlik onako loše završi poslednji napad, da dobije rampu; zatim da Koloko izgubi loptu na 12 sekundi do kraja u Blaugrani, odnosno da Džastin Robinson promaši šut za pobedu; da se sve to poklopi u krajnjem slučaju, međutim trebalo je takav rasplet 'namirisati' - da bi uopšte moglo da dođe do tako neizvesnih završica.

I zato još jednom veliko bravo za ovog, očito košarkaškog znalca iz Sevojna...

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.