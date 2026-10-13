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UŽIVO: Asvel - Crvena zvezda
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uto. 13.10.26. | 19:34
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Vilerbana
Evroliga, 5. kolo
ASVEL - CRVENA ZVEZDA
Dvorana: Astrobal.
Sudije: Karlos Kortes, Serhio Silva, Kristijan Tajs.
Asvel: Kejl, Vašington, Mils, Masa, Gah, Bolomboj, Lajti, Beson, Pons, Voters, Sestina, Krauder.
Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.
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