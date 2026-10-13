(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Asvel - Crvena zvezda

uto. 13.10.26. | 19:34

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Vilerbana

!!!KVOTE UŽIVO!!!

Evroliga, 5. kolo

ASVEL - CRVENA ZVEZDA

Dvorana: Astrobal.

Sudije: Karlos Kortes, Serhio Silva, Kristijan Tajs.

Asvel: Kejl, Vašington, Mils, Masa, Gah, Bolomboj, Lajti, Beson, Pons, Voters, Sestina, Krauder.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.

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