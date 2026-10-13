Jaramazova partija karijere, Lijetkabelis razbio PAOK! Bahčešehir stigao do šeste u nizu

Povremeni srpski reprezentativac razgoropadio se protiv tima Andree Trinkijerija i bio statistički najkorisniji igrač sa indeksom 22! Za 28 minuta na parketu skupio je 18 poena (6/9 iz igre, 3/4 za tri), uz pet skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Jaramaz je odlično rasporedio učinak na sve četiri deonice i već u uvodnoj četvrtini videlo se da u dobrom raspoloženju dočekuje susret.

Krenuo je jako, sa šest poena uz šest poena, te po jednu uhvaćenu, podeljenu i ukradenu loptu, čime je održavao Lijetkabelis u prednosti, da bi na 47 sekundi do kraja poluvremena njegov dalekometni hitac odveo domaćina na dvocifrenu prednost (48:37). U istom ritmu nastavio je i posle pauze, a njegova šuterska inspiracija omogućila je Lijetkabelisu da drži visok ritam i ne dopusti protivniku da se uključi ozbiljno u igru za pobedu. Trojkom na tri i po minuta do poslednjeg malog odmora zaustavio je veliki nalet rivala (63:57), da bi možda i ključnu trojku pogodio na samom otvaranju poslednjeg perioda kada je ubacio za 77:64! Međutim, još je bitnija bila i njegova asistencija za Aleksandera Šumahera na četiri minuta do kraja za 89:77, jer je tada Lijetkabelis odbio verovatno i poslednji napor košarkaša Paoka da se ipak primakne i možda uđe u dramatičnu završnicu. Posle utakmice svi saigrači su mu prišli kako bi mu čestitali na sjajnom izdanju.

Vrlo je motivisan bio Jaramaz, mada tako je izgledao i kompletan tim Lijetkabelisa koji je imao jednu od najboljih šuterskih večeri u dužem periodu... Dovoljno o tome govori činjenica da je šutirao preko 62 odsto za dva (23/37) i impresivnih 62 odsto za tri (13/21), što je uz apsolutnu kontrolu skokova (31-21) bilo dovoljno da se nadomesti veći broj izgubljenih lopti (19) u odnosu na Paok.

Najefikasniji u domaćem timu bio je upravo Šumaher sa 23 poena (9/15 iz igre, 3/5 za tri), dok je srpski košarkaš Miloš Ilić za gotovo 22 minuta imao pet poena i četiri skoka, doduše uz šest izgubljenih lopti. Kod Paoka Džedi Osman je imao 17 poena (4/9 iz igre, 8/10 slobodna bacanja), dok je Brin Tajri dopisao 15 poena, a Markus Foster 21 poen, iako je promašio sva četiri šuta za tri). Nik Kalates je bio blistava tačka ekipe sa 13 poena, čak osam asistencija i šest uhvaćenih lopti.

Rutinsku pobedu na svom parketu odneo je i Bahčešehir Aleksandra Đorđevića protiv Manrese - 100:88 (32:20, 21:24, 23:22, 24:22). Istanbulska ekipa nastavlja da dominira na svim meridijanima, pošto je stigla do šeste uzastopne pobede! U večerašnjem susretu debitovao je i Luka Mitrović. Srpski reprezentativac dobio je 13 minuta i osetilo se u njegovoj igri da mu nedostaje takmičarske rutine. Šutirao je 1/5 za dva, ali je imao još pet skokova i jednu asistenciju. Aleksa Avramović je za gotovo 16 minuta imao sedam poena, mada nije pogodio nijedan od četiri pokušaja sa distance, uz po tri uhvaćene i podeljene lopte.

Pobednički sastav predvodio je Markiz Rid sa 22 poena, četiri skoka i dve asistencije, dok je Malakaj Flin ubacio 16 poena, od čega 12 hicima van linije 6,75 metara (4/6)! Po 12 poena dodali su Tajler Kavano i Mateuš Ponitka, dok je Trevion Vilijams dopisao 10 poena i četiri skoka. Kod gostiju Timi Alen imao je 21 poen (4/7 za tri), dok je Ugo Benitez uz 11 poena prikupio šest asistencija i tri ukradene lopte.