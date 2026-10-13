Drama u domu Petera Gulačija: Naoružani razbojnici upali u kuću dok su unutra bili žena i deca

Veliku porodičnu dramu preživeo je golman Viljareala Peter Gulači, koji je tokom prethodne noći bio žrtva oružane pljačke u sopstvenom domu. Razbojnici su upali u kuću mađarskog čuvara mreže dok su se u njoj nalazili njegova supruga, dvoje male dece i on, a potresni događaj ostavio je toliko ozbiljne psihološke posledice da Gulači neće biti u stanju da nastupi na večerašnjoj utakmici Lige šampiona protiv Napolija.

Kako je saopštio španski klub, incident se dogodio u noći uoči važnog evropskog susreta na stadionu Keramika, kada je porodica mađarskog reprezentativca doživela trenutke velikog straha. Naoružani provalnici upali su u njihov dom, a činjenica da su se u tom trenutku u kući nalazila i maloletna deca dodatno je pojačala ozbiljnost čitavog događaja.