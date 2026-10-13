Drama u domu Petera Gulačija: Naoružani razbojnici upali u kuću dok su unutra bili žena i deca
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 20:24
I zato neće braniti na utakmici Lige šampiona za Viljareal protiv Napolija
Veliku porodičnu dramu preživeo je golman Viljareala Peter Gulači, koji je tokom prethodne noći bio žrtva oružane pljačke u sopstvenom domu. Razbojnici su upali u kuću mađarskog čuvara mreže dok su se u njoj nalazili njegova supruga, dvoje male dece i on, a potresni događaj ostavio je toliko ozbiljne psihološke posledice da Gulači neće biti u stanju da nastupi na večerašnjoj utakmici Lige šampiona protiv Napolija.
Kako je saopštio španski klub, incident se dogodio u noći uoči važnog evropskog susreta na stadionu Keramika, kada je porodica mađarskog reprezentativca doživela trenutke velikog straha. Naoružani provalnici upali su u njihov dom, a činjenica da su se u tom trenutku u kući nalazila i maloletna deca dodatno je pojačala ozbiljnost čitavog događaja.
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Srećom, niko od članova porodice nije fizički povređen, što je u ovom trenutku svakako najvažnija vest. Ipak, izostanak telesnih povreda ne znači da je porodica prošla bez posledica. Naprotiv, emocionalni šok bio je toliko snažan da je iskusni golman, razumljivo, potpuno usredsređen na svoju porodicu i oporavak od traumatičnog iskustva.
Posebnu težinu ovom događaju daje činjenica da je Gulači tek tokom leta stigao u Viljareal, gde je trebalo da započne novo poglavlje karijere. Umesto da se u potpunosti posveti fudbalu i prilagođavanju novoj sredini, iskusni Mađar suočio se sa situacijom kakvu nijedan sportista, niti bilo koji drugi čovek, ne bi poželeo da doživi.
Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ovo nije prvi slučaj da fudbaleri Viljareala postanu mete kriminalaca. Prethodnih sezona sa sličnim neprijatnostima suočavali su se nekadašnji igrači Žute podmornice, Karl Toko Ekambi i Andre Frank Zambo Angisa. Ni fudbaleri Valensije nisu bili pošteđeni sličnih incidenata, pošto su i pojedini članovi tog kluba tokom ranijih godina bili žrtve provala i pljački.