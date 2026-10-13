Arena se još jednom poklonila ikoni, temelji se tresli: "Obradović Željko"
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Vreme čitanja: 6min | uto. 13.10.26. | 20:40
Fantastičan doček za nekadašnjeg stručnjaka crno-belih
Kraj aut-linije okupilo se na desetine snimatelja i fotografa, na tribinama nije imala igla gde da padne, a sve zbog događaja koji se mesecima čekao - povratak Željka Obradovića pred crno-belu publiku u Beogradskoj areni!
Najtrofejniji evropski stručnjak svih vremena dočekan je onako kako i priliči jednoj od najvećih klupskih legendi i čoveku koji je doneo novu energiju u Partizan Mozzart Bet, čime je klub vratio u košarkašku elitu i legitimnim kandidatom za status evroligaške franšize.
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Treperele su tribine najveće dvorane na Balkanu, a kada je Obradović izašao, usledila je erupcija! Gromoglasni aplauz, praćen povicima "Obradović Željko, Obradović Željko" zatresli su Arenu do temelja. Dok je šetao pored koša, usledio je pozdrav sa sadašnjim trenerom Partizana Đoanom Penjarojom da bi, dok je došao do klupe za gostujući sastav, pozdravio sve navijače i tako im zahvalio na podršci.
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