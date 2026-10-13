Arena se još jednom poklonila ikoni, temelji se tresli: "Obradović Željko"

Kraj aut-linije okupilo se na desetine snimatelja i fotografa, na tribinama nije imala igla gde da padne, a sve zbog događaja koji se mesecima čekao - povratak Željka Obradovića pred crno-belu publiku u Beogradskoj areni!

Najtrofejniji evropski stručnjak svih vremena dočekan je onako kako i priliči jednoj od najvećih klupskih legendi i čoveku koji je doneo novu energiju u Partizan Mozzart Bet, čime je klub vratio u košarkašku elitu i legitimnim kandidatom za status evroligaške franšize.