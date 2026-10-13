Fenerovo iživljavanje nad Žalgirisom! Nije dobro počelo za Litvance...

Nije dobro počelo za Tomasa Masijulisa i njegov sastav, jer su svi očekivali dosta bolji učinak posle pet kola, od sadašnjih 2-3. Jesu se igrači Žalgirisa izvukli na gostovanjima Crvenoj zvezdi i Barseloni, ali su večeras pretrpeli ozbiljan udarac na ego i samopouzdanje.

Na naplatu je došla duža klupa domaćina, odnosno to što Žalgiris nema toliko opcija koji mogu da drže visok intenzitet... Šarasovi igrači lepo su rasporedili učinak, pa su tako oni sa klupe ubacili jedan poen više od startera (49:50), a ono što je napravilo verovatno najveću razliku je odbrana na samoj granici faula tokom više od 30 minuta susreta. To je učinilo da se u redovima Žalgirisa ne istakne niko osim Karsena Edvardsa koji je ubacio 20 poena, od čega 16 u prvom poluvremenu, ali i da se potpuno zaustavi napadački učinak Jonasa Valančijunasa koji je stao na osam poena, ali i deset skokova.

Već posle dva i po minuta moglo je da se nasluti kojim pravcem će ići utakmica. Brekston Ki je trojkom pokrenuo seriju 18:3 kojom je Fenerbahče za samo pet i po minuta otišao na ogromnih +15 (22:7) i ono što je već tada napravilo ogromnu razliku je upravo pristup odbrani. Osim trojke Karsena Edvardsa za izjednačenje kod rezultata 7:7, Žalgiris je više od pet minuta bio bez poena iz igre i za to vreme uvezali su neverovatnih 11 promašaja iz igre!

Od tog momenta Žalgirisovi košarkaši našli su se u nezavidnoj situaciji, da na jednom od najtežih terena u Evropi juri osetni minus, a postalo je još gore kada je domaćin serijom 15:2 otišao na ogromnih 42:20 za dva minuta! Markus Bingam i Sertadž Šanli dali su dodatni impuls timskom napadu, dok su Ševon Šilds i Šejn Larkin dotukli protivnika i ostavili ga ponovo na više od četiri minuta bez poena iz igre...

Gosti se nisu predali, pa su na pogon domaćih igrača uspeli malo da se povrate... Doduše, mašinu je upalio Karsen Edvards koji je već nakon prvog poluvremena imao 16 poena i četiri trojke (4/5), ali su onda Deividas Sirvidis, Edgaras Ulanovas i Marijus Grigonis na kraju prvog i startu drugog poluvremena sveli zaostatak na samo pet poena (45:50). Ipak, pokazalo se da je ovo bio maksimum gostiju jer je ubrzo usledio novi, ispostaviće se završni udarac Fenerbahčea. Serijom 17:5 domaćin je preko Šildsa i Hortona Takera otišao na 17 poena viška (69:52) i od tada se pobeda više nije dovodila u pitanje.

Ševon Šilds je zablistao sa 17 poena i tri skoka, 15 poena dao je Brekston Ki za nepunih 18 minuta, dok je Vil Klajburn ubacio 14 poena. Vejd Boldvin je pored šest poena imao sedam asistencija i tri uhvaćene lopte. Pored Edvardsa niko kod gostiju nije bio dvocifren. Po osam poena imali su uz Valančijunasa još Grigonis i Sirvidis.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv (u toku)

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 14 – Ernangomez 10/

Baskonija - Dubai (u toku)

Olimpija Milano - Real Madrid (u toku)

Valensija - Olimpijakos (u toku)

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama