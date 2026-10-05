Foto: Starsport
Foto: Starsport

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Mega 42:33

pon. 05.10.26. | 18:15

Pratite sa nama dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić

ABA LIGA, 2. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - MEGA (22:18, 20:15)

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Milosav Kaluđerovic, Kenan Gušmirović, Jovan Vujović

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si.

Mega: M. Šuput, Bošković, Mušicki, Vojinović, Maniema, Hrelja, Bačko, Bjelica, Srzentić, Paunović, Lučić, U. Šuput.

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