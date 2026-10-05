Foto: Starsport
UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Mega 42:33
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pon. 05.10.26. | 18:15
Pratite sa nama dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić
ABA LIGA, 2. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - MEGA (22:18, 20:15)
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Milosav Kaluđerovic, Kenan Gušmirović, Jovan Vujović
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si.
Mega: M. Šuput, Bošković, Mušicki, Vojinović, Maniema, Hrelja, Bačko, Bjelica, Srzentić, Paunović, Lučić, U. Šuput.
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