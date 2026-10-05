Srbi i Rusi na ivici tuče: Orlići poravnali račune

Ove večeri na istom mestu, protiv istog rivala, sve je izgledalo mnogo bolje. Srbija je delovala kao tim, razmenjivala udarce sa snažnim rivalom, i na kraju stigla do pobede – 2:1.

Pucalo je sve na terenima sportskog centra FSS. Mnogo duela, trke, agresinje... Bilo je mnogo šansi, pucale su prečke oba golmana, a bilo je i nervoze. Malo je nedostajalo da dođe do opšte tuče mladih reprezntativaca Srbije i Rusije. Posle kontre Orlića koja je zaustavljena grubim faulom, Umnikov i Matija Mitrović su započeli „kavgu“. Pretilo je u jednom trenutku sve da eskalira, ali bilo je pribranih pojedinaca.

Videlo se od starta da reprezentativci Srbije ne žele da se pomire sa podređenom ulogom kao pre tri dana. Izvršio je nekoliko promena selektor Miriković, mada su srpski reprezentativci igrali sa mnogo više energije.

Mogli su Rusi da savladaju Draškića, ali su za dobru energiju Orlići nagrađeni u 33. minutu. Probio je po levoj strani Matija Popović, odigrao na drugoj stativi za Tegeltiju, koji je sklonio loptu i naterao protivničkog defanzivca da ga pokosi. Siguran sa kreča bio je Mateja Mitrović.

Mnogo toga je u ofanzivi Orlića zavisilo od Matije Popovića. Bivši omladinac Partizana povremeno se šalio se rivalima, razigravao saigrače. Baš je Popović iskreirao akciju početkom drugog poluvremena koju je sjajnim golom završio Veličković. Ofanzivni vezista Vojvodine je naciljao i sa 13 metara pogodio dalji ugao.

Imali su Orlići kontrolu, ali je posle greške kapitena Kovačevića, sa penala prednost smanjio Pomuljak. Žaliće Rusi za drugim golom, pošto je isti igrač uzdrmao prečku Draškićevog gola. Na drugoj stativi revanširao mu se rezervista Aleksić.