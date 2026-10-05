Probudio se Tompson i na jadranskoj premijeri izrešetao Megu
Vreme čitanja: 4min | pon. 05.10.26. | 20:24
Crno-beli pobedom otpočeli nadmetanje u ABA ligi
Teško je opisati sve ono što smo večeras gledali u Hali Aleksandar Nikolić. Mečevi između Partizan Mozzart Beta i Mege u poslednje vreme znaju da donesu dinamiku, neizvesnost, pa čak i iznenađenje, ali ne i ovaj premijerni u ABA ligi.
Tempa praktično da nije bilo kroz čitavu utakmicu koja prema subjektivnom osećaju kao da je trajala satima i satima, a kada je reč o krajnjem ishodu, pobeda je pripala Parnom valjku, koji je slavio prilično ubedljivo. Ekipa Đoana Penjaroje savladala je momke u Pink opremi - 83:59 i tako došla do prvog trijumfa u regionalnom takmičenju i ukupno četvrtog u tekućoj sezoni.
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Zaista je bilo mnogo greška, što samih igrača, što sudija koje su daleko od naviknutih na nivo kontakta, intenziteta i brzine ABA lige. Previše ličnih greški, seckanja igre i to praktično za svaki kontakt. Prilično je bilo teško gledati prvo poluvreme u kojem je ovakvih situacija bilo na pretek, dok smo tečniju igru dobili u nastavku. Crno-beli su u drugom poluvremenu dodali gas, pritisnuli rivala i sve je ovde bilo jasno u trećem kvartalu u kojem je Partizan Mozzart Bet posle trojke Itana Tompsona otišao na plus 21.
Amerikanac, koji se još uvek traži u Evropi, je igrač koji večeras najviše može da se pohvali. Nije ovo bilo sjajno, ali nemerljivo kvalitetnije u odnosu na ono što je nekadašnji igrač Indijane pokazao u Evroligi. Videlo se da ima ruku, namestio je šut van linije 6,75 i pokazao koje je njegovo najveće oružje. Bio je Tompson aktivan u skoku, borben, odlično šutirao iz kretnji sa distance i pored nekoliko izgubljenih loptu zaslužio epitet najbolje pojedinca na meču. Pokazali su da na ovakvim utakmicama od pomoći mogu da bude Bandža Si i Mario Nakić.
Dali su svoj doprinos Kajl Olman, Žofri Lovernj i ostali standardni igrači, ali svakako da ono što najviše raduje jeste najbolja partija Tompsona od starta sezone, kojem je ovakav meč od enormnog značaja za samopouzdanje i hvatanje ritma. Ono što je od izuzetne važnosti, izuzev dobre partije Tompsona, jeste to što je Đoan Penjaroja uspeo da redukuje minutažu, odmori pre svih u određenoj meri Karlika Džonsa, te Tonjeja Džekirija, pa na kraju krajeva Luku Vildozu i Alesandra Pajolu. Sve u svemu Partizan Mozzart Bet je odradio posao i trijumfalno otvorio i drugi front. Crno-bele u narednom kolu Evrolige očekuje utakmica u Madridu i deluje da je Parni valjak spreman za to gostovanje.
Kada je reč o listi strelaca predvodi je Tompson sa 21 poenom i sedam skokova, dok ga je pratio Nikola Tanasković sa 14. U redovima gostiju najefikasniji bio je Lučić sa 14.
Nije se umiralo u lepoti u ovoj utakmici, pogotovo ne u prvih 20 minuta. Tok meča bio je ispresecan čudnim sudijskim odlukama, prevelikim brojem prekršaja na koje su se igrači oba tima opravdano čudili, a ostaće zabeležena i situacija kada su arbitri dosudili da je Itan Tompson prilikom jednog šuta gazio aut-liniju, a na usporenom snimku jasno se videlo da to nije slučaj.
Ipak, ni sami igrači oba tima nisu bili na vrhuncu zadatka. Pogotovo je bili naporno gledati uvodni kvartalu i stiče se utisak kao da je polovina prve četvrtine protekla u penalima sa jedne i druge strane. Nešto više košarke dobili smo u drugoj četvrtini u kojoj je Žofri Lovernj najpre povukao crno-bele ka osetnijoj razlici, a onda su sa nekoliko lepih poteza Tompson, Kaverijus Hejs i Kajl Olman uneli živost i odveli crno-bele na dvocifren plus. U finišu prvog poluvremena, Mega je ponovo počela da topi razliku poenima sa penala, ali je nominalni domaćin zadržao pristojnih plus devet i u znatno boljem raspoloženju otišao na veliki odmor.
Ni u nastavku nije bilo neke preterane dinamike. Početak drugog poluvremena obeležila je nova konfuzija sudija, a onda su Tompson i Pajola poenima doneli najvećih plus 14. Razigrao se u potpunosti Partizan Mozzart Bet. Konačno je do svojih šuteva došao Itan Tompson, pogodio neke spot-ap šuteve, kao i one iz izlaznih kretnje, te su crno-beli u trećem kvartalu došli do najvećih plus 21. Konstantno su crno-beli držali ogroman plus, iako je u jednom momentu Penjarojin tim svesno oborio ritam. Do kraja meča nije bilo većih oscilacija, pa su tako crno-beli stigli do zasluženog slavlja.
ABA LIGA, 2. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - MEGA 83:59 (22:18, 20:15,21:12, 20:14 )
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Milosav Kaluđerovic, Kenan Gušmirović, Jovan Vujović
Partizan Mozzart Bet: Olman 7, Džons 2, Vildoza 5, Tompson 21, 7sk, Nakić 8, Tanasković 14, Hejs 6, 8sk, Lakić, Džekiri, Pajola 2, Lovernj 10, Si 8.
Mega: M. Šuput, Bošković 2, Mušicki, Vojinović 12, Maniema 6, Hrelja, Bačko 7, Bjelica 2, Srzentić 5, Paunović 7, Lučić 14, U. Šuput 4.
LIGA - 2. KOLO
Petak:
Borac Mozzart - Široki - 81:87
/Spir 21 - Luis 19/
Krka - Budućnost 72:77
/Rebec 16 - Ferel 17/
Subota:
Cedevita Olimpija - Cibona 89:76
/Hurt 21 - Mazalin 14/
Igokea - Slovan Bratislava 97:89
/Pen 18 - Nikolić 24/
Beč - Kluž 84:95
/Langović 23 - Smart 17/
Spartak Subotica - KK Bosna 79:95
/Pipkins 15 - Talić 18/
Nedelja:
FMP - Crvena zvezda 90:89
/Nil 27 - Džons 19/
Ilirija - Dubai 70:85
/Murić 15 - Minc 20/
Ponedeljak:
Partizan Mozzart Bet - Mega 83:59
/Tompson 21 - Lučić 14/
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