Probudio se Tompson i na jadranskoj premijeri izrešetao Megu

Amerikanac, koji se još uvek traži u Evropi, je igrač koji večeras najviše može da se pohvali. Nije ovo bilo sjajno, ali nemerljivo kvalitetnije u odnosu na ono što je nekadašnji igrač Indijane pokazao u Evroligi. Videlo se da ima ruku, namestio je šut van linije 6,75 i pokazao koje je njegovo najveće oružje. Bio je Tompson aktivan u skoku, borben, odlično šutirao iz kretnji sa distance i pored nekoliko izgubljenih loptu zaslužio epitet najbolje pojedinca na meču. Pokazali su da na ovakvim utakmicama od pomoći mogu da bude Bandža S i i Mario Nakić .

Zaista je bilo mnogo greška, što samih igrača, što sudija koje su daleko od naviknutih na nivo kontakta, intenziteta i brzine ABA lige. Previše ličnih greški, seckanja igre i to praktično za svaki kontakt. Prilično je bilo teško gledati prvo poluvreme u kojem je ovakvih situacija bilo na pretek, dok smo tečniju igru dobili u nastavku. Crno-beli su u drugom poluvremenu dodali gas, pritisnuli rivala i sve je ovde bilo jasno u trećem kvartalu u kojem je Partizan Mozzart Bet posle trojke Itana Tompsona otišao na plus 21.

Dali su svoj doprinos Kajl Olman, Žofri Lovernj i ostali standardni igrači, ali svakako da ono što najviše raduje jeste najbolja partija Tompsona od starta sezone, kojem je ovakav meč od enormnog značaja za samopouzdanje i hvatanje ritma. Ono što je od izuzetne važnosti, izuzev dobre partije Tompsona, jeste to što je Đoan Penjaroja uspeo da redukuje minutažu, odmori pre svih u određenoj meri Karlika Džonsa, te Tonjeja Džekirija, pa na kraju krajeva Luku Vildozu i Alesandra Pajolu. Sve u svemu Partizan Mozzart Bet je odradio posao i trijumfalno otvorio i drugi front. Crno-bele u narednom kolu Evrolige očekuje utakmica u Madridu i deluje da je Parni valjak spreman za to gostovanje.

Kada je reč o listi strelaca predvodi je Tompson sa 21 poenom i sedam skokova, dok ga je pratio Nikola Tanasković sa 14. U redovima gostiju najefikasniji bio je Lučić sa 14.

Nije se umiralo u lepoti u ovoj utakmici, pogotovo ne u prvih 20 minuta. Tok meča bio je ispresecan čudnim sudijskim odlukama, prevelikim brojem prekršaja na koje su se igrači oba tima opravdano čudili, a ostaće zabeležena i situacija kada su arbitri dosudili da je Itan Tompson prilikom jednog šuta gazio aut-liniju, a na usporenom snimku jasno se videlo da to nije slučaj.

Ipak, ni sami igrači oba tima nisu bili na vrhuncu zadatka. Pogotovo je bili naporno gledati uvodni kvartalu i stiče se utisak kao da je polovina prve četvrtine protekla u penalima sa jedne i druge strane. Nešto više košarke dobili smo u drugoj četvrtini u kojoj je Žofri Lovernj najpre povukao crno-bele ka osetnijoj razlici, a onda su sa nekoliko lepih poteza Tompson, Kaverijus Hejs i Kajl Olman uneli živost i odveli crno-bele na dvocifren plus. U finišu prvog poluvremena, Mega je ponovo počela da topi razliku poenima sa penala, ali je nominalni domaćin zadržao pristojnih plus devet i u znatno boljem raspoloženju otišao na veliki odmor.

Ni u nastavku nije bilo neke preterane dinamike. Početak drugog poluvremena obeležila je nova konfuzija sudija, a onda su Tompson i Pajola poenima doneli najvećih plus 14. Razigrao se u potpunosti Partizan Mozzart Bet. Konačno je do svojih šuteva došao Itan Tompson, pogodio neke spot-ap šuteve, kao i one iz izlaznih kretnje, te su crno-beli u trećem kvartalu došli do najvećih plus 21. Konstantno su crno-beli držali ogroman plus, iako je u jednom momentu Penjarojin tim svesno oborio ritam. Do kraja meča nije bilo većih oscilacija, pa su tako crno-beli stigli do zasluženog slavlja.

ABA LIGA, 2. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - MEGA 83:59 (22:18, 20:15,21:12, 20:14 )

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Milosav Kaluđerovic, Kenan Gušmirović, Jovan Vujović

Partizan Mozzart Bet: Olman 7, Džons 2, Vildoza 5, Tompson 21, 7sk, Nakić 8, Tanasković 14, Hejs 6, 8sk, Lakić, Džekiri, Pajola 2, Lovernj 10, Si 8.

Mega: M. Šuput, Bošković 2, Mušicki, Vojinović 12, Maniema 6, Hrelja, Bačko 7, Bjelica 2, Srzentić 5, Paunović 7, Lučić 14, U. Šuput 4.

LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

/Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost 72:77

/Rebec 16 - Ferel 17/

Subota:

Cedevita Olimpija - Cibona 89:76

/Hurt 21 - Mazalin 14/

Igokea - Slovan Bratislava 97:89

/Pen 18 - Nikolić 24/

Beč - Kluž 84:95

/Langović 23 - Smart 17/

Spartak Subotica - KK Bosna 79:95

/Pipkins 15 - Talić 18/

Nedelja:

FMP - Crvena zvezda 90:89

/Nil 27 - Džons 19/

Ilirija - Dubai 70:85

/Murić 15 - Minc 20/

Ponedeljak:

Partizan Mozzart Bet - Mega 83:59

/Tompson 21 - Lučić 14/

Zadar - Studentski centar