Poznate grupe Evrokupa za narednu sezonu

Održan je žreb za narednu sezonu Evrokupa, za koju je promenjen format u odnosu na prošlu godinu. Takmičenje je prošireno, naredne sezone biće 12 timova više nego prošle godine, tačnije ukupno 32 ekipe. Timovi su podeljeni u četiri grupe sa po osam timova, dok će 16 najboljih izboriti plasman u plej-of. Plej-of će se igrati kroz osminu finala, četvrtfinale, polufinale i finale, a sve runde će biti odigrane u serijama na dve pobede.

Sezona Evrokupa 2026/27 počinje 29. septembra, dok je završetak ligaškog dela planiran za januar. Plej-of će startovati u februaru osminom finala, a sezona će biti završena krajem aprila finalnom serijom.