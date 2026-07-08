Poznate grupe Evrokupa za narednu sezonu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 08.07.26. | 13:43
Jedan Saša na Cedevita Olimpiju i Aris, drugi na Monako
Održan je žreb za narednu sezonu Evrokupa, za koju je promenjen format u odnosu na prošlu godinu. Takmičenje je prošireno, naredne sezone biće 12 timova više nego prošle godine, tačnije ukupno 32 ekipe. Timovi su podeljeni u četiri grupe sa po osam timova, dok će 16 najboljih izboriti plasman u plej-of. Plej-of će se igrati kroz osminu finala, četvrtfinale, polufinale i finale, a sve runde će biti odigrane u serijama na dve pobede.
Sezona Evrokupa 2026/27 počinje 29. septembra, dok je završetak ligaškog dela planiran za januar. Plej-of će startovati u februaru osminom finala, a sezona će biti završena krajem aprila finalnom serijom.
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Što se žreba tiče, ovo su grupe Evrokupa za sezonu 2026/27:
Grupa A: Le Man, Hapoel Jerusalim, San Pablo Burgos, Cedevita Olimpija, Dertona Tortona, Aris Solun, Rostok Zivolvs i Riga.
Grupa B: Turk Telekom, Kluž, Tenerife, Venecija, Roma, Šjauljaj, Neptunas , London Lajons i Frankfurt.
Grupa C: Burg, Tofaš Bursa, Budućnost Podgorica, Trento, Napoli Basket, Niners Kemnic, PAOK i Slask Vroclav.
Grupa D: Monako, Bahčešehir, Manresa, Ulm, Roma, Lijetkabelis, Balkan Botevgrad.
Od zanimljivih ukrštanja, Saša Obradović će na megdan Cedevita Olimpiji i Arisu koji vodi Vasilis Spanulis, Budućnost iz Podgorice je u grupi sa šampionom Burgom i PAOK-om koji vodi Andrea Trinkijeri, dok će Sale Đorđević na Monako.