Ledeju malo i 5.200.000 evra, Hapoel podigao ulog
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 13:44
Bio je krilni centar pred potpisom za Partizan Mozzart Bet, ali izgleda da tim iz Tel Aviva kvari posao
Nastavlja se saga oko Zeka Ledeja. Krilni centar je napustio milansku Olimpiju i nalazi se u potrazi za novom sredinom, a prema informacijama koje je u etar pustio Basket News nekadašnji igrač Partizan Mozzart Beta je u poodmaklim pregovorima s Hapoelom iz Jerusalima.
Kako navodi specijalizovani portal, Ledej je vrlo blizu da pristane na ponudu tima iz Tel Aviva i u narednoj godini čini tandem na ovoj poziciji zajedno uz Iša Vejnrajta.
Izabrane vesti
Naš portal je pisao o tome da je Zek Ledej ne samo vodio pregovore o povratku u Partizan Mozzart Bet, već i da je bio veoma blizu njega. Parni valjak je Amerikancu stavio na sto sumu od 5.200.000 evra za dve godine. Međutim, Ledej je to odbio, da bi se u celu priču uključio Hapoel i povećao ulog.
Crno-beli se i dalje nalaze u nekoj vrsti razgovora s doskorašnjim članom Manekena, ali je jasno da je u ovim momentima tim iz Tel Aviva u ozbiljnoj prednosti.
Tamošnji Kanal 5 donosi određene detalje kako je sve teklo. Crno-beli su najpre ponudili početnih 4.500.000. Međutim, kako je Hapoel zagrizao za potpis Ledeja suma koju je Partizan Mozzart Bet ponudio skočila je za 700.000 (2.500.000 prva godina, odnosno 2.700.000 druga godina). Ipak, nije želeo tim iz Tel Aviva da mu ovo pojačanje isklizne iz ruku, pa je prema rečima pomenutog izvora digao ponudu na 3.000.000 dolara po sezoni.
Iskusni krilni centar iza sebe ima veoma dobru što timsku, što individualnu sezonu. Bio je Ledej jedan od lidera tima iz Milana i u Evroligi u proseku beležio brojke od 13,1 poena i 4,2 skoka, a jedne od najboljih partija pružio je upravo protiv Partizan Mozzart Beta i Hapoela. Crvenima je na gostovanju ubacio 22 poena i uhvatio pet skokova, dok je protiv crno-belih u drugoj utakmici brojao do 20.
Kada je reč o timskim uspesima, Ledej je s Milanom osvojio Palakanestro i Kup Italije, ali nije uspeo da se domogne plej-ina Evrolige.