Ledeju malo i 5.200.000 evra, Hapoel podigao ulog

Nastavlja se saga oko Zeka Ledeja. Krilni centar je napustio milansku Olimpiju i nalazi se u potrazi za novom sredinom, a prema informacijama koje je u etar pustio Basket News nekadašnji igrač Partizan Mozzart Beta je u poodmaklim pregovorima s Hapoelom iz Jerusalima.

Kako navodi specijalizovani portal, Ledej je vrlo blizu da pristane na ponudu tima iz Tel Aviva i u narednoj godini čini tandem na ovoj poziciji zajedno uz Iša Vejnrajta.