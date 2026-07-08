Nekad iz Zvezde u Seriju A, sada iz Kruševca na Daleki istok: Miloš Vulić predstavljen u Vijetnamu

Nakon ispadanja iz Mozzart Bet Superlige, Napredak je promenio gro sastava. Većina najiskusnijih fudbalera iz prethodne sezone napustila je Kruševac, među njima i Miloš Vulić.

Rođeni Kruševljanin, koji je često nosio i kapitensku traku poslednjepalsiranog kluba u prošlosezonskom šampionatu Srbije, po drugi put u svojoj karijeri otisnuo se u inostranstvo. Ali, nekada iz Crvene zvezde u Seriju A, a sada iz Napretka u – Vijetnam.