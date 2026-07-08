Nekad iz Zvezde u Seriju A, sada iz Kruševca na Daleki istok: Miloš Vulić predstavljen u Vijetnamu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 08.07.26. | 14:19
Iskusni vezista otvorio novo poglavlje u karijeri
Nakon ispadanja iz Mozzart Bet Superlige, Napredak je promenio gro sastava. Većina najiskusnijih fudbalera iz prethodne sezone napustila je Kruševac, među njima i Miloš Vulić.
Rođeni Kruševljanin, koji je često nosio i kapitensku traku poslednjepalsiranog kluba u prošlosezonskom šampionatu Srbije, po drugi put u svojoj karijeri otisnuo se u inostranstvo. Ali, nekada iz Crvene zvezde u Seriju A, a sada iz Napretka u – Vijetnam.
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Predstavljen je vezista koji će uskoro napuniti 30 godina na Dalekom istoku, u klubu koji se, po istoimenom sponzoru, zove Truong Tuio Dong Nai. Reč je o novajliji u tamošnjoj eliti, koja, eto jedne zanimljivosti, kao trenutno i Mozzart Bet Superliga, broji 14 klubova.
Odigrao je Vulić preko 180 utakmica u karijeri u fudbalskom šampionatu Srbije, 25 mečeva u Seriji A, zabeležio je četiri nastupa za Crvenu zvezdu u Ligi šampiona i šest za TSC u Ligi Evrope. Obilno iskustvo, koje prošle sezone nije pomoglo Napretku da izbegne turobnu sezonu. Vulić je tada na 30 utakmica postigao četiri gola.