Šampion Srbije može u NBA Evropu! Spreman paket od 10.000.000.000 dolara, zarada mnogo veća nego u Evroligi

Sve smo bliži i bliži pokretanju novog košarkaškog projekta na Starom kontinentu. NBA Evropa je pred vratima i sada znamo da će projekat i definitivno krenuti 2027. godine, kako prenosi "BasketNews". Sada znamo kada tačno počinje i znamo da je finansijski plan da u prvoj deceniji klubovi dobiju 10.000.000.000 dolara! Napravili su NBA i FIBA nekoliko promena koje su predstavljene u Ženevi na žrebu za FIBA Ligu šampiona za narednu sezonu, pa to posebno interesuje ekipe koje će igrati u tom takmičenju.

Prvobitno je najavljeno da će finalista FIBA Lige šampiona imati sigurno mesto u takmičenju NBA Evropa, međutim sada je ta odluka promenjena i povećan je broj učesnika za prvo izdanje novog takmičenja. Umesto da igra samo pobednik, direktno u NBA Evropu ide i finalista, ali ni to nije sve. Još dve ekipe iz ovog takmičenja dobiće mesto u NBA Evropi, samo što će oni igrati posebne kvalifikacije u maju i junu sledeće godine, kako bi se odredila još dva učesnika.