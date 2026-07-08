Šampion Srbije može u NBA Evropu! Spreman paket od 10.000.000.000 dolara, zarada mnogo veća nego u Evroligi
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 14:18
Četiri ekipe iz FIBA Lige šampiona dobijaju mesto - finalisti i još dva kroz kvalifikacije; NBA spremio ozbiljne finansijske pakete
Sve smo bliži i bliži pokretanju novog košarkaškog projekta na Starom kontinentu. NBA Evropa je pred vratima i sada znamo da će projekat i definitivno krenuti 2027. godine, kako prenosi "BasketNews". Sada znamo kada tačno počinje i znamo da je finansijski plan da u prvoj deceniji klubovi dobiju 10.000.000.000 dolara! Napravili su NBA i FIBA nekoliko promena koje su predstavljene u Ženevi na žrebu za FIBA Ligu šampiona za narednu sezonu, pa to posebno interesuje ekipe koje će igrati u tom takmičenju.
Prvobitno je najavljeno da će finalista FIBA Lige šampiona imati sigurno mesto u takmičenju NBA Evropa, međutim sada je ta odluka promenjena i povećan je broj učesnika za prvo izdanje novog takmičenja. Umesto da igra samo pobednik, direktno u NBA Evropu ide i finalista, ali ni to nije sve. Još dve ekipe iz ovog takmičenja dobiće mesto u NBA Evropi, samo što će oni igrati posebne kvalifikacije u maju i junu sledeće godine, kako bi se odredila još dva učesnika.
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Sada učešće u FIBA Ligi šampiona dosta toga menja i osim za prestiž i šampionski trofej, igraće se i za nešto mnogo više od toga, a to je učešće u takmičenju koje može da promeni evropsku košarku. Treba napomenuti da u FIBA Ligi šampiona naredne sezone učestvuje i šampion Srbije subotički Spartak, pa koliko god na papiru bio slabiji i da teoretski deluje nerealno da se bore za sam vrh, ipak će tim iz naše države imati priliku da se bori za NBA Evropu. Nisu nas najavili čelnici najjače košarkaške lige sveta u saradnji sa FIBA da ćemo biti deo njihovih planova, ali se otvorila potencijalna i teoretska šansa da ipak zemlja košarke ima predstavnika u NBA Evropi. Istog dana je Spartak saznao rivale u tom kontinentalnom takmičenju, gde će im protivnici biti izraelski Hapoel Holon, francuski Šole i pobednik jednog od dva kvalifikaciona turnira, koji tek treba da se odigraju.
Realno gledano, glavni favoriti za osvajanje FIBA Lige šampiona su Unikaha, Huventud, Mursija od španskih timova, Trabzon i Galatasaraj od turski, berlinska Alba i AEK iz Atine, kao ekipe koje se izdvajaju od ostalih, gledajući budžete i realno timove na papiru. Posebno posle ovih vesti, biće još više ulaganja kako bi napali makar finale i uzeli deo kolača koji sprema NBA Evropa.
Tokom prezentacije naglašeno je da će novo evropsko takmičenje koje organizuju NBA i FIBA biti zasnovano na sportskim rezultatima i da će svi klubovi sa kontinenta imati priliku da se kvalifikuju. Timovi koji ostvare dobre rezultate u novoj ligi automatski će zadržati svoje mesto i za narednu sezonu takmičenja. Deluje da je ovo pošteno, prvo sa strane FIBA da njihovo najjače takmičenje tačno vodi u NBA Evropu, kao i činjenica da ima ispadanja iz lige i automatskog ostajanja ako se odigra dobro. Zasad, ideja deluje kao odlična.
Predstavnici NBA predstavili su i finansijski model projekta. Naveli su da je planirano da se tokom prvih deset godina postojanja lige klubovima raspodeli više od 10.000.000.000 dolara. Organizatori obećavaju potpunu ravnopravnost, što znači da će stalni članovi lige i klubovi koji se plasiraju kroz kvalifikacije dobijati iste osnovne isplate, kao i jednake bonuse za sportske rezultate. Ujedno je istaknuto da će prosečan finansijski paket namenjen klubovima biti višestruko veći od prosečnih prihoda koje trenutno ostvaruju evroligaški klubovi.
Pored toga, garantovano je da će stalne franšize već u trećoj godini poslovanja u potpunosti pokriti sve troškove i početi da ostvaruju čist profit.