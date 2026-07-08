U Pazaru je bilo kratko i vrlo učinkovito, naredna stanica Dritona Camaja je druga liga Turske

Znalo se još kada je zimus došao u Novi Pazar da će to biti kratkoročno. Samo na polusezonu. Srećni su kraj Jošanice i Raške što su i na toliko imali u svojim redovima tako kvalutetnog fudbalera. Driton Camaj zaradio je pošteno svaki evro u plavom dresu – bio je jedan od najučinkovitijih fudbalera kompletne Mozzart bet Superlige u prolećnom delu prethodne sezone, sa sedam golova i tri asistencije na svih 17 prvenstvenih utakmica.

Pošteno je odradio svoj ugovor i zaslužio angažman u Turskoj. Doduše, u tamošnjem drugom rangu takmičenja, pošto je predstavljen kao novi pojačanje Muglaspora, kluba koji je novajlija u tom društvu, prošle sezone bio je trećeligaš.