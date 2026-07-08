U Pazaru je bilo kratko i vrlo učinkovito, naredna stanica Dritona Camaja je druga liga Turske
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Vreme čitanja: 1min | sre. 08.07.26. | 14:39
Reprezentativac Crne Gore potpisao za Muglaspor
Znalo se još kada je zimus došao u Novi Pazar da će to biti kratkoročno. Samo na polusezonu. Srećni su kraj Jošanice i Raške što su i na toliko imali u svojim redovima tako kvalutetnog fudbalera. Driton Camaj zaradio je pošteno svaki evro u plavom dresu – bio je jedan od najučinkovitijih fudbalera kompletne Mozzart bet Superlige u prolećnom delu prethodne sezone, sa sedam golova i tri asistencije na svih 17 prvenstvenih utakmica.
Pošteno je odradio svoj ugovor i zaslužio angažman u Turskoj. Doduše, u tamošnjem drugom rangu takmičenja, pošto je predstavljen kao novi pojačanje Muglaspora, kluba koji je novajlija u tom društvu, prošle sezone bio je trećeligaš.
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Standardni, 29-godišnji reprezentativac Crne Gore do sada je u karijeri igrao u Mađarskoj (Kečkemet i Kišvarda), Kazahstanu (Astana), a na početku karijere nešto kratko i u Interu iz Zaprešića. Naravno u Crnoj Gori i Novom Pazaru prethodnih šest meseci, kada je pokazao ovdašnjoj javnosti da je krilni napadač visoke klase. Sada će svoje znanje demonstrirati u turskom fudbalu.