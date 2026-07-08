BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KAIRAT – SUTJESKA (tip 1, kvota 1,20) – početak 17.00

Kazahstanski prvak se prošle sezone premijerno dokopao Lige šampiona i ima ulogu velikog favorita protiv Sutjeske u prvom kolu kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje. Sezona u dalekom Kazahstanu je u punom jeku, što je još jedna povoljna okolnost za Kairat. Tim iz Almatija je ovog leta ostao bez najveće zvezde, napadača Dastana Satpajeva koji je potpisao za Čelsi. OVDE pogledajte opširniju najavu meča.

ŠPANIJA M19 – HRVATSKA M19 (tip 1, kvota 1,20) – početak 17.30

Furija je godinama sila u mlađim kategorijama. I sada u Velsu je veliki favorit u polufinalu Evropskog prvenstva za fudbalera do 19 godina protiv Hrvatske koja je preko Srbije stigla do polufinala. Španci su bili superiorni u grupnoj fazi, sve tri pobede bez primljenog gola, uz čak 14 postignutih pogodaka.

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ZIRA – TORPEDO KUTAISI (tip 1, kvota 1,70) – početak 18.00

Azerbejdžanski tim Zira redovan je učesnik kvalifikacija za međunarodna takmičenja poslednjih godina. Ima ulogu blagog favorita protiv gruzijskog Torpeda Kutaisi, pogotovo na svom terenu. Zira nije u dobroj formi, poražena je na dva od tri poslednja duela u ovoj državi. Torpedo dolazi u Azerbejdžan osokoljen osvojenim Superkupom Gruzije i to u finalu protiv šampiona Iberije prvog dana jula.

KONAHS – BALKANI (tip 2, kvota 1,40) – početak 19.30

Balkani, tim iz Suve Reke, iz južne srpske pokrajine, ne bi trebalo da ima problema protiv amatera iz Velsa, Konahsa, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Domaćin ne može da igra na svom stadionu koji ne zadovoljava kriterijume UEFA, već u Old Kolvnu na stadionu Lanelan koji prima 3.000 gledalaca.

VITEPSK – UNIVERZITATEA KRAJOVA (tip 2, kvota 1,85) – početak 19.00

Debi dana u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona je obračun beloruskog i rumunskog prvaka, Vitepska i Univerzitatee iz Krajove. Belorusi ne mogu da igraju na svom terenu, ni u svojoj zemlji zbog rata u Ukrajini, već će da dočekaju naše istočne komšije u Mađarskoj, u gradu Mezekovešdu. Univerzitatea je vratila u Krajovu titulu posle 35 godina, osvojila je i duplu krunu u Rumuniji. OVDE pogledajte opširniju najavu meča.

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