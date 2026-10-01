Moneke: Ljudi nas otpisuju posle dva meča, razočaravajuće; da smo imali 2-0, ne bih želeo priče o F4

Jedan od najboljih mečeva u dresu Zvezde odigrao je Čima Moneke , sa 18 poena i sedam skokova. Bio je na momente neko ko ide na živce navijačima zbog poteza koje pravi, ali je drastično popravio utisak u nastavku i bio jedna od zvezda vodilja ovog tima, pa tako sve do kraja.

Ipak, razgovor sa novinarima Čima Moneke počeo je pričom o teškoj povredi njegovog prijatelja Majka Džejmsa.

"Nisam video šta se desilo, ali očigledno znam o čemu je reč. On je moj brat, jedan od mojih dobrih prijatelja, tako da nikada ne želite da vidite tako nešto, bilo kome. Posebno kada znate koliko on znači Evroligi", počeo je Moneke i nastavio:

"Mislim da je ovo jedan od onih trenutaka u životu kada će sada dobiti svu ljubav koju je trebalo da dobija sve vreme. On je igrač o kojem svi imaju mišljenje i mnogi ljudi vole da pričaju o njemu na određeni način. Ali sada će dobiti ljubav koju je oduvek zasluživao. Voleo bih samo da kao društvo, kao ljudi, pokazujemo više ljubavi jedni prema drugima u svakom trenutku. Molim se za njega. Teško je". Šta Majk Džejms donosi Evroligi, a što će sada mnogo nedostajati?

"Sve. Ljudi širom sveta pričaju o Evroligi i zbog njega. Ako pratite košarku, znate ko je Majk Džejms. Zabavan je, jedan je od najboljih koje smo ikada gledali. Njegova ličnost, sve što ide uz njega... Teško je. Baš teško". Koji osećaj preovlađuje posle trijumfa – radost ili olakšanje?

"Ni jedno ni drugo. Kao što sam rekao, unutar svlačionice sve se svodi na to da budemo bolji. U ovom trenutku važno je da svakog dana napredujemo. Da, pobedili smo, ali postoje stvari koje možemo da radimo bolje. Možda spolja postoji osećaj olakšanja, ali mi verujemo u proces. Ne posadite seme i onda očekujete da posle nedelju dana imate potpuno izraslo drvo. To je proces. A ljudima koji veruju u nas i kada nam ne ide – zahvalni smo".

Gde vidiš najviše prostora za napredak?

"U svemu. U svemu. Novi je sistem, novi trener, mnogo je novih igrača i moramo da budemo bolji u svakom segmentu. Potrebna nam je konstantnost. Ali napravili smo veliki korak napred u odnosu na pre dva dana. To je jedino što možemo da tražimo od sebe. Ako u sledećoj utakmici napravimo još jedan korak napred, a izgubimo, bićemo ponosni na sebe, jer su oktobar i novembar period za učenje. Posebno posle sezone kakvu smo imali prošle godine. U oktobru i novembru osećali smo se kao da smo na vrhu sveta. I šta se onda dogodilo? Zato me razočarava kada nas ljudi otpisuju posle dve utakmice. Da smo počeli sezonu sa 2-0, ne bih želeo da slušam priče kako idemo na Fajnal for. To nije ono čime se bavimo ove godine. Poenta je da svakog dana budemo bolji i da napredujemo iz utakmice u utakmicu". Kada već govoriš o konstantnosti, večeras te je šut služio. Postigao si 13 uzastopnih poena. Kako si se osećao u tom trenutku?

"Trinaest zaredom? Stvarno? Ovog leta sam mnogo radio na mentalnom aspektu svog života i to se sada prenosi i na košarku. Tokom leta sam veoma dobro šutirao. Dobro sam šutirao i u pripremnom periodu, a onda sam u prve dve utakmice imao 0/7. Prošle sezone bih posle toga prestao da šutiram ili bih uzeo samo jedan šut. Da sam promašio prvi, verovatno više ne bih ni pokušavao. Ali sada sam mentalno bolji nego ikada. Kontrolišem stvari koje mogu da kontrolišem, razgovaram sa sobom i verujem u sebe. Saigrači i treneri takođe veruju u mene. Vide koliko rada ulažem na svakoj utakmici, svakom treningu, posle treninga i pre treninga. Ponosan sam na sve što mi se ovog leta dogodilo kao čoveku".