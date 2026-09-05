Rade Zagorac ponovo u ABA ligi posle četiri godine

Zagorac je tokom prethodne sezone boravio van evropskog kontinenta, konkretno na Tajvanu, gde je nosio dres ekipe Kaohsiung Akvas. Prethodno je, od odlaska iz Partizan Mozzart Beta, nastupao za ruske klubove Avtodor i Samaru, kao i turski Bujukčekmeče.

On je, podsetimo, slovio za veoma talentovanog košarkaša, pa je nakon obećavajućih partija u Megi i Smederevu, izabran kao 35. pik na NBA draftu 2016. godine od strane Boston Seltiksa i kasnije angažovan od strane Memfisa. Ipak, u oktobru 2017, pred početak sezone, Grizlisi su ga otpustili, pa je potpisao za španski Betis. I već narednog leta ga napustio došavši u Partizan Mozzart Bet u kojem je ostao četiri sezone.

Uprava Zadra, inače, uveliko rekonstruiše tim pod vođstvom novog trenera Stipea Modrića, a ukoliko ne dođe do preokreta, Zagorac će biti četvrto letnje pojačanje. Pre njega, u klub su stigli Dario Drežnjak, Ivan Vučić i Ros Vilijams.