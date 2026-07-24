Rajti zvanično postao Maneken

Da podsetimo za one koji su zaboravili, Amerikanac je još u martu imao sve završeno s Barselonom, a preokret se desio usled situacije koja je vladala u redovima dvostrukog prvaka Evrope. Nije Barsa u tom momentu imala ni igrače na rosteru, niti pojačanja u najavi, kao ni trenera, što je nateralo Rajta da se okrene drugim opcijama.

Navodno je u njegovom ugovoru postojala izlazna opcija od 900.000 evra, te su Manekeni bili voljni da to plate i u svoje redove dovedu doskorašnjeg člana Žalgirisa. Ono što je zanimljivo jeste to što Barseloni umalo da se ponovi slična ovakva situacija i sa Džošom Nibom, koji je na kraju upravo iz Milana stigao u Blaugranu, a malo je falilo da ga ukrade Makabi.