Rajti zvanično postao Maneken
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 13:13
Olimpija potpisala višegodišnji ugovor s centrom
Bio je Mozes Rajt već viđen kao pojačanje Barselone, čak je Amerikanac jednom prilikom i sam izjavio da je Katalonija njegova sledeća destinacija, ali od toga na kraju nije bilo ništa.
Posle svega što se dešavalo, Rajt je odlučio da nakon Žalgirisa kao narednu destinaciju izabere Milano, te je Olimpija danas objavila da je potpisan višegodišnji ugovor sa snažnim centrom.
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Da podsetimo za one koji su zaboravili, Amerikanac je još u martu imao sve završeno s Barselonom, a preokret se desio usled situacije koja je vladala u redovima dvostrukog prvaka Evrope. Nije Barsa u tom momentu imala ni igrače na rosteru, niti pojačanja u najavi, kao ni trenera, što je nateralo Rajta da se okrene drugim opcijama.
Navodno je u njegovom ugovoru postojala izlazna opcija od 900.000 evra, te su Manekeni bili voljni da to plate i u svoje redove dovedu doskorašnjeg člana Žalgirisa. Ono što je zanimljivo jeste to što Barseloni umalo da se ponovi slična ovakva situacija i sa Džošom Nibom, koji je na kraju upravo iz Milana stigao u Blaugranu, a malo je falilo da ga ukrade Makabi.
Kada je reč o Mozesu Rajtu, on iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri u kojoj je bio među vodećim igračima na poziciji pet. Žalgiris je predvodio do trofeja na domaćoj sceni i plej-ofa Evrolige, a u elitnom takmičenju imao je prosečan učinak od 13,2 poena i 6,5 skokova.
Redove milanske Olimpije su, uz Rajta, do sada pojačali Ar Džej Kol, Devon Hol, Alek Piters i Džejson Brnel i deluje da Manekeni, barem na papiru imaju zatvoren roster za narednu sezonu.