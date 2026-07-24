Klopovi oštri tonovi na promociji: Ako ne ostavite moju porodicu na miru - odlazim

Klopovo prvo obraćanje u novoj ulozi, koja će biti više od selektorske, bilo je kao i uvek interesantno. Govorio je o stilu kojim će reprezentacija igrati, ponosu zbog toga što ga je nemački savez izabrao da nasledi Julijana Nagelsmana, a onda je poslao jasno upozorenje javnosti da bi njegov boravak na klupi Nemačke mogao da se završi i pre nego što je zaista počeo.

"Moja misija je da od reprezentacije napravim bolji tim i nadam se da će krug igrača među kojima mogu da biram biti širi. Međutim, to nije nešto što radim protiv vas, već za vas. Ovo je čast", počeo je Klop.

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Ubrzo je ozbiljno zaoštrio ton obraćanja. Razlog je taj što ne želi da mediji guraju nos u njegov privatan život i uvlače njegovu porodicu u to kako on obavlja svoj posao.

"Biću veoma dobro plaćen, a ako Jirgen Klop sutra bude očajan, više me neće biti. Ako Fudbalski savez Nemačke kaže da treba da prekinemo saradnju, onda je to kraj. Isto važi i ako se budete ponašali loše i ne budete ostavili moju porodicu na miru. Jednostavno ću se okrenuti i otići. Znam da postoje zemlje u kojima se prema selektorima ponašaju još gore. Volim ovaj posao, ali sam spreman i da odustanem ukoliko bude potrebno", rekao je novi selektor Pancera, pa dodao:

"Jirgen Klop neće imati nikakvu ‘karijeru’ posle reprezentacije. Ovo je vrhunac, najviša tačka moje trenerske karijere. Daću sve što imam, a uz sebe imam najbolji mogući stručni štab".

Nemačkim medijima posebno zanimljiv bio je ovaj deo izjave oko toga da će samo otići. Naime, već se provlači teza uz pitanje da li je novi selektor Pancera pecnuo svog prethodnika, jer je Nagelsman dobio sedam miliona evra na ime kompenzacije, dok Klop ne bi tražio ni cent od Saveza. U nastavku konferencije, osvajač Lige šampiona sa Redsima je takođe upozorio da njegovo imenovanje ne predstavlja garanciju uspeha i da očekivanja moraju da budu prilagođena.

"To što je Jirgen Klop na ovoj funkciji ne znači automatski da ćemo postati svetski prvaci. Uspeh predstavlja odnos između učinka i očekivanja. Potrebna su nam drugačija očekivanja. Mnogi su se pitali da li smo dobri kao Francuska. Ukoliko je odgovor ne, to ne mora nužno da bude tačno. Ako pitanje glasi da li imamo igrače kao što su Dembele, Barkola i Mbape, onda je odgovor ne, nemamo ih. Ali i dalje možemo da ih pobedimo".