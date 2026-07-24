Treneri, pokažite se! Kreće Fantazi Mozzart Bet Superliga
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Vreme čitanja: 1min | pet. 24.07.26. | 12:59
Elitno domaće prvenstvo najzad dobija igru po ugledu na najveća takmičenja
Bilo je ranijih godina nekih skromnih pokušaja. Pa je onda bilo godina kada nije bilo ničega sličnog. Ali od ove sezone Mozzart Bet Superlige najzad dobija svoj Fantazi, igru kojom se oduševljavaju ljubitelji fudbala na svim meridijanima.
Jeste da malo kasni, silom prilika, zbog specifičnosti domaćeg prvenstva, ali, evo, Fantazi Mozzart Bet Superliga kreće danas, u susret 2. kolu prvenstva. Taman ste svi imali prvu rundu „gratis“, da osmotrite ko bi mogli da vam budu aduti u vašim idealnim timovima, koje možete od danas da pravite.
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Fantazi je povezan sa aplikacijom Superlige Srbije, koja je „porinuta“ danas i možete je skinuti na internet prodavnicama.
Korisnici iOS uređaja aplikaciju mogu preuzeti putem Apple App Store-a.
Korisnici Android uređaja aplikaciju mogu preuzeti putem Google Play Store-a.
Kada se uđe u aplikaciju, vidi se pri dnu sekcija Fantazi i igra može da počne.
Pa, da vidimo kakvi ste treneri. Sezona je tek počela, daleko je kraj. Biće još mnogo promena u klubovima, jer je prelazni rok do sredine septembra.
Fantazi kreće, još da dočekamo povratak sličica Mozzart Bet Superliga...