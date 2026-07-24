Treneri, pokažite se! Kreće Fantazi Mozzart Bet Superliga

Bilo je ranijih godina nekih skromnih pokušaja. Pa je onda bilo godina kada nije bilo ničega sličnog. Ali od ove sezone Mozzart Bet Superlige najzad dobija svoj Fantazi, igru kojom se oduševljavaju ljubitelji fudbala na svim meridijanima.

Jeste da malo kasni, silom prilika, zbog specifičnosti domaćeg prvenstva, ali, evo, Fantazi Mozzart Bet Superliga kreće danas, u susret 2. kolu prvenstva. Taman ste svi imali prvu rundu „gratis“, da osmotrite ko bi mogli da vam budu aduti u vašim idealnim timovima, koje možete od danas da pravite.