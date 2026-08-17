Real pobedio Valensiju i Baskoniju i vratio svoje dete u reket

Momak poreklom iz Senegala je ime stekao u Realu, a onda je lane odlučio da se oproba u najjačoj ligi. Izborio se za dvosmerni ugovor sa Atlanta Hoksima, međutim, nije se dugo zadržao. Tokom sezone doživeo je tešku povredu ramena, pa je morao da se podvrgne operaciji, a na kraju su mu se Hoksi zahvalili na saradnju.

Znalo se da mu je najrealnija opcija Evropa, ali nije se očekivalo da će u Real.

Međutim, Madriđani su polagali prava na njega pre ostalih španskih klubova, jer je Endijaj njihov bivši igrač i dete kluba, jer je u prestonicu stigao sa 13 godina, a nakon dosta većanja su odlučili da im je ovakav profil potreban za roster. Poznaje klub, zna gde dolazi i na sve to može da igra kao domaći igrač.

Krilni centar predstavlja šesto pojačanje Reala za narednu sezonu, jer su pre njega opremu Kraljevskog kluba zadužili Maks Šulga, Timoti Luvavu, Hajme Pradilja, Mikael Jantunen i Olivije Sar, a nije isključeno da još jedno ime pojača četu Pedra Martineza.