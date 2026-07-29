Veliki posao Podgoričana: Budućnost ubedila Morgana da odbije evroligaše i ostane u Morači
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 23:56
Amerikanac još godinu dana u plavo-belom
Ne slovi Budućnost za najvećeg favorita ni u ABA ligi, ni u Evrokupu, ali se Podgoričani nadaju da bi najjačima i platežno bogatijima mogli da pomrse račune na oba fronta. Za tako nešto potrebno je napraviti kvalitetan tim, a Budućnost ide u tom smeru, međutim, prioritet joj je bio da zadrži Džuvana Morgana.
U jednom momentu delovalo je to kao nemoguća misija, jer je Amerikanac prioritet dao evroligašima. Ipak, uspela je Budućnost nekako u svojoj nameri i pompezno obelodanila da nastavlja saradnju sa sjajnim krilnim centrom.
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U Podgorici ne kriju zadovoljstvo zbog nastavka saradnje, koji će još godinu dana nositi plavi dres. Klub iz Morače na zvaničnim nalozima navodi da je za njega vladalo interesovanje pojedinih ekipa iz elitnog evropskog takmičenja, ali da se on na kraju opredelio da ostane u redovima šampiona Crne Gore.
Morgan se u protekle dve sezone etablirao kao jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Budućnosti u ABA ligi je u proseku beležio učinak od 9,8 poena, 3,6 skoka i 1,9 asistencija. Produktivan je bio i u Evrokupu, gde je u proseku beležio učinak od 9,2 poena, 4,7 skokova i 2,6 asistencije.
Podgoričani se nadaju da su ovim potpisom napravili prevagu u svoju korist za narednu sezonu, a tokom leta su kao nove igrače Budućnosti promovisali Mariela Šajoka, Džastina Smita, Emira Hadžibegovića i Ajversona Molinara. Ugovore s crnogorskim timom produžili su Jogi Ferel, Flečer Megi, Džeri Butsijel, Aksel Butelj, Oleksandar Kovilar.