Veliki posao Podgoričana: Budućnost ubedila Morgana da odbije evroligaše i ostane u Morači

Ne slovi Budućnost za najvećeg favorita ni u ABA ligi, ni u Evrokupu, ali se Podgoričani nadaju da bi najjačima i platežno bogatijima mogli da pomrse račune na oba fronta. Za tako nešto potrebno je napraviti kvalitetan tim, a Budućnost ide u tom smeru, međutim, prioritet joj je bio da zadrži Džuvana Morgana.

U jednom momentu delovalo je to kao nemoguća misija, jer je Amerikanac prioritet dao evroligašima. Ipak, uspela je Budućnost nekako u svojoj nameri i pompezno obelodanila da nastavlja saradnju sa sjajnim krilnim centrom.