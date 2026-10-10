Sale probudio zmaja: Pet od pet Bahčešehira, Flin se razgoropadio

Ono što će posebno radovati nekadašnjeg selektora Srbije je najbolja partija Malakaja Flina u sezoni. Čovek čiji je lični rekord u NBA ligi 50 poena ubačenih protiv Detroita pre dve i po godine, ubeležio je dosadašnji ovosezonski maksimum sa 26 poena! Ispalio je 17 lopti, ali je pogodio četiri trojke iz deset pokušaja, uz još 5/7 unutar polukružne linije. Pored toga, za 27 minuta imao je šest asistencija i četiri skoka.

Mnogo će značiti Đorđeviću ovako izdanje najboljeg igrača tima, pogotovo jer je nastavio niz dvocifrenih partija u dresu Bahčešehira. Posle startne inicijative gostiju, naturalizovani turski reprezentativac je pokrenuo domaći sastav i uveo ga u daleko mirnije tokove. Uticao je najviše da Bahčešehir prvo stigne do komotne dvocifrene prednosti, onda i da prelomi otpor Karšijake.

Solidno izdanje imao je i Aleksa Avramović. Srpski as imao je 11 poena, mada ga šuterska ruka nije slušala (3/8 iz igre). Njegova dva penala u samoj završnici stavila su tačku na pobedu Đorđevićevog sastava.

Demijen Inglis je trijumfu doprineo sa 13 poena i šest skokova, dok je Mateuš Ponitka uz četiri poena imao i osam skokova, uz dve asistencije. Kod Karšijake Rašard Keli i Išmael El Amin ubacili su po 21 poen, dok je dvocifren bio i Javuz Gultekin sa 13 poena.

Bahčešehir u utorak dočekuje Manresu, u nastavku Evrokupa.