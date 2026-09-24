Šampion krenuo silovito u odbranu trona: Olimpijkaos spakovao Baskoniji 106 poena

Baskonija se prilično obrukala protiv Huventuda u Superkupu, u ovaj meč ušla je bez drugog centra, jer se Aleks Len povredio i pre premijere, a realno gledano Paulo Galbijati je verovatno prvi od trenera u Evroligi na listi za zahvalnicu. Kada se sve sabere i oduzme može se reći da je domaćin u ovakvim okolnostima priredio solidnu partiju. Međutim, čim je Olimpijakos u drugom poluvremenu dodao gas bilo je jasno da će Olimpijkos protutnjati Baskijom.

Ono što će večeras može da se posmatra kao najveći plus Baskonije jeste Tadas Sedekerskis. Kapiten tima iz Vitorije bio je najbolji pojedinac u dresu domaćina sve do treće četvrtine kada je zadao glavobolju svima u domaćem taboru. Litvanac se prilikom jedne situacije pod košem rivala samo uhvatio za nogu i tražio izmenu. Poznata je njegova istorija povreda, tako da je i te kako bilo razloga za zabrinutost, ali ako ništa drugo Sedekrskis nije ozbiljnije povređen, već se u poslednjoj četvrtini vratio na parket.

Što se tiče Olimpijakosa, lepo je uspeo Barcokas da raspodeli minutaža, čak i sačuva Nikolu Milutinova koji je odigrao svega nekoliko minuta. Debije u Evroligi u dresu pirejskog giganta upisali su Kodi Miler Mekintajer i Žan Montero, koji su večeras bili zaduženi pretežno za kreaciju, dok je egzekutorska uloga pripala Saši Vezenkovu i Tajleru Dorsiju. Bugarski i nekadašnji grčki reprezentativac bili su ti koji su u trećem kvartalu stisnuli papučicu gasa i odvojili šampiona Evrope na očekivanih plus 20.

Olimpijakos je zaista izgledao moćno, pokazao da ima široku rotaciju i za svega nekoliko minuta ozbiljne košarke može da pregazi rivala koji je objektivno gledano krojen za samo evropsko dno. Na kraju je razlika u klasi bila vidljiva. Istina, Baskonija je ubacila gotovo 90 poena rivalu, ali jasno je da je Olimpijakos opustio odbranu, koja mu nije bila ni potrebna ako se uzme u obzir da je rivalu spakovao 106 poena.

Listu strelaca predvodi Tajler Dorsi. Bek Olimpijakosa meč je okončao sa 25 poena, dok je Veznkov stao na 22. U poraženom timu Ej Džej Loson brojao je do 20 i pokazao da će biti pojačanje za ovakvu ekipu Baskonije.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

Dubai - Real Madrid 78:77

/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/

Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86

/Oturu 20 - Obst 19/

Crvena zvezda - Žalgiris

Panatinaikos - Pariz 91:72

/Fransisko 18 - Etijen 17/

Baskonija - Olimpijakos 89:106

/Loson 20 - Dorsi 25/

Barselona - Efes 89:82

/Brizuela 20 - Džejms 22/

Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74

/Krauder 19 - Hord 15/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama